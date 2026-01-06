Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Fantacalcio

Fantacalcio, i consigli per la 19ª giornata: chi far giocare e chi evitare

FantaMagazine è la rubrica dedicata al Fantacalcio di Football Magazine: chi schierare? Chi evitare? Quali le possibili sorprese? Andiamo a scoprirlo in questo articolo, con le nostre analisi e i nostri consigli, partita per partita!

Gen 6, 2026
BERGAMO, ITALY - DECEMBER 09: Gianluca Scamacca of Atalanta celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Atalanta BC and Chelsea FC at Stadio di Bergamo on December 09, 2025 in Bergamo, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)

PISA-COMO

Il consiglio: Nico Paz. Sabato contro l’Udinese ha fatto panchina, per poi entrare a partita in corso. Troppi pochi 20 minuti per poter incidere. Contro il Pisa partirà titolare, ed avrà sicuramente voglia di riscatto: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Mbala Nzola. Ormai non è più il titolare fisso di Gilardino. In perenne ballottaggio con Meister, rischia anche contro il Como. Inoltre, quando ha giocato dall’inizio, ha spesso deluso: è lui lo sconsigliato di questa partita.

LECCE-ROMA

Il consiglio: Paulo Dybala. È un momento negativo per la Roma e anche per lui, ma se c’è un calciatore che può illuminare le speranze giallorosse, quello è Paulo Dybala. Contro il Lecce non sarà facile, lo abbiamo visto nella partita con la Juve, ma Dybala, se sta in forma, può accendere la luce: è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Kialonda Gaspar. Nonostante una media di tutto rispetto, purtroppo non è la partita per lui. L’attacco dinamico della Roma può metterlo in difficoltà, pertanto è lui lo sconsigliato di questa partita.

SASSUOLO-JUVENTUS

Il consiglio: Kenan Yildiz. Contro il Lecce ha giocato una partita bellissima, con sprazzi di grandissimo calcio. Gli è mancato solo il goal, negato dal palo al 94’. Kenan sta bene e contro il Sassuolo può tornare al goal: è senz’altro lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Sebastian Walukiewicz. Sulla sua fascia avrà il consigliato di questa partita, nonché l’uomo più in forma della Juve e uno dei più in forma del campionato. Pertanto, è lui lo sconsigliato di questa partita.

BOLOGNA-ATALANTA

Il consiglio: Gianluca Scamacca. Contro la Roma è incappato in un errore arbitrale abbastanza grossolano che gli ha negato la gioia del goal, ma contro il Bologna, se la Dea vuole fare un altro colpaccio, molte delle speranze nerazzurre passano dal bomber: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Nikola Krstovic. In fase d’asta, complice anche l’alternanza voluta da Juric oltre che l’infortunio di Scamacca, è stato sicuramente pagato tanto. Ora che però l’italiano è in forma, è sceso sempre di più nelle gerarchie, pertanto è lui lo sconsigliato di questa partita.

NAPOLI-VERONA

Il consiglio: Rasmus Hojlund. È vero, contro la Lazio non ha inciso in zona goal, ma ha fatto una partita di spessore. Rasmus sta bene, e il suo periodo di forma non può far altro che ispirare fiducia: è senza dubbio lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Roberto Gagliardini. Nelle ultime 4 partite è sempre partito dalla panchina, subentrando solo due volte. Se uno con la sua esperienza non riesce ad ispirare fiducia, allora vuol dire che il problema è grosso: è lui lo sconsigliato di questa partita.

LAZIO-FIORENTINA

Il consiglio: Mattia Zaccagni. Contro il Napoli è stata una delle sue peggiori partite in campionato, ma questo è un discorso che vale per tutta la Lazio. Il fantasista biancoceleste però con le sue giocate può far uscire la Lazio da questo momento difficile, e contro la Fiorentina l’occasione di tornare al bonus è ghiotta: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Luca Ranieri. Un suo svarione durante il primo tempo contro la Cremonese poteva costare caro e vanificare una grande prestazione della squadra di Vanoli. Ranieri quest’anno non gira, non incide e spesso è anche controproducente: è sconsigliato.

PARMA-INTER

Il consiglio: Lautaro Martinez. C’è davvero bisogno di spiegare il perché? Il capitano nerazzurro è in uno di quei periodi dove è davvero imprendibile: con lui, l’Inter è come se partisse già 1-0. Sta bene, e non può che essere lui il consigliato di questa partita.

Da evitare:

Gaetano Oristanio. Purtroppo questo è uno di quegli anni dove non sta riuscendo a inseritosi nei meccanismi. È sempre in ballottaggio con il rientrante Ondrejka, è lui lo sconsigliato di questa partita.

TORINO-UDINESE

Il consiglio: Nikola Vlasic. È la star del Toro in questo momento, e anche se non è andato a segno domenica scorsa, può assolutamente presentare una minaccia per il Verona: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Che Adams. È nettamente calato di rendimento: non segna, non fa assist e non incide nella manovra offensiva della squadra: è lui lo sconsigliato di questa partita.

MILAN-GENOA

Il consiglio: Rafael Leao. Con il Cagliari ha fatto la sua partita: gli basta uno sprazzo per accendersi. Contro il Genoa, in casa, ha sempre fatto bene, e questa partita non farà eccezione: è senza dubbio lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Norton Cuffy. È uno di quegli esterni che sale e questa forse non è la partita giusta per lui, visti i punti di forza del Milan. Potrebbe soffrire la manovra dei rossoneri, pertanto è lui lo sconsigliato di questa partita.

Fantacalcio, ecco la formazione ideale di FantaMagazine

3-4-3

Maignan; Bastoni, Spinazzola, Alanji; Nico Paz, Calhanoglu, Vlasic, Orsolini; Lautaro, Scamacca, Dybala.

 

