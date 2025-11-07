Fantacalcio, i consigli per l’11° giornata: chi far giocare e chi evitare

PISA-CREMONESE: Squadre che sono state protagoniste di due ottime prove la scorsa settimana, con il Pisa che ha impattato in casa del Torino per 2-2, dopo essere stato in vantaggio 2-0, e con la Cremonese che, nonostante la sconfitta per 1-2 contro la Juventus, ha tenuto in apprensione i bianconeri fino all’ultimo, cercando il pareggio.

Il consiglio: Stefano Moreo. L’esperto classe ‘93, sembra aver scalzato nelle gerarchie sia Meister che Tramoni per il posto da titolare disponibile al fianco di Nzola. Domenica scorsa ha trovato la sua prima doppietta in questo campionato, e arriva alla partita con fiducia. Tra i calciatori provati in coppia con Nzola, sembra essere lui il prescelto di Gilardino: è senza dubbio il consigliato di questa partita.

Da evitare: Franco Vazquez. È in perenne ballottaggio con Bonazzoli da inizio stagione, ma a differenza dell’attaccante italiano sta risultando poco incisivo: in 8 giornate solo 1 goal e 1 assist, con il bonus che manca ormai da 5 giornate. Nicola sembra che lo veda più a partita in corso che dall’inizio, e il poco minutaggio non aiuta il suo rendimento: è lo sconsigliato di questo turno.

COMO-CAGLIARI: Sulla carta sembra non esserci partita, con i padroni di casa capaci di fermare il Napoli in trasferta e che in casa hanno già ottenuto lo scalpo di vittime illustri come Lazio e Juventus, mentre gli ospiti sono reduci da ben 4 sconfitte nelle ultime 6 giornate. La parola spetterà come sempre al campo, ma quello che sarà il canovaccio tattico sembra abbastanza chiaro.

Il consiglio: Assane Diao. Sappiamo quanto sia stato difficile il suo rientro dall’infortunio, ma è reduce da due partite di fila da titolare, sintomo di come stia ritrovando la condizione giusta. Assane sta bene, e la prestazione di Napoli, dove ha messo in forte difficoltà l’asse composto da Di Lorenzo e Politano, sembra essere propedeutica ad un ritorno al bonus: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Michael Folorunsho. È arrivato al Cagliari con la prospettiva di portare qualità a centrocampo, ma fino ad adesso ha deluso e non di poco le aspettative. La casella dei bonus è ancora ferma a 0, e ci viene difficile pensare che si possa muovere in una partita contro una squadra, il Como, che porta una pressione quasi asfissiante al centrocampo di turno avversario: è lui lo sconsigliato di questa partita.

LECCE-VERONA: Entrambe le squadre sono reduci da due ottime prove, rispettivamente contro Fiorentina e Inter, dove i padroni di casa hanno trovato la vittoria, mentre agli ospiti solo la sfortuna ha impedito di portare a casa un punto contro i nerazzurri, che sarebbe stato meritato. Giocano entrambe molto bene, quindi ci si aspetta una sfida-salvezza atipica, all’insegna del bel calcio.

Il consiglio: Giovane. Sì, proprio lui. La scorsa settimana lo avevamo erroneamente sconsigliato, e ce ne siamo pentiti: il brasiliano è stato autore di una partita importante contro una delle squadre più forti di questo campionato, aldilà del goal. Contro il Lecce non sarà facile, ma può assolutamente cominciare a trovare continuità di bonus: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Nikola Stulic. Nonostante la fiducia che Di Francesco sembra concedergli partita dopo partita, il classe 2001 sembra avere seri problemi di ambientamento. È ancora a secco di bonus, e a questo punto della stagione ci si aspettava molto di più. Non una missione impossibile che si sblocchi proprio contro il Verona, ma se ci si deve giocare uno slot, non ci sentiamo di sprecarlo con lui: è lo sconsigliato di questa partita.

JUVENTUS-TORINO: La tanto attesa sterzata in casa bianconera rispetto al trend negativo, è arrivata. La Juve, anche grazie al cambio allenatore, è reduce da due successi di fila in campionato, e sabato vorrà prolungare questa serie, anche se di fronte avrà un Torino che si è dimostrato un avversario ostico per chiunque, ottenendo anche scalpi importanti come quelli di Napoli e Roma. Sfida che vede favoriti i bianconeri, ma sarà un derby equilibrato.

Il consiglio: Kenan Yldiz. A Cremona, nell’esordio di Spalletti sulla panchina della Vecchia Signora, il turco era assente per infortunio. Nel derby con il Torino però tornerà a disposizione in campionato e lo farà da titolare: può regalare un bonus in una partita che, come detto sopra, si prospetta equilibrata, ed è lui il consigliato per questa sfida.

Da evitare: Marcus Pedersen. È in ballottaggio con Lazaro per una maglia da titolare, ma come successo nelle ultime 5 partite dovrebbe spuntarla lui. Non la partita ideale per l’esterno di Baroni, che dovrà fronteggiare una fascia composta dall’asse Yldiz-Kostic: per questo motivo, è lui lo sconsigliato.

