Fantacalcio, i consigli per la 8° giornata: chi far giocare e chi evitare

MILAN-PISA: Sarà Milan-Pisa la gara d’apertura dell’ottavo turno di Serie A, in quello che è a tutti gli effetti un testa-coda. Se i rossoneri sono infatti reduci dalla sofferta, quanto importante, vittoria contro la Fiorentina, i toscani sono ancora alla ricerca della prima vittoria.

Il consiglio: Rafael Leao. Il portoghese era stato pesantemente criticato per via della prestazione, molto sottotono, contro la Juventus allo Stadium. Ma con la Fiorentina, si è visto il Leao che conosciamo tutti: intraprendente, funambolo e di personalità. Il risultato? Doppietta, tre punti ai rossoneri e primo bonus stagionale al Fantacalcio. Oltre che una fiducia schizzata a mille. Tutto questo lo rende, inevitabilmente, il consigliato per questa partita.

Da evitare: Marius Marin. In una partita in cui è legittimo aspettarsi che il pallino del gioco sarà a forti tinte rossonere, il centrocampista nerazzurro difficilmente potrà esprimere le proprie qualità. Se poi consideriamo che non viene da un inizio stagione esaltante, con la sua media voto di 5.75, oltre che la casella dei bonus ferma ancora a 0, è lui lo sconsigliato di questa gara.

PARMA-COMO: Le due squadre sono reduci da un turno che ha dato forti e incoraggianti risposte per il prosieguo della stagione. Il Como ha infatti battuto, con merito, la Juventus, mentre il Parma viene sì da un pari, ma ottenuto fuori casa, contro una diretta concorrente e in 10 uomini per tutto il secondo tempo: un carattere non indifferente per la squadra di Cuesta e una partita che si preannuncia molto combattuta.

Il consiglio: Nico Paz. Sì, ancora lui. Nico ormai si è preso il Como e ha stregato tutta la Serie A: le sue giocate, la sua classe e il suo senso del goal (siamo già a 4, l’anno scorso furono 6 in tutta la stagione), in una partita che è presumibile pensare