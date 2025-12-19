Fantacalcio, i consigli per la 16ª giornata: chi far giocare e chi evitare

Questa settimana, causa Supercoppa, analizzeremo solo le sei partite di campionato rimanenti. Pertanto, nel momento in cui si dovranno recuperare tutte le gare che non si giocheranno questo weekend, procederemo con consigli e sorprese per i recuperi. Per questa ragione, NON ci sarà la formazione ideale per questa giornata di campionato, in quanto risulterebbe troppo sfalsata da possibili eventi non previsti.

LAZIO-CREMONESE: Partita ostica per i biancocelesti quella dell’Olimpico, dopo che la settimana scorsa in quel di Parma sono riusciti nell’impresa di vincere in 9 uomini. La Cremonese, reduce dalla sconfitta immeritata di Torino, è una squadra dura da affrontare: si prospetta una partita bloccata, con possibili guizzi dei singoli e, di conseguenza, con possibili bonus.

Il consiglio: Valentin Castellanos. Causa infortunio, non segna davvero da tanto, più precisamente dalla 5ª giornata contro il Genoa. Da quando è rientrato ha trovato solo due presenze da titolare, e non ha inciso, ma questa davanti al suo pubblico può essere la giornata giusta per tornare al bonus l: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Warren Bondo. L’ex Milan e Monza era partito davvero bene, ma ultimamente è calato un po’: solo una sufficienza nelle ultime 5 giornate, e con un centrocampo tanto dinamico quanto in forma come quello biancoceleste può soffrire la partita: è lui lo sconsigliato di questa partita.

JUVENTUS-ROMA: Sono entrambe reduci da una vittoria importante, contro un avversario importante e per 1-0. I successi su Bologna e Como infatti hanno dato fiducia, per due squadre che vogliono continuare a macinare punti per andare in zone di classifica sempre più importanti.

Il consiglio: Kenan Yildiz. A Bologna è stato, come spesso capita, uno dei più positivi, anche se non è arrivato il bonus. Kenan sta bene, e la sfida contro la Roma lo può riportare al goal, visto che ha già inciso in grandi partite: è lui il consigliato di questa sfida.

Da evitare: Zeki Celik. Sia chiaro: esclusa la partita con il Cagliari, sta facendo una bellissima stagione. Difensore affidabile e da media-voto sicura, ma tuttavia questa è una partita che può esporlo a difficoltà: fronteggiare il connazionale Yildiz nella sua zona di competenza può essere difficile. Pertanto, è lo sconsigliato di questa partita.

CAGLIARI-PISA: Sono importanti punti salvezza quelli in palio alla Sardegna Arena, con i padroni di casa che cercano un’importante vittoria per dar seguito alle prestazioni positive con Atalanta, Juve e Roma. Dal canto loro invece, gli ospiti, dopo l’ennesima sconfitta in quel di Lecce, hanno assoluto bisogno di vincere.

Il consiglio: Sebastiano Esposito. Sono ormai quattro le partite di fila in cui Seba va in bonus: due goal e due assist, oltre che prestazioni importanti. In casa, davanti al suo pubblico, molto passerà dalla sua prestazione, se il Cagliari vorrà vincere la partita: è assolutamente lui il consigliato di questa sfida.

Da evitare: Marius Marin. 0 goal, 0 assist e una media che non arriva al 6. Un delitto per le qualità balistiche di questo calciatore, che in passato con altre maglie ha sempre fatto bene e anche trovato il bonus. Il Pisa non sta girando, e di conseguenza nemmeno lui: è sconsigliato.

SASSUOLO-TORINO: Entrambe le squadre sono reduci da punti preziosi, fatti rispettivamente in casa del Milan e contro la Cremonese. Domenica entrambe cercheranno di vincere la partita, visti anche i loro stili di gioco. Sarà una partita divertente, con possibilità alte di bonus.