PARMA-MILAN: I rossoneri, reduci dal successo contro la Roma, vanno a Parma per prendersi la vetta, in attesa di Bologna-Napoli del giorno dopo, mentre i padroni di casa non stanno passando un buon momento: la vittoria manca da 5 partite, e contro il Milan serve un cambio di rotta, anche per evitare la terza sconfitta di fila.

Il consiglio: Rafael Leao. Contro la Roma è stato decisivo, con una delle sue famose sgroppate che hanno regalato l’assist a Pavlovic per il goal da tre punti. Oltre questo, ha avuto anche diverse occasioni per far goal, trovando di fronte un monumentale Svilar. Goal che però, visto l’ottimo momento di forma, può tornare contro il Parma: è senza dubbio lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Patrick Cutrone. Lo avevamo già sconsigliato nella partita contro il Bologna, e purtroppo siamo costretti a ripeterci. Cutrone non sta passando un momento bellissimo, con il bonus che manca da troppo tempo: dalla seconda giornata, contro l’Atalanta, e ci viene difficile pensare che contro una difesa solida come quella rossonera possa tornare a muovere quella casella: è lui lo sconsigliato di questa sfida.

ATALANTA-SASSUOLO: Il lunch-match di questo turno prevede una sfida che, sulla carta, può essere davvero molto interessante. Entrambe hanno deluso nell’ultimo turno di campionato, perdendo rispettivamente con Udinese e Genoa, ma con l’Atalanta che è però reduce dall’acuto in Champions con il Marsiglia, che ha quindi ridato un minimo di fiducia.

Il consiglio: Domenico Berardi. Complici anche i tanti ballottaggi in casa atalantina, ci sentiamo di consigliare il capitano del Sassuolo. Mimmo ha ritrovato il goal nella sfida casalinga persa contro il Genoa, e sembra essere capace di riaccendere la luce in una sfida difficile come quella di Bergamo: è lui il consigliato di questa sfida.

Da evitare: Charles De Ketelare. Per l’ex Milan sembra essere un momento no: in campionato non incide dalla doppietta contro il Lecce, mentre in Champions League si è reso protagonista di un rigore sbagliato a Marsiglia. Non una tragedia: semplicemente non è un buon periodo, e Juric sta seriamente pensando ad un ballottaggio con Samardzic: non la situazione ideale per schierarlo, è lui lo sconsigliato di questa partita.

BOLOGNA-NAPOLI: È una delle partite più attese di questo turno, con i campioni d’Italia chiamati ad una sfida difficilissima, contro una delle squadre più in forma del torneo. I rossoblù sono reduci dalla vittoria di Parma, ma ad impressionare è il livello delle prestazioni sempre costante della squadra di Italiano: sfida non facile per gli uomini di Conte, chiamati a rispondere dopo lo scialbo 0-0 europeo contro il Francoforte.

Il consiglio: Santiago Castro. 3 goal nelle ultime 3 partite, reduce dalla doppietta di Parma. A Castro si è sempre chiesto di più in zona goal, e sembra che stia finalmente maturando sotto quest’aspetto. Contro il Napoli non sarà una sfida facile, per ovvie ragioni, ma in un momento di forma così importante per il calciatore argentino, non può che essere lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Mathias Olivera. Contro il Como lo avevamo sconsigliato per via del ballottaggio con Spinazzola e per il suo momento di forma: non è un caso che Conte gli abbia preferito Gutierrez a partita in corso contro la squadra di Fabregas e in Champions. Con il Bologna dovrebbe tuttavia ritrovare una maglia da titolare, ma la sfida contro Orsolini non è delle più semplici, specialmente in questo periodo negativo: è lo sconsigliato di questa partita.

GENOA-FIORENTINA: Non una situazione di classifica facile per entrambe, costrette per questo a cambiare allenatore: sulla panchina del Grifone sarà infatti seduto De Rossi, mentre su quella della Viola ci sarà Paolo Vanoli: due ritorni ben graditi per il nostro campionato, in quella che si preannuncia una partita tanto delicata quanto equilibrata.

Il consiglio: David De Gea. Il motivo è da ricercare interamente nella media-voto del portiere Viola: ben 6.25, nonostante i 16 goal subiti in stagione. 1 sola insufficienza arrivata alla prima giornata di campionato, con le prestazioni da 7 e 7.5 rispettivamente contro Napoli e Inter, nonostante in entrambi i casi avesse subito 3 goal. Insomma, in un avvio da incubo per la Fiorentina, il portiere spagnolo è l’ultimo dei colpevoli ed è l’unico che sembra avere un rendimento all’altezza: se a questo aggiungiamo l’attacco sterile del Genoa, è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Luca Ranieri. Uno dei simboli del nervosismo che aleggia tra i viola. Sempre molto impacciato e sempre sul piede di guerra con le proteste: sono già 3 le ammonizioni collezionate. Se a questo aggiungiamo i pochi bonus che può portare, in difesa, se potete scegliere altro, sceglietelo pure: lui è sicuramente sconsigliato.

