Fantacalcio, i consigli per la 18ª giornata: chi far giocare e chi evitare

CAGLIARI-MILAN: Partita che si prospetta interessante, con entrambe le squadre reduci da due successi convincenti. Gli isolani infatti hanno espugnato la Torino granata, mentre il Milan ha asfaltato in casa 3-0 il Verona.

Il consiglio: Christian Pulisic. Dietro Lautaro, è lui il calciatore che ha segnato di più. 8 goal e 2 assist fino a questo momento, in 11 partite disputate: numeri che fanno impressione. A Cagliari giocherà dal primo minuto al fianco di Nkunku, e quindi è facile capirlo: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Sebastiano Luperto. L’attacco mobile del Milan può metterlo in seria difficoltà, in una partita già non facile di suo. Luperto è un ottimo calciatore, quasi sempre sufficiente, ma non è questa la sua partita: è lui lo sconsigliato.

COMO-UDINESE: Partita importante per le ambizioni europee del Como, mentre per quanto riguarda l’Udinese c’è da dare continuità: troppi alti e bassi per la squadra friulana nelle ultime tre. Due squadre che giocano bene, e che possono regalare bonus.

Il consiglio: Nico Paz. A Lecce è tornato al goal, dopo un paio di partite dove non aveva brillato, con Inter e Roma. In casa ha fatto già 4 goal e 4 assist, ma tutti nelle prime 7 partite: serve che torni al bonus anche fra le mura amiche. È lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Christian Kabasele. È spesso sufficiente, ma le sue caratteristiche sembrano mal sposarsi nella prossima partita: il Como è una squadra verticale, che prova a fare delle sue trame la sua forza: può soffrire contro il tandem Paz-Douvikas, perciò è lui lo sconsigliato di questa partita.

GENOA-PISA: Sono entrambe reduci da due sconfitte, una più netta, quella del Genoa, e l’altra più equilibrata, quella del Pisa contro la Juventus. Sfida salvezza importante per entrambe, che cercano punti e sicurezze.

Il consiglio: Ruslan Malinovskyi. Contro la Roma non ha brillato, ma va contestualizzato anche nella pessima partita della sua squadra. Da quando è arrivato De Rossi lui si è ritrovato al centro di ogni sua manovra offensiva. Con le sue abilità balistiche il bonus è sempre dietro l’angolo, perciò è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Samuele Angori. Dopo l’assist contro il Napoli, non ha più trovato un bonus: tante sufficienze, ma anche qualche 5 pesante. Contro il Genoa avrà Norton Cuffy sulla sua fascia, non il più facile dei clienti: è lui lo sconsigliato.

SASSUOLO-PARMA: Sono entrambe reduci da due risultati importanti, contro il Bologna e la Fiorentina. Un pari e una vittoria che hanno regalato punti e tranquillità. Il loro scontro può essere pieno di bonus.

Il consiglio: Armand Laurientè. Contro il Bologna è stato decisivo con un assist, mentre due giornate prima a San Sito ha realizzato il 2-2 contro il Milan. Larientè è in forma, ed è uno dei calciatori sul quale si può puntare in questa giornata: è lui il consiglio di questa partita.

Da evitare: Mandela Keita. È reduce da un 6.5 contro la Fiorentina, ma nessun bonus in campionato: è sicuramente un peccato viste le qualità del ragazzo. Non ci sentiamo di schierarlo per questa partita, perciò è lui lo sconsigliato.

JUVENTUS-LECCE: Dall’avvento di Spalletti, la Juventus ha cambiato ruolino di marcia, ed anche alcuni suoi calciatori: molto positive le prestazioni di tanti di loro. Il Lecce va a Torino quasi da vittima sacrificale, ma attenzione, perché i salentini a calcio giocano bene.

Il consiglio: Kenan Yildiz. Nelle ultime 5 partite, ha segnato 4 goal, fatto 1 assist e quando non ha portato bonus ha preso 7 in pagella: un momento di forma straordinario. Sicuramente il calciatore più in forma della Juve, e forse anche del campionato: è senza dubbio il turco il consigliato di questa partita.

Da evitare: Nikola Stulic. Il solo goal in 17 partite disputate in campionato non è sicuramente il bigliettino da visita più invidiabile se vai a Torino a giocare contro la Juve e avrai Bremer in marcatura: se avete altro in attacco, schieratelo pure: lui è sicuramente lo sconsigliato di questa partita.

ATALANTA-ROMA: Posticipo che si prospetta bello e pieno di emozioni quello del Gewiss Stadium, con il ritorno di Gasperini a casa. La partita è sicuramente una delle più attese, con le due squadre che hanno potenziali calciatori da bonus.

Il consiglio: Charles De Ketelare. Contro l’Inter è stato uno dei più positivi, fornendo un assist che Samardzic ha clamorosamente sprecato. Charles sta bene e lo sta dimostrando, può tornare al bonus contro una difesa, quella della Roma, il cui unico modo per metterla in difficoltà è sparigliarla con giocate di fantasia: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Lazar Samardzic. In una stagione, la sua, fatta di alti e bassi, questo è uno dei momenti peggiori: il goal sbagliato contro l’Inter pesa, sia sul suo umore, sia sulle scelte di Palladino: è lui lo sconsigliato di questa partita.

