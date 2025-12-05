Fantacalcio, i consigli per la 14ª giornata: chi far giocare e chi evitare

SASSUOLO-FIORENTINA: Una partita in cui la Fiorentina si gioca, per l’ennesima volta, gran parte della stagione, e lo fa contro un avversario difficile: il Sassuolo infatti, si sta dimostrando tutto fuorché una neo-promossa. Partita quindi delicata, con entrambe le squadre costrette a fare punti.

Il consiglio: Rolando Mandragora. In una stagione complicata, è diventato il capocannoniere della squadra viola. Una FantaMedia del 6.54 e il suo vizio del goal, ne fanno il consigliato di questa partita.

Da evitare: Simon Sohm. Con il cambio di allenatore ha avuto lo spazio che tanto reclamava con Pioli, ma ad oggi non sta rendendo per le sue qualità, complice anche un gioco, quello della Viola, non adatto alle sue caratteristiche: è lo sconsigliato di questo match.

INTER-COMO: Secondo noi, una delle partite più belle della giornata. Il Como è a soli 4 punti dalle co-capoliste Milan e Napoli, e a soli 3 dai nerazzurri: l’autentica sorpresa di questo campionato. Dal canto loro, i ragazzi di Chivu sono chiamati a fare una grande gara: si prospetta una bella partita, con entrambe che non rinunceranno ad attaccare e magari, tramite i loro calciatori, a portare bonus.

Il consiglio: Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, dopo tante polemiche attorno a lui, è ritornato al goal in quel di Pisa: una doppietta in una partita che era diventata complicata e che ha portato i tre punti all’Inter. Nonostante un avvio di stagione e il capocannoniere del campionato, e sembra vivere in uno di quei periodi dove, una volta sbloccato, non si ferma più: è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Alvaro Morata. Siamo purtroppo costretti a ripeterci: Morata non è ancora integrato nel Como e negli schemi di Fabregas. L’ex Juve e Milan non sta convincendo, e il ballottaggio con Douvikas vede ora il greco favorito: è lo sconsigliato di questo turno.

VERONA-ATALANTA: Sfida incerta per l’Atalanta di Palladino, che però ha saputo incidere fin da subito: dopo la debacle con il Napoli infatti, sono arrivati due successi di fila tra Champions e campionato, non concedendo goal. Affronteranno un Verona in una crisi profonda, che non ha mai portato a casa la vittoria in questa stagione.

Il consiglio: Ademola Lookman. Tra Champions e Campionato, ha fatto tre goal nelle ultime due partite: non male, anzi: sembra essere tornato il Lookman dello scorso anno. A Verona può incidere ancora, e sicuramente è da schierare: è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Daniel Mosquera. Si riproporrà il ballotaggio fra lui e Gift Orban: non consideratelo nemmeno. Gift Orban è di un altro livello e sicuramente non sarà a guardare per molto: l’opportunità avuta contro il Genoa, per Mosquera, è stata sprecata: è lo sconsigliato di questo turno.

CAGLIARI-ROMA: Entrambe le squadre vengono da un ko: i sardi contro la Juve, mentre i giallorossi contro il Napoli. La squadra di Gasp tenerà di portare a casa la vittoria, anche solo per rispondere alla sconfitta di settimana scorsa che le è costata la testa della classifica.

Il consiglio: Lorenzo Pellegrini. Con il Napoli è stato uno dei più positivi, e ogni volta che gioca fuori casa rischia di tirare fuori il bonus. Lorenzo sta bene, e contro una difesa in difficoltà come quella del Cagliari, visto che in casa giallorossa gli attaccanti latitano, può essere l’arma in più: è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Michael Folorunsho. Non è la prima volta che lo sconsigliamo e non sarà nemmeno l’ultima: come già detto in passato, Folorunsho proprio non sembra ambientarsi a Cagliari: i suoi 0-0 nella casella dei bonus lo confermano: è lui lo sconsigliato di questa partita.

CREMONESE-LECCE: Sono entrambe reduci da una vittoria, con i salentini che hanno liquidato il Torino, mentre i padroni di casa hanno sbancato Bologna: impresa non facile di questi tempi. Ci si aspetta una partita aperta, con le squadre che possono puntare a far bottino pieno.

Il consiglio: Jamie Vardy. Questo ragazzo sembra star vivendo una seconda giovinezza: sono già 4 i goal in campionato e tutti con avversari pesanti: Atalanta, Juventus e Bologna. In una Cremonese sorprendente, Vardy è uno dei calciatori simbolo di questa squadra: questo e lo splendido momento di forma, ne fanno il consigliato di questa partita.

Da evitare: Nikola Stulic. Le continue chances che Di Francesco gli sta dando, non sembrano minimamente essere sfruttate. Stulic è un calciatore che si deve ancora ambientare, e fino ad oggi non lo ha fatto. Sono troppo pesanti i 0 goal a dicembre: è lo sconsigliato di questo turno.

LAZIO-BOLOGNA: Entrambe sono reduci da una sconfitta, ma con stati d’animo diversi: la Lazio ha battagliato contro il Milan fino all’ultimo con annesse polemiche, mentre il Bologna è caduto in casa sotto i colpi della Cremonese: poco male, perché sono sembrate semplici battute d’arresto di due squadre molto in forma, che punteranno a giocare bene e a regalarci, dunque, qualche bonus.

Il consiglio: Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio ha fatto un’ottima prestazione contro il Milan: gli è mancato solo il bonus. Contro il Bologna può tornare a far registrare un “+” nella sua casella dei bonus, e sarà fondamentale per la Lazio che sia così: è il consigliato di questa partita.

Da evitare:Jens Odgaard. Il continuo ballottaggio di Vincenzo Italiano non lo sta aiutando e il calciatore ne sta risentendo: troppo poco quello fatto fino ad oggi. Con la Lazio non si sa se partirà dal primo minuto, ma sicuramente gli sarà difficile incidere visto il suo periodo di difficoltà: è lo sconsigliato di questa partita.

PISA-PARMA: Sfida-salvezza delicata tra due squadre che hanno avuto alti e bassi in questa stagione: i padroni di casa sono reduci da una buona prova contro l’Inter, mentre il Parma dal KO con l’Udinese in casa: urge trovare i tre punti per entrambi.

Il consiglio: Adrian Bernabè. È sicuramente il faro di questa squadra, e quest’anno sta anche trovando più di qualche bonus: siamo già a 2 goal stagionali. A Pisa si preannuncia una partita sporca, ma la sua qualità può fare la differenza: è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Marius Marin. Non è un periodo positivo per l’ex Empoli, che non sta rendendo per l’esperienza che ci si poteva e doveva aspettare da lui. Contro l’Inter ha fatto una brutta prova, forse l’unico dei suoi a non giocare bene: non rischiatelo, è sconsigliato.

UDINESE-GENOA: Partita tra due squadre in ripresa, reduci da due successi pesanti: i friulani infatti hanno battuto il Parma fuori casa, mentre la squadra di De Rossi ha ribaltato il Verona in casa. Ci sono tanti calciatori che possono portare bonus: si preannuncia una sfida interessante.

Il consiglio: Nicolò Zaniolo. Sì, senza alcuna paura di sbilanciarci, possiamo dire che sta vivendo una seconda parte di carriera. Zaniolo sta bene, sta trovando minuti e goal, e contro il Genoa può essere ancora la sua partita: è lui il consigliato di questa gara.

Da evitare: Jordan Zemura. È chiamato a rimpiazzare Kamara, che tanto stava facendo bene. Il suo impiego è stato positivo, ma comunque contro il Genoa sarà chiamato a un compito non facile: fronteggiare un attacco che sta bene. Non è un disastro annunciato, ma in una partita dove i consigliati sono in realtà più di uno, lui è quello per cui non ci sentiamo di garantire: sconsigliato.

TORINO-MILAN: I granata sembrano essere sprofondati in una crisi: 7 goal subiti in due partite da Como e Lecce non sono casuali. La squadra di Baroni è chiamata a uscire da questa situazione e non sarà facile, visto che l’avversario è la prima della classe: il Milan di Max Allegri, che a suon di 1-0 si è ripreso la vetta della classifica.

Il consiglio: Rafael Leao. Chi se non lui? In assenza di Pulisic, è assolutamente Rafa a doversi prendere in mano la squadra. Con la Lazio è stato decisivo, e con il Toro ha sempre avuto un feeling speciale: un delitto non schierarlo, è lui il consigliato di questa sfida.

Da evitare: Kristjan Asllani. Al Toro era chiamato a prendersi la squadra in mano: per il momento, non c’è ancora riuscito. Ci si aspettava qualche bonus, anche perché per Baroni è lui il rigorista: ha sbagliato anche quelli. Non il periodo migliore per l’ex Inter, quindi, e questo lo rende lo sconsigliato di questa partita.

Fantacalcio, chi può regalare bonus inaspettati? Ecco le possibili 5 sorprese proposte da FantaMagazine.

Aaron Martin: La scorsa settimana lo avevamo inserito nelle sorprese di giornata, e non possiamo non ripeterci. Dall’arrivo di De Rossi ha trovato sia il goal che l’assist: troppo prezioso e troppo caldo il suo piede per non inserirlo nelle sorprese.

Medon Berisha. Siamo sicuri che sia solo una sorpresa? Il centrocampista del Lecce è già a quota 2 goal e 3 assist: non male per una squadra che lotterà per la salvezza. Secondo noi, schierarlo può portare solo benefici, e occhio al bonus…

Ange Bonny. L'attaccante dell'Inter è stato fermo contro il Pisa per un problema influenzale, ma rientrerà in occasione della gara con il Como: è lui l'uomo che può spezzare gli equilibri dalla panchina per i nerazzurri. Se lo avete in rosa, perché non schierarlo?

Sebastiano Esposito. Il goal contro la Juve può infondere quella carica che tutti vogliono nel calciatore di proprietà dell'Inter. A Cagliari arriva la Roma, ma Seba può essere pericoloso: schierarlo, per noi, è un rischio calcolato.

Henrik Meister. Il danese ha fatto benissimo contro l'Inter, e dopo il goal con il Sassuolo sono già due le prestazioni positive. Il periodo di forma è ottimo, perciò il Parma può essere un ottimo avversario contro cui continuarlo.

LA FORMAZIONE IDEALE DI FOOTBALLMAGAZINE PER LA 13ª GIORNATA DI SERIE A

Fantacalcio Classic: 3-4-3.

Maignan; Pavlovic, Bellanova, Dimarco; McTominay, Nico Paz, Zaccagni, Orsolini; Leao, Lookman, Lautaro Martinez.

Fantacalcio Mantra: 3-4-1-2

Maignan (P); Bastoni (DC), Pavlovic (DC), Lucumì (DC); Kostic (E), Modric (C ), McTominay (C ), Bellanova (E); Nico Paz (T); Lautaro (PC), Lookman (PC)