ROMA-UDINESE: La sconfitta di San Siro contro il Milan ha lasciato non pochi rimpianti e scorie in casa giallorossa. Se da una parte c’è infatti il rammarico di non aver sfruttato l’ottimo primo tempo fatto, dall’altra c’è da fare i conti con gli infortuni: oltre ad Angelino e Ferguson, si sono aggiunti anche Dybala e Bailey, alle prese entrambi con delle lesioni muscolari. In più, l’avversario non sarà dei più semplici: l’Udinese dell’ex Zaniolo sta bene e sembra non volersi fermare.

Il consiglio: Artem Dovbyk. Lo abbiamo detto prima: l’avversario non è dei più semplici, tutt’altro, ma questo per l’attaccante ucraino, complici anche i vari infortuni dei compagni di squadra, è il momento di spingere sull’acceleratore per conquistarsi la maglia da titolare. Nelle uniche 2 presenze da titolare in campionato ha collezionato 1 goal e 1 assist, mentre da subentrato ha trovato il goal-partita contro il Parma: quando la Roma ha avuto bisogno, ha sempre risposto presente. Eravamo indecisi tra lui e Nicolò Zaniolo, ma vogliamo azzardare: è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Saba Goglichidze. Nel buon momento di forma dell’Udinese, il difensore ex Empoli è sembrato piuttosto appaiato: è reduce da due rigori causati contro la Juventus, che gli sono costati un 4 e la successiva panchina contro l’Atalanta. Domenica riprenderà il suo posto da titolare in difesa, ma è meglio evitare un suo schieramento: è lo sconsigliato di questa sfida.

INTER-LAZIO: Partita che si annuncia abbastanza aperta quella di San Siro, con i nerazzurri reduci da due prove non brillantissime contro Verona e Kairat, mentre i biancocelesti hanno collezionato la bellezza di 7 punti fra Juventus, Cagliari e Pisa: non un impegno semplice per entrambe, in quello che è a tutti gli effetti il big match di giornata.

Il consiglio: Hakan Calhanoglu. È il capocannoniere della Serie A insieme a Riccardo Orsolini, complice anche il fatto di essere rigorista. Senza di lui, la manovra nerazzurra contro il Kairat ne ha risentito: troppo importante per la squadra di Chivu, oltre che un vizietto sempre gradito in zona bonus: è lui il consigliato di questa sfida.

Da evitare: Boulaye Dia. Nonostante le ottime prove della sua squadra contro Juve e Cagliari specialmente, lui non ha mai brillato. È sempre apparso sottotono, e lo dimostra il 5 in pagella rimediato nell’ultima sfida, proprio contro i sardi. Non si intravedono segnali positivi per un suo bonus contro la squadra nerazzurra, pertanto è lui lo sconsigliato di questa sfida.

Fantacalcio, chi può regalare bonus inaspettati? Ecco le 5 possibili sorprese proposte da FantaMagazine.

1) Ange-Yoan Bonny. È uno degli uomini più in forma tra i nerazzurri: anche nella partita di Champions contro il Kairat, in una gara opaca dei suoi compagni, è entrato meglio di tutti. Contro la Lazio sarà in ballottaggio con rientrante Thuram, ma può essere utile anche a partita in corso. Il bonus manca dalla partita contro la Roma, si ripeterà contro un’altra squadra capitolina?

2) Gift Orban. Con l’Inter si è fermato “al palo”, anche se ha fornito un assist al proprio compagno di reparto Giovane. Sta bene, e con il Lecce può ripetersi con un bonus: perché non provarci?

3) Medon Berisha. Il suo, è un nome davvero a sorpresa, ma forse neanche troppo: la mezzala di Di Francesco non è il primo calciatore che viene in mente all’asta, ma si sta dimostrando un centrocampista da bonus: è già a quota 2 goal e 1 assist in stagione, ed è impossibile non metterlo fra le possibili sorprese di questa settimana.

4) Matteo Politano. È ancora a secco di goal in campionato, ma per Antonio Conte resta uno di quei calciatori imprescindibili. A Bologna fronteggerà una delle difese migliori del nostro campionato, ma il suo mancino può portare bonus importanti, per il Napoli e per i suoi fantallenatori.

5) Lazar Samardzic. In Champions con il Marsiglia ha ritrovato il goal dopo l’opaca prestazione di Udine, mentre in campionato il bonus manca dal goal contro il Como. Sarà in ballottaggio con De Ketelare, ma in una partita equilibrata come quella che si prospetta con il Sassuolo, una sua giocata può essere decisiva, e può ritornare al bonus: schierarlo è un rischio calcolato.

LA FORMAZIONE IDEALE DI FOOTBALLMAGAZINE PER L’11° GIORNATA DI SERIE A

Fantacalcio Classic: 3-4-3

Maignan; Pavlovic, Valle, Bastoni; Nico Paz, Zaniolo, Calhanoglu, McTominay; Leao, Castro, Dovbyk.

Fantacalcio Mantra: 4-2-3-1

Maignan(P); Valle (DS), Bastoni (DC), Pavlovic (DC), Di Lorenzo (DD); Anguissa (M, C), Calhanoglu (M,C); Orsolini (W), Nico Paz (T), Leao (A); Dovbyk (PC).