LAZIO-NAPOLI: Lunch-match molto interessante, con una delle partite più belle di questo turno. Entrambe le squadre stanno bene, anche se alla Lazio, alla luce delle sue prestazioni, mancano dei punti.

Il consiglio: Rasmus Hojlund. Forse, da quando è arrivato al Napoli è il suo momento di forma migliore. Sta bene, è incisivo e soprattutto, sta portando bonus a raffica: è senza dubbio lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Adam Marusic. Le sue prestazioni sono quasi sempre sufficienti, ma i bonus latitano, come sempre nella sua carriera. La prossima partita sarà contro un Napoli che ha nei suoi uomini più in forma Neres e Politano, che a turno si alterneranno per fronteggiarlo: è sicuramente sconsigliato.

FIORENTINA-CREMONESE: Una partita molto delicata per la Fiorentina, come saranno la maggior parte delle gare da qui a fine anno. La Cremonese è reduce da una sconfitta in casa contro il Napoli, ma sta bene: non un avversario facile quindi per la corsa salvezza della Viola.

Il consiglio: Moise Kean. La sua doppietta contro l’Udinese aveva illuso tutti I suoi fantallenatori, ma contro il Parma è stato pressoché nullo. Domenica sarà la sua ennesima occasione per provare a tornare al goal, perché nella corsa salvezza della sua squadra, i suoi +3 servono in modo clamoroso: è lui il consiglio di questa partita.

Da evitare: Luca Ranieri. Quest’anno è sempre tra i peggiori in campo, e contro Vardy e Bonazzoli potrebbe ulteriormente soffrire: non il massimo quindi schierarlo tra la propria formazione titolare: è sconsigliato.

VERONA-TORINO: Reduci da due sconfitte pesanti nell’ultima partita, entrambe sono a caccia di punti: una partita equilibrata, ma che è necessario portare a casa.

Il consiglio: Nikola Vlasic. Una delle poche note liete del Torino, con le ultime quattro partite che lo hanno visto sempre in goal, e anche se le cose belle non sono eterne, non si può assolutamente evitare quanto si vede in campo: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Adrien Tameze. Giocherà nei tre dietro, e sappiamo non essere il ruolo dove si esprime benissimo. Il Verona ha tanti potenziali pericoli li davanti, e lui potrebbe soffrirne: è lo sconsigliato di questa partita.

INTER-BOLOGNA: Dopo la vittoria convincente contro l’Atalanta, l’Inter cerca continuità contro la sua bestia nera: quel Bologna che nel 2025 ai nerazzurri è costato più di un titolo. Sfida non facile, ma che si preannuncia spettacolare e carica di bonus.

Il consiglio: Lautaro Martinez. 5 goal nelle ultime 4: il capocannoniere della Serie A sta bene e non vuole fermarsi, e contro il Bologna punta alla quinta di fila a segno in Serie A, cosa che non gli è mai riuscita: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Luis Henrique. La sua stagione è costellata di alti e bassi, e contro il Bologna avrà un compito non facile: quello di contenere un Cambiaghi in formissima. Non ci sembra la sua partita, pertanto è lui lo sconsigliato.

Fantacalcio, le cinque possibili sorprese di FantaMagazine.

Rolando Mandragora. Ha spesso segnato in questa stagione, e anche a ripetizione: è stato paradossalmente l’uomo che ha provato a tenere a galla la Viola in un periodo di sconforto generale: occhio al suo sinistro.

Robin Gosens. Domenica si riprenderà la sua fascia dopo una lunga assenza, e può essere lui uno dei leader capaci di guidare la sua squadra fuori dalle brutte vie: schierarlo è un rischio calcolato.

Toma Basic. La partita contro il Napoli è una di quelle gare che si può vincere a centrocampo, e i suoi inserimenti possono far male alla squadra di Antonio Conte.

Nicolò Cambiaghi. Quando entra, cambia spesso il corso delle partite, ed è anche successo contro l’Inter in supercoppa. A San Siro, di nuovo contro i nerazzurri, le sue accelerazioni possono mettere in difficoltà Luis Henrique: può essere un uomo da bonus.

Semih Viene da due goal nelle ultime due partite, quindi parlare di sorpresa è anche riduttivo, ma l’avversario di domenica è uno di quelli importanti: il Milan di Allegri, infatti, è una delle squadre che subisce meno in campionato, ma lui può colpire.

Fantacalcio, la formazione ideale di FantaMagazine.

(3-4-1-2)

Di Gregorio(P); Akanji (D), Bartesaghi (D), Spinazzola (D); Nico Paz (C), Pulisic (C), McTominay (C), Vlasic (C); Lautaro (A), De Ketelare (A), Nkunku (A).