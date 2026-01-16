Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Fantacalcio

Fantacalcio, i consigli per la 21ª m giornata: chi far giocare e chi evitare

FantaMagazine è la rubrica dedicata al Fantacalcio di Football Magazine: chi schierare? Chi evitare? Quali le possibili sorprese? Andiamo a scoprirlo in questo articolo, con le nostre analisi e i nostri consigli, partita per partita!

Gen 16, 20263 Lettura
Jamie Vardy (Cremonese) celebrating during Bologna FC vs US Cremonese, Italian soccer Serie A match in Bologna, Italy, December 01 2025

PISA-ATALANTA

Il consiglio: Charles De Ketelaere. Viene da due partite grandiose: una con il Bologna, l’altra con il Torino, dove ha trovato rispettivamente goal e assist. A Pisa sarà una partita complicata, visto che i toscani in casa danno del filo da torcere a tutti: le sue giocate, quindi, potranno essere decisive, ed è per questo che è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Michel Aebischer. Non è già di suo una grandissima stagione, ma se in più ci mettiamo la fisicità mista a tecnica del centrocampo della Dea, può davvero metterlo in difficoltà. È sicuramente da evitare se avete possibilità di schierare altro, pertanto è lui lo sconsigliato di questa gara.

UDINESE-INTER

Il consiglio: Lautaro Martinez. Viene da due partite piuttosto complicate, una con il Napoli e una con il Lecce, dove ha trovato anche pochi minuti a disposizione in quest’ultima. Con l’Udinese troverà di nuovo la maglia da titolare, ed è in un periodo di forma comunque straordinario: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Hassane Kamara. Nell’ultima con il Pisa non ha brillato: un 5.5 scialbo, troppo poco per uno che ci si aspetta porti bonus. In questo momento non è molto in forma e incontra la prima della classe: non la partita migliore per incidere, dunque, pertanto è lui lo sconsigliato di questa partita.

NAPOLI-SASSUOLO

Il consiglio: Scott McTominay. Super doppietta all’Inter e un goal annullato contro il Parma per mezza spalla: forse, il centrocampista del Napoli è il calciatore più in forma di questo campionato. Gli azzurri sono in un momento di difficoltà e si aggrapperanno sicuramente a lui per uscirne, pertanto è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Jay Idzes. A Roma è stato uno dei più positivi, ma contro il Napoli si troverà una squadra fisica che può metterlo in difficoltà. Non è sicuramente la sua partita, pertanto è lui lo sconsigliato di questa partita.

CAGLIARI-JUVENTUS

Il consiglio: Jonathan David. Se un mese fa avessimo consigliato David, forse nessuno ci avrebbe creduto. Da Lecce in poi, la cura Spalletti lo ha trasformato: 2 goal e 1 assist in due partite, e una convinzione ritrovata. È lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Yerry Mina. Ormai gioca dal primo minuto con il contagocce, nonostante sia stato, all’inizio, uno degli uomini simbolo del Cagliari. Nell’ultima partita ha fatto malissimo: 4,5 contro la Cremonese. Tante panchine e insufficienze gravi lo rendono lo sconsigliato di questa partita.

PARMA-GENOA

Il consiglio: Mateo Pellegrino. A Lecce è stato il match winner della gara, e nelle ultime tre partite ha realizzato due dei suoi 6 goal totali. Gioca in casa e può continuità in una partita che il suo Parma necessita di vincere, pertanto è il consigliato di questa gara.

Da evitare: Oliver Sorensen. Nelle ultime tre partite è stato uno dei più negativi del Parma: sempre un’insufficienza a suo carico, nonostante le ottime prestazioni della sua squadra, pertanto è lui lo sconsigliato di questa partita.

BOLOGNA-FIORENTINA

Il consiglio: Riccardo Orsolini. Ha finalmente ritrovato il goal nel recupero con il Verona, dopo una serie di prestazioni sì sufficienti, ma sottotono per un top al Fantacalcio come lui. È lui il consigliato di questa partita.

Da evitare; Cher Ndour. La Fiorentina è in netta ripresa, ma lui non sta riuscendo proprio ad incidere. Sempre insufficiente nelle ultime 4, pertanto è lui lo sconsigliato di questa partita.

TORINO-ROMA

Il consiglio: Che Adams. In Coppa Italia è stato letale per i giallorossi con una doppietta, ed è in un periodo di forma importante. Una volta ripresa la maglia da titolare, sta tornando ad un livello importante, pertanto è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Valentino Lazaro. In campionato sarà una partita diversa rispetto a quella di Coppa, e la Roma ha dei punti forti sulle proprie fasce in questa stagione. Lazaro sara quindi costretto ad abbassarsi più del previsto, cosa che sappiamo non ama particolarmente fare, pertanto è lui lo sconsigliato di questa partita.

MILAN-LECCE

Il consiglio: Christian Pulisic.

Allegri gli ha concesso un turno di riposo in occasione del recupero contro il Como, per farlo rifiatare. A Firenze è stato il peggiore in campo del Milan, ma i numeri non mentono: Pulisic è già a 10 fra goal e assist, e in casa con il Lecce è un’occasione troppo ghiotta per tornare al bonus, pertanto è lui il consigliato.

Da evitare: Riccardo Sottil. È costantemente in bilico fra la titolarità e la panchina, e quando ha giocato non ha sinceramente convinto. A Lecce doveva essere l’anno della rinascita, ma non sta incidendo per nulla, pertanto è lui lo sconsigliato di questa partita.

CREMONESE-VERONA

Il consiglio: Jamie Vardy. A Cremona sta avendo una seconda giovinezza: goal su goal, prestazioni su prestazioni, stanno convincendo chiunque, soprattutto i suoi fantallenatori. Pertanto, è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Victor Nelsson. Ha contro un tandem che sta facendo benissimo: quello formato da Vardy e Bonazzoli. Viene da un autogoal contro la Lazio, e non è particolarmente in forma a livello fisico, pertanto è lui lo sconsigliato di questa partita.

LAZIO-COMO

Il consiglio: Nico Paz. All’andata ha fatto una delle prestazioni più belle della sua stagione, e nel recupero con il Milan ha fatto una gran partita, dove non ha trovato il goal solo per via di una super prestazione di Maignan, pertanto è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Tijjani Noslin. Ha preso il posto di Castellanos e quindi troverà sicuramente più continuità, ma non ha mai convinto più di tanto. Contro il Como non è una partita facile, pertanto è lui lo sconsigliato di questa partita.

Fantacalcio, la formazione ideale di FantaMagazine.

3-4-3

Maignan; Dimarco, Bremer, Bartesaghi; McTominay, Orsolini, Pulisic, Nico Paz; Lautaro Martinez, De Ketelaere, Vardy

