Fantacalcio, i consigli per la 17ª giornata: chi far giocare e chi evitare

PARMA-FIORENTINA: Dopo la bella vittoria in casa contro l’Udinese, la Fiorentina cerca continuità in quel di Parma. Una sfida non facile per la viola, che ha però bisogno di punti salvezza per uscire dall’ultima posizione in classifica.

Il consiglio: Moise Kean. La doppietta contro l’Udinese può averlo sbloccato, per la gioia di tanti fantallenatori che stavano perdendo le speranze. La salvezza della Fiorentina, inutile negarlo, passerà dai suoi goal: è lui il consiglio di questo match.

Da evitare: Gaetano Oristanio. Purtroppo, complici anche gli infortuni, non si è ancora inserito bene nella squadra gialloblù. Sono solo 5 le presenze in questa stagione, con la casella dei bonus ferma a 0: se avete altro a centrocampo, è meglio non schierarlo: sconsigliato.

LECCE-COMO: Partita interessante quella del Via Del Mare, con due squadre che giocano molto bene a calcio. Potrebbero esserci vari bonus da poter capitalizzare, visti gli stili di gioco di entrambe.

Il consiglio: Nico Paz. Fuori casa ha segnato solo contro il Torino, ma i suoi numeri sono impossibili da ignorare. Nel suo ruolo, è forse uno dei migliori della Serie A, e senza calciare i rigori. Al Via Del Mare può far male al Lecce, specialmente in transizione: è lui il consiglio della partita.

Da evitare: Youssef Maleh. Le sole tre presenze da subentrato dovrebbero far capire già il perché della nostra decisione. Domenica dovrebbe giocare titolare, ma sinceramente non ci fidiamo tanto a schierarlo: è lui lo sconsigliato di questa partita.

TORINO-CAGLIARI: Scontro salvezza molto interessante, con le squadre che vengono da due momenti drametialmente opposti: il Toro viene infatti da due vittorie consecutive, mentre il Cagliari è reduce da un pareggio in extremis in casa contro il Pisa.

Il consiglio: Nikola Vlasic. I suoi numeri sono chiari: 4 goal e 2 assist, tutti nelle ultime 5 partite, sintomo di una forma straordinaria. Vlasic sta bene e contro il Cagliari, in casa, non si può lasciare in panchina: è senza dubbio lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Michel Adopo. Nonostante le ultime due partite abbastanza disastrose, Pisacane non ha dubbi: è confermato come mezz’ala destra. Noi invece non ci sentiamo di evitare le evidenze, quindi se avete possibilità di schierare altro, fatelo pure perché non sbaglierete: è sconsigliato.

UDINESE-LAZIO: L’ultima giornata ha visto l’Udinese perdere con un sonoro 5-1, mentre la Lazio ha pareggiato 0-0 contro la Cremonese: non due risultati invidiabili, ma nel complesso è un periodo positivo per entrambe, visti anche gli altri risultati.

Il consiglio: Nicolò Zaniolo. A Firenze ha deluso e non poco, ma il periodo di forma è straordinario, visti anche i quattro goal fatti in campionato. Zaniolo sta bene e sabato per lui sarà aria di Derby: è lui il consiglio di questa partita.

Da evitare: Christian Kabasele. Sicuramente non è in un periodo di forma buono. Tra Napoli e Fiorentina ha avuto pesanti svarioni, e se con i partenopei lo ha graziato Hojlund, con la Fiorentina non c’è stata la stessa fortuna. Evitarlo, se potete, può solo che essere un bene: sconsigliato.

PISA-JUVENTUS: Entrambe vengono da due risultati positivi per i propri obiettivi, con i toscani che hanno raggiunto il pari in extremis a Cagliari, mentre la squadra di Spalletti ha vinto e convinto contro la Roma di Gasperini. Alla ricerca della continuità, assisteremo ad una partita molto più equilibrata di quello che si possa pensare.

Il consiglio: Francisco Coincecao. Contro la Roma ha trovato il goal a condire una prestazione da migliore in campo, e con Spalletti sta tirando fuori più continuità del solito. Può essere assolutamente lui l’uomo in più che tanto è mancato alla Juventus in zona goal, anche vista la latitanza in zona goal delle punte: è lui il consigliato di questa sfida.

Da evitare: Antonio Caracciolo. Sicuramente non è facile fronteggiare l’attacco della Juventus, anche per un veterano come lui. Non è in condizione e le punte della Juventus, seppur in difficoltà, hanno dato segnali di miglioramento: è sconsigliato.

MILAN-VERONA: I padroni di casa sono chiamati a ripartire dopo la brutta prova fornita in Supercoppa contro il Napoli, e lo faranno in casa contro un avversario non facile: il Verona di Zanetti infatti, quest’anno ha già messo in difficoltà l’Inter e la Juventus.

Il consiglio: Christian Pulisic. È vero, non ha inciso contro Sassuolo e Napoli, ma c’è da dire anche che non era in condizioni perfette. Questa settimana di riposo gli avrà sicuramente fatto recuperare bene la propria condizione, e visti i suoi numeri non abbiamo dubbi: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Roberto Gagliardini. Per l’ex Inter è come un derby, e se da un lato questo può essere una motivazione, dall’altro i suoi continui malus contro un centrocampo tecnico come quello del Milan possono portare qualche problema: è sconsigliato.

CREMONESE-NAPOLI: Dopo il (meritato) successo in Supercoppa, il Napoli di Conte si ributta in campionato, e lo fa in una sfida tutt’altro che semplice: la Cremonese di Davide Nicola infatti, è un avversario che ha dato filo da torcere a chiunque quest’anno.

