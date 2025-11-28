Fantacalcio, i consigli per la 13ª giornata: chi far giocare e chi evitare

COMO-SASSUOLO: Il match di apertura di questa 13ª giornata si preannuncia molto equilibrato ma all’insegna del bel calcio, con il Como che in casa è imbattuto, mentre gli emiliani hanno un ottimo ruolino lontano dalle mura amiche.

Il consiglio: Nico Paz. Lunedì si è sbloccato anche in trasferta, mentre in casa ormai sappiamo che è una certezza: sono infatti già 4 i goal messi a segno tra le mura amiche. Nico ha il piede caldo, e il Sassuolo può concedere: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Alvaro Morata. Se nemmeno in un 5-1, quello col Torino, riesci a incidere in maniera positiva, allora forse non è il momento giusto per schierarlo. È fermo a 0 bonus alla 13ª giornata, cosa che non gli era mai successa in carriera. Prima o poi si sbloccherà, ma non ce la sentiamo di dirvi di schierarlo: è lo sconsigliato di questa partita.

PARMA-UDINESE: Vengono da due risultati opposti, con gli emiliani vittoriosi in casa del Verona e l’Udinese reduce dalla batosta in casa contro il Bologna. È però un match dove entrambe necessitano di fare punti, un autentico scontro salvezza: può uscire qualche bonus molto interessante per tutti i fantallenatori.

Il consiglio: Mateo Pellegrino. È stato il match-winner in quel di Verona con una doppietta, e partirà nuovamente titolare: impossibile non schierarlo ora che è in fiducia. L’argento ha sempre fatto prestazioni ottime, e le ha coronate con due goal nell’ultima di campionato: può trovare continuità. È lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Maduka Okoye. Da quanto è rientrato dalla squalifica, in 6 partite ha subito 11 goal: troppi. Nell’ultima partita ha parato un rigore ad Orsolini, ma ha anche concesso il 2-0 facile a Pobega: è lui lo sconsigliato di questa partita.

JUVENTUS-CAGLIARI: Dopo il 2-3 in extremis in Norvegia, i bianconeri devono ritrovare il successo anche in campionato. A Torino arriva il Cagliari, e l’occasione è davvero ghiotta.

Il consiglio: Filip Kostic. Dal cambio allenatore, forse è lui l’uomo che ha ritrovato fiducia più di tutti: 2 goal in 4 presenze in campionato, e con il Cagliari un suo bonus è lecito aspettarlo. Poteva essere tra le sorprese, ma ci sentiamo di azzardare consigliando il calciatore che riteniamo più in forma della Juventus: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Gabriele Zappa. Quest’anno non si sta dimostrando all’altezza, tra voti bassi e bonus quasi inesistenti: tutto il contrario di quanto fatto lo scorso anno. Contro la Juve avrà sulla sua fascia Kostic e Yldiz che sicuramente tenderà ad allargarsi, e può andare in difficoltà: è lo sconsigliato di questa partita.

MILAN-LAZIO: È a tutti gli effetti il big match di giornata, con entrambe vittoriose nell’ultimo turno: i rossoneri nel derby, grazie ad uno strepitoso Maignan, mentre i biancocelesti hanno regolato il Lecce per 2-0. Il Milan parte sicuramente favorito, ma la Lazio di Sarri si sta pian piano ritrovando: può essere una partita equilibrata, ma anche molto bella da vedere.

Il consiglio: Rafael Leao. Contro l’Inter non ha brillato, ma con un Pulisic quasi certamente fuori causa, sarà lui il principale osservato in attacco. Conosciamo Rafa: si accende in un battito di ciglia, e la Lazio in carriera lo ha sempre ispirato: è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Adam Marusic. Ultimamente ha fatto bene come media-voto, ma contro i rossoneri è una sfida rischiosa: i movimenti di Leao poi lo costringeranno a ripiegare parecchio, e sappiamo che può andare in difficoltà: è lo sconsigliato di questo turno.

LECCE-TORINO: Entrambe le squadre sono uscite sconfitte nell’ultimo turno, ma con andamenti diversi: i salentini contro la Lazio hanno tenuto duro fino al 2-0 arrivato in pieno recupero, mentre il Toro ha subìto un’umiliazione in casa ad opera del Como. Entrambe vorranno fare punti.

Il consiglio: Che Adams. È uno dei pochi calciatori del Torino che si è dimostrato sempre sul pezzo, firmando anche dei goal importanti. Con il Lecce in Toro dovrà rialzarsi, e Adams è uno dei calciatori con più qualità della squadra di Baroni: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Cesare Casadei. Non è la prima volta che questa rubrica lo sconsiglia, e siamo costretti a ripeterci. Casadei non sta ancora dando quell’apporto di qualità che ci si attendeva al suo arrivo, e non è facile che possa farlo proprio domenica: è lo sconsigliato di questa partita.

PISA-INTER: I ragazzi di Chivu sono reduci da una sconfitta nel derby che è costata loro la testa della classifica, mentre quelli di Gilardino si sono visti sfuggire la vittoria contro il Sassuolo al 95’: entrambe, quindi, avranno voglia di far punti.

