Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Premier League

Everton ko, lo United non si ferma più! Carrick sale al 4° posto

Nel posticipo del Lunedì sera della 27^ giornata di Premier League il Manchester United espugna, di misura, il nuovissimo campo-gioiellino dell’Everton. Nel Monday Night, Sesko entra al minuto 58 e al minuto 71 festeggia il gol che permette ai Red Devils di vincere, di inanellare il 10° risultato utile di fila e salire al 4° posto in classifica, superando il Chelsea di un punto e accorciando la distanza dall’Aston Villa a soli tre punti

Feb 24, 20262 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 23: Bruno Fernandes of Manchester United celebrates after teammate Antony (not pictured) scores the team's second goal during the UEFA Europa League knockout round play-off leg two match between Manchester United and FC Barcelona at Old Trafford on February 23, 2023 in Manchester, England. (Photo by Alex Livesey - UEFA/UEFA via Getty Images)

Torna a vincere il Manchester United, che nel posticipo della 27^ giornata di Premier League sul campo dell’Everton si impone con il finale di 1-0. Nel Monday Night il successo è firmato da Sesko che entra e segna al 71′ minuto, e che restituisce i 3 punti alla formazione di Carrick, reduce dal pareggio con il West Ham che aveva interrotto a 4 la striscia di vittorie consecutive. La classifica vede ora lo United salire al 4º posto con 46 punti e il vantaggio di una lunghezza dal Chelsea. L’agenda dei Red Devils prevede invece la gara interna contro il Crystal Palace in programma l’1 marzo. Mentre l’Everton, che resta fermo a quota 38 punti, scenderà sul campo del Newcastle sabato 28 febbraio.

EVERTON-MANCHESTER UNITED 0-1
Benjamin Šeško non ha giocato una singola partita da titolare per il Manchester United da quando in panchina c’è Michael Carrick. Nonostante tutto il centravanti sloveno è il giocatore più decisivo in questa nuova era. Lo è stato anche in casa dell’Everton, seguendo una routine ormai consolidata: entra in campo al 58’ minuto, ma al minuto 71 stava esultando per il gol che ha consegnato allo United l’1-0 nello stadio più nuovo della Premier League. Vale una vittoria pesante, la quinta in 6 partite con Carrick in panchina. Vale il 10° risultato utile di fila, serie che i Red Devils in campionato non mettevano insieme dal 2021. Vale, soprattutto, il quarto posto in solitaria, con vista sul terzo dell’Aston Villa, distante ora solo 3 punti, e su quel ritorno in Champions League che per lo United è importante quanto non sbagliare la scelta del prossimo allenatore. Al Manchester United hanno capito che la scelta di Carrick come traghettatore è stata azzeccata. L’allenatore che accompagnerà i Red Devils fino alla fine di questo 2025-26 sembra sapere sempre cosa fare: lo aiuta il non giocare le coppe, l’avere tempo per lavorare in settimana, senza distrazioni, su come far tornare allo United la mentalità di una grande. Lo sta facendo alla grande, portando risultati e mostrando soprattutto di saper gestire le partite. Trasmette calma ai suoi giocatori, sicurezza, certezza che qualsiasi situazione si possa raddrizzare. All’Hill Dickinson Stadium lo United in attacco è partito con Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Amad Diallo, in continuo movimento e pronti a scambiarsi le tre posizioni con l’idea di correre e non dare punti di riferimento agli avversari. Ha funzionato poco: lo United, come l’Everton, ha fatto fatica a produrre emozioni, pur facendo qualcosa più degli avversari. Però poi, al 58’ minuto, è entrato Šeško e ha ripetuto quella magia che sta contribuendo a trasformare l’era Carrick in un trionfo. Il gol al 71’ minuto è una bella finalizzazione dopo un gran contropiede di Mbeumo, era scritto nel destino. Lo sloveno, arrivato a quota 7 gol, si sta rivelando uno dei trascinatori per lo United. E chissà che i Red Devils non si affidino a lui e a Carrick per il futuro. Due pilastri da cui ripartire, dopo gli errori del passato.

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

L’Arsenal risponde presente, poker nel derby! Liverpool di misura

Feb 23, 2026

Il City si porta a -2 dall’Arsenal, Chelsea e Aston Villa steccano

Feb 22, 2026

Calafiori tradisce l’Arsenal: ora il City di Pep può andare a -2

Feb 19, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.