Il consiglio: Andrea Pinamonti. Mancava da tanto un suo bonus e puntualmente, contro il Milan, ne ha trovati due sotto forma di assist. Pinamonti quest’anno sta giocando bene, è in crescita ed è assolutamente uno dei punti cardine di un Sassuolo sempre più bello da vedere: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Ktistjan Asllani. Se nemmeno in una vittoria in casa con la Cremonese è riuscito ad eccellere, allora forse significa che non è il suo periodo. A Torino doveva trovare certezze e bonus, ma nulla: quest’anno, quel “+” nella casella sembra proprio non voler arrivare: è lui lo sconsigliato di questa partita.

FIORENTINA-UDINESE: Sembra che con la Fiorentina quest’anno si sia dei dischi rotti, ma a costo di ripeterci, questa può essere davvero l’ultima spiaggia. In Serie A, nella storia, nessuno si è mai salvato dopo non aver vinto nemmeno una partita alla 15ª giornata: o la Viola dà un’inversione ora, oppure rischia grosso. Contro, un avversario difficilissimo: l’Udinese che ha già castigato il Napoli e l’Inter.

Il consiglio: Nicolò Zaniolo. Che possiamo dire? Sta davvero bene. Con il Napoli gli è mancato solo il goal, causa anche annullamento del VAR, ma se queste sono le prestazioni i suoi fantallenatori possono stare tranquilli, perché arriva, magari proprio domenica contro una Fiorentina così in difficoltà: è lui il consigliato di questa sfida.

Da evitare: Fabiano Parisi. Nel calcio ci sono le categorie, e se sei chiamato a sostituire Gosens, forse è un compito troppo arduo per te. Parisi non gira così come tutta la viola, ma è la sua mediavoto e i suoi svarioni a preoccupare in ottica Fantacalcio: l’insufficienza con lui è sempre dietro l’angolo: sconsigliato.

GENOA-ATALANTA: Questo è davvero un bel posticipo. Genoa e Atalanta sono due squadre che stanno bene, e che con non poca fatica lasciano punti. La squadra di De Rossi e quella di Palladino giocano bene e possono regalare una sfida altamente spettacolare.

Il consiglio: Gianluca Scamacca. La doppietta contro il Cagliari ha dimostrato una cosa: che sta benissimo. Scamacca tra Champions e campionato ha segnato la bellezza di tre goal in quattro giorni: status di forma troppo importante per lasciarlo andare: consigliato.

Da evitare: Nikola Krstovic. Da quando è arrivato Palladino, ha messo subito le cose in chiaro: se Scamacca sta bene, il titolare è lui. Krstovic non ha trovato né goal né spazio fino ad adesso, e sarebbe un azzardo schierarlo titolare: sconsigliato.

Fantacalcio, chi può regalare bonus inaspettati? Ecco le possibili 5 sorprese proposte da FantaMagazine.

1) Norton Cuffy. Il Genoa sta giocando bene e lui è davvero on fire. Contro l’Inter non ha fatto benissimo, ma con l’Atalanta potrebbe avere più spazio per sviluppare la propria manovra: schierarlo è un rischio calcolato.

2) Cesare Casadei. Quante volte in stagione lo abbiamo sconsigliato? È vero: metterlo fra le possibili sorprese può sembrare incoerente, ma con una squadra come il Sassuolo che lascia spazi può finalmente sbloccarsi. Sperando che dia continuità alla buona prestazione fatta con la Cremonese.

3) Marco Palestra. Le sirene delle big non lo hanno distratto minimamente: questo ragazzo sta bene e ha talento. Quando non va a bonus, regala voti da urlo: con la Roma è stato un 7, nella sconfitta di Bergamo un 6,5. Difensore da modificatore puro. E chissà che non arrivi anche il primo goal…

4) Henrik Meister. Solo un goal in stagione, ma anche tante panchine. Domenica con tutta probabilità sarà lui a partire titolare, quindi può essere un fattore in uno sconto diretto come quello con il Cagliari.

5) Wesley. Il goal con il Como avrà fatto felici tanti fantallenatori, e con i problemi che ha la Juventus sulle fasce (domenica sarà adattato McKennie), può incidere e portare bonus: noi lo schiereremo, e voi?