Il consiglio: Marcus Thuram. È stato nettamente il migliore dei suoi contro i rossoneri, con un rigore procurato e un goal che solo un intervento prodigioso di Maignan gli ha negato. Contro il Pisa può finalmente tornare al bonus: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Michel Aebischer. Contro il Sassuolo è arrivata l’ennesima prestazione insufficiente, e contro il centrocampo dell’Inter non ci aspettiamo una prestazione di livello. Pisa purtroppo non si sta dimostrando essere il suo ambiente, e non è sicuramente questa la partita della svolta: è lo sconsigliato di questa partita.

ATALANTA-FIORENTINA: Entrambe non vivono un momento positivo, con i primi che sono reduci da una pessima prestazione in quel di Napoli, mentre i viola, lo sappiamo, devono ancora trovare la prima vittoria in campionato.

Il consiglio: Gianluca Scamacca. È stato sicuramente uno dei pochi aspetti positivi di Napoli: il suo ritorno al goal. Scamacca si è mosso bene, e forse con Palladino può ritrovare le certezze che un po’ aveva perso con Juric: è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Pablo Marì. La pessima prestazione contro la Juventus non è purtroppo la prima di questo campionato. In questo momento il calciatore non è in forma, proprio come la sua squadra, e quindi è assolutamente da evitare un suo schieramento in campo: è lo sconsigliato di questa partita.

ROMA-NAPOLI: È l’altro big match di giornata, quello che può valere la vetta. Entrambe le squadre stanno bene, con gli azzurri che forse arrivano meglio, in quanto più riposati rispetto all’ultimo impegno europeo: tanti grandi calciatori, tanti possibili bonus.

Il consiglio: Scott McTominay. Nelle ultime due partite ha fatto 2 goal: uno in campionato e uno in Champions. L’assenza di De Bruyne e Anguissa lo ha nuovamente responsabilizzato, e Conte sappiamo quanto abbia bisogno di lui, così come i suoi fantallenatori: è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Rasmus Hojlund. Sembrano lontani i tempi dell’avvio scoppiettante di campionato, condito da 2 goal. In Champions ha sbagliato un rigore che poteva costare caro, e la difesa della Roma difficilmente gli concederà la profondità che lui tanto predilige: è lo sconsigliato di questa partita.

BOLOGNA-CREMONESE: È una partita che si preannuncia a senso unico, con i padroni di casa che sono apparsi davvero in forma in queste settimane, mentre la squadra di Nicola, dopo un bell’avvio, ha avuto un rallentamento non indifferente.

Il consiglio: Riccardo Orsolini. Se c’è una cosa di cui siamo sicuri, è che Orsolini si rialza sempre. Ad Udine ha sbagliato un rigore e ha fornito immediatamente l’assist dell’1-0 a Pobega: sintomo di grande personalità e fiducia nei propri mezzi. Orso sta bene, e noi ci sentiamo ancora una volta di dargli fiducia: è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Federico Bonazzoli. Da quando si è spento lui, sembra essersi spenta anche la squadra. Ultimamente sta facendo poco bene, e non solo: il continuo ballottaggio con Vazquez non lo sta aiutando: è lo sconsigliato di questa partita.

Fantacalcio, chi può regalare bonus inaspettati? Ecco le possibili 5 sorprese proposte da FantaMagazine.

Aaron Martin: La scorsa settimana lo avevamo inserito nelle sorprese di giornata, e non possiamo non ripeterci. Il goal contro il Cagliari è stato importante, e lui può ancora portare bonus: perché non schierarlo?

Kristian Thorstdvedt: Ha portato un punto insperato alla sua squadra la scorsa settimana, ma soprattutto sta avendo continuità di rendimento: ha sempre avuto il vizio del bonus, e chissà che il goal contro il Pisa non gli possa fungere da molla sbloccante: schierarlo è un rischio calcolato.

Toma Basic: Ormai è imprenscindibile per Sarri, e i suoi tempi di inserimento possono essere preziosi per scardinare una difesa equilibrata come quella del Milan: provarlo non può che essere una cosa positiva.

Riccardo Sottil. Contro la Lazio era andato a segno, e gli è stato tolto per un fallo abbastanza discutibile. Con il Toro Di Francesco lo riproporrà dal primo minuto, e avrà di fronte a sé un avversario ferito: potrà tornare al bonus?

Raul Bellanova. Contro il Napoli ha fatto l’assist dell’1-3 di Scamacca, dimostrandosi una costante spina nel fianco lì a destra. Sta bene, e contro una difesa come quella della Fiorentina può dire la sua: lo avete aspettato? Bene, è arrivato il suo momento.

LA FORMAZIONE IDEALE DI FOOTBALLMAGAZINE PER LA 13ª GIORNATA DI SERIE A

Fantacalcio Classic: 3-4-3.

Maignan; Bastoni, Dimarco, Bellanova; Orsolini, Nico Paz, Pulisic, Kostic; Thuram, Scamacca, Leao.

Fantacalcio Mantra: 3-4-1-2

Maignan (P); Bastoni (DC), Pavlovic (DC), Lucumì (DC); Kostic (E), Modric (C ), McTominay (C ), Bellanova (E); Nico Paz (T); Thuram (PC), Scamacca (PC)