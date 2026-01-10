Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Fantacalcio, i consigli per la 20ª giornata: chi far giocare e chi evitare

FantaMagazine è la rubrica dedicata al Fantacalcio di Football Magazine: chi schierare? Chi evitare? Quali le possibili sorprese? Andiamo a scoprirlo in questo articolo, con le nostre analisi e i nostri consigli, partita per partita!

COMO-BOLOGNA

Il consiglio: Anastasios Douvikas. Tre goal nelle ultime tre partite. Basterebbe questo per capire il perché è assolutamente lui che scegliamo per questa partita ma, se non vi bastasse, ci aggiungiamo anche che in assenza di Nico Paz è lui il rigorista designato da Fabregas. Anastasios sta benissimo ed è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Torbjorn Heggem. Era partito benissimo, prendendosi il posto da titolare lasciato vuoto da Beukema. Ma nelle ultime partite ha avuto un calo non indifferente. È sicuramente un periodo no per il centrale di Italiano, e la partita contro il Como delle meraviglie può esporlo a brutte figure: è lui lo sconsigliato.

UDINESE-PISA

Il consiglio: Keinan Davis. Zaniolo è in forte dubbio per un dolore al menisco, e quindi, senza l’uomo più in forma dei friulani, la nostra scelta è ricaduta subito sul buon Davis. Siamo già a 5 goal e 3 assist per lui in questa stagione, e sono numeri che fanno impressione se si ripensa alla fatica che ha fatto nelle passate annate. È in fiducia e contro il Pisa non deluderà: consigliato.

Da evitare: Mbala Nzola. Era partito come titolarissimo della squadra di Gilardino, ma al giro di boa ha perso il posto in favore dei vari Meister e Moreo. Nell’ultima partita poi, ha persino sbagliato un rigore: è lui lo sconsigliato di questa partita.

ROMA-SASSUOLO

Il consiglio: Evan Ferguson. 2 goal e 1 assist nelle ultime tre: basterebbero questi numeri a spiegare il perché del nostro consiglio. Evan sta bene, e ora che Dovbyk mancherà per un bel po’ ha la seria possibilità di prendersi la Roma in mano. E chi ben comincia… è lui il consigliato.

Da evitare: Tarik Muharemovic. L’Autogoal contro la Juventus gli ha fatto prendere una delle poche insufficienze stagionali, ma soprattutto sembra che il tipo di partita contro la Roma non sia proprio l’ideale per lui: arriveranno giornate migliori. È lui lo sconsigliato.

ATALANTA-TORINO

Il consiglio: Charles De Ketelare. Con il Bologna ha giocato una di quelle partite capaci di farci chiedere come mai non ha avuto fortuna altrove. Non solo un assist delizioso per Krstovic, ma anche giocate di qualità a ripetizione che gli sono valse un 7,5 di base: è in forma e può continuare, pertanto è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Kristian Asllani. Sembra essere in rotta con Il Torino e questo dovrebbe già farci capire tanto sulla possibile buona riuscita di una sua partita. Inoltre, è in uno di quei periodi di forma davvero pessimi: è lui lo sconsigliato di questa partita.

FIORENTINA-MILAN

Il consiglio: Rafael Leao. Se il Milan è ancora imbattuto dal lontano 23 agosto, lo deve senz’altro al suo goal contro il Genoa, il secondo di fila. Rafa non sta incantando, ma è in un periodo dove vede molto bene la porta, e contro una Fiorentina fragile è senz’altro lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Roberto Piccoli. Non va a segno dalla partita contro il Genoa, e nelle ultime due, chiamato a sostituire Kean, non ha fornito prestazioni di livello. La Fiorentina è in una fase della stagione delicata, dove ogni errore può essere fatale, e quindi ci si affiderà all’esperienza di Kean: sconsigliato.

LECCE-PARMA

Il consiglio: Lameck Banda. Contro la Roma non ha fornito una prova sufficiente, ma contro la Juve è stato letale. Appena arrivato dalla Coppa d’Africa, Di Francesco non ha avuto il minimo dubbio sul metterlo in campo, e lui ha ricambiato: è senza dubbio il consigliato di questa partita.

Da evitare: Gaetano Oristanio. Nulla da fare: non sembra essere la sua stagione. Contro l’Inter ha steccato in maniera grossolana, ed è un peccato se si pensa a quanto questo ragazzo abbia dimostrato lo scorso anno a Venezia. Ma si sa, ogni stagione è diversa e questa non sembra essere la sua: sconsigliato.

VERONA-LAZIO

Il consiglio: Emmanuel Gift Orban. Contro il Napoli si è ripreso il posto da titolare e ha subito timbrato il cartellino. Se a questo aggiungiamo anche la recente doppietta contro la Fiorentina, capiamo che nonostante il poco utilizzo, sta bene e vuole dimostrare. La Lazio sta subendo enormi cambiamenti: quale momento migliore per colpire? È lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Nuno Tavares. È ormai lontano parente del calciatore ammirato lo scorso anno, e con Sarri il feeling è più che lontano dallo sbocciare. Ormai il titolare è Luca Pellegrini, perciò schierandolo si rischia addirittura di giocare con uno in meno: sconsigliato.

INTER-NAPOLI

Il consiglio: Lautaro Martinez. A Parma non ha segnato, ma non dimentichiamoci che nelle ultime 6 gare ha realizzato 6 goal e 2 assist: numeri da far girare la testa. Non poteva arrivare a quella che quasi tutti identificano come la sfida scudetto in maniera migliore: è senza dubbio lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Alessandro Buongiorno. Era tornato titolare contro il Verona ed è stato sfortunato in uno degli episodi chiave della partita. In questo momento, per Conte non è una certezza, tanto che nel big match scudetto rischia il posto a favore di Juan Jesus: è lui lo sconsigliato di questa partita.

GENOA-CAGLIARI

Il consiglio: Lorenzo Colombo. 2 goal nelle ultime 2 partite, ma soprattutto 4 dall’avvento di Daniele De Rossi: un calciatore che sembra assolutamente essere rinato. Lorenzo sta bene e contro il Cagliari può fare 3 su 3: consigliato.

Da evitare: Yerry Mina. È passato dall’essere un pilastro difensivo ad un rebus per l’11 titolare di Pisacane: quando non gioca, la sua mancanza non si sente più come prima. In questo momento non è il calciatore sul quale il tecnico napoletano sembra voler puntare, pertanto è lui lo consigliato di questa gara.

JUVENTUS-CREMONESE

Il consiglio: Kenan Yildiz. È vero, contro il Sassuolo non ha inciso, ma in casa Kenan ha sempre fatto benissimo. Contro la Cremonese è una sfida importante per la Juve per alimentare dei sogni ad inizio stagione irrealizzabili, e quindi avranno bisogno del loro uomo migliore: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Lois Openda. Arrivato come il vero colpo di mercato della Juve, ha perso presto il posto da titolare, prima in favore di un separato in casa come Vlahovic, poi per un non affidabile David, sintomo di come non sia riuscito proprio ad entrare nel gruppo bianconero. Contro la Cremonese andrà incontro all’ennesima panchina stagionale: sconsigliato.

Fantacalcio, la formazione ideale di FantaMagazine

3-4-3

Di Gregorio; Bastoni, Dimarco, Bartesaghi; Nico Paz, Coincecao, Pulisic, Zielinski; Lautaro M., Douvikas, Leao.