Il consiglio: David Neres. Non c’è niente da fare: il nuovo assetto tattico di Conte ha messo in luce soprattutto il brasiliano, che è reduce da prestazioni e goal in serie. Neres si sta dimostrando l’uomo in più del Napoli, ed è sicuramente quello più in forma: non ci sono dubbi, è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Martin Payero. Sia chiaro: la sua è un’ottima stagione, come quella di tutta la Cremonese, ma per Payero quella contro la squadra di Conte sembra essere la partita meno indicata per esprimere le sue qualità. La Cremonese dovrà correre tanto e all’indietro, non permettendogli di esprimere le sue qualità: è lui lo sconsigliato di questa partita.

BOLOGNA-SASSUOLO: Il Bologna, reduce dalla finale Supercoppa persa contro il Napoli, vuole riprendere la sua corsa quantomeno in campionato, ma contro avrà un Sassuolo che non starà a guardare, come già dimostrato nelle precedenti partite. Si prospetta una bella partita quindi, e dove c’è spettacolo, si sa, ci sono anche bonus.

Il consiglio: Nicolò Cambiaghi. La stagione di Nicolò è davvero molto buona, con vari bonus a supporto. In Supercoppa contro l’Inter ha cambiato la partita entrando dalla panchina, con le sue scorribande sulla fascia. È sicuramente uno degli uomini più in forma a disposizione di Vincenzo Italiano in un momento così delicato, e siccome dovrebbe partire da titolare, è il consigliato di questa sfida.

Da evitare: Jay Idzes. La sua è una media-voto sufficiente, ma è spesso il difensore che va più in difficoltà contro squadre che giocano in verticale. Il Bologna, si sa, è maestro in questo, e pertanto può esporlo ad una partita non positiva: è lui lo sconsigliato di questa sfida.

ATALANTA-INTER: La squadra di Chivu, dopo la delusione ai rigori in Supercoppa, è chiamata a ripartire su un campo difficile, ovvero quello della nuova Atalanta di Palladino, vittoriosa in quel di Genova la scorsa settimana e che si è distinta per un calcio meno spettacolare ma molto più pragmatico: tutto ciò che può mettere, insomma, in difficoltà i nerazzurri di Milano.

Il consiglio: Charles De Ketelaere. È sicuramente lui, insieme a Scamacca, l’uomo più in forma della Dea. L’ex Milan è uno di quelli che più ha giovato del cambio allenatore, e che quindi può essere tra i pericoli di una difesa, quella interista, dimostratasi più volte fragile in stagione: è lui il consigliato di questa sfida.

Da evitare: Yann Bisseck. Da quando Chivu lo ha spostato di nuovo sul centro-destra, Genova a parte, si è rivisto il vecchio Bisseck: il calciatore dalle grandi potenzialità che però va in difficoltà sulla concentrazione. Contro l’Atalanta sarà una partita dove servirà il massimo della stessa, e non ce la sentiamo di consigliarlo: è sconsigliato.

ROMA-GENOA: Il ritorno a casa di Daniele De Rossi coincide con un momento abbastanza difficile della Roma. Le due sconfitte nelle ultime tre sono infatti un dato che può far preoccupare, e contro c’è una squadra che sta giocando un buon calcio, nonostante abbia raccolto poco nelle ultime gare.

Il consiglio: Tommaso Baldanzi. Gasperini lo schiererà probabilmente dal primo minuto, dopo che contro la Juve a partita in corso ha risposto bene. Il Genoa è una squadra che fa fatica a difendere bene, e i suoi dribbling possono essere un fattore: è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Alessandro Marcandalli. Quando affronti un trio di giocatori bravi nell’1vs1 sicuramente non è mai facile stargli dietro. Per quanto la stagione del calciatore sia abbastanza buona, questa è una parità che lo può esporre a diversi uno contro uno, pertanto è lui lo sconsigliato.

Fantacalcio, chi può regalare bonus inaspettati? Ecco le possibili 5 sorprese proposte da FantaMagazine.

1) Luis Henrique. Dopo la bella partita di Como si è un po’ fermato, ma contro l’Atalanta possiamo provare a schierarlo: la Dea, infatti, vive una delle sue stagioni più buie sulle fasce, e lui può dire la sua in termini di bonus.

2) Ismael Konè. Con il Bologna che gioca perennemente all’attacco, perché non provare gli inserimenti di un centrocampista di qualità? Konè sta bene, e ha già punito diverse squadre quest’anno: può andare ancora una volta in bonus.

3) Gianluca Gaetano. Se nelle ultime 3 partite porti tre bonus, vuol dire che non sei più una sorpresa, ma anzi: sei in forma. Gaetano è un calciatore che sta trovando continuità, e pertanto contro il Torino, se lo schierate, è sempre un rischio calcolato.

4) Nahuel Estevez. Contro la Fiorentina può essere la sua partita, viste le continue prestazioni in crescendo: Nahuel sta bene, e per questo si può provare.

5) Nikola Stulic. Contro il Como non è una partita facile, ma il goal con il Pisa può finalmente aver sbloccato Stulic: in casa, davanti al suo pubblico, può far bene. Schieratelo, perché può portare bonus.

LA FORMAZIONE IDEALE DI FANTAMAGAZINE PER LA 17ª GIORNATA:

3-4-3

Maignan; Dimarco, Pavlovic, Buongiorno; Pulisic, Orsolini, Calhanoglu, Gudmunsson; Kean, Lautaro M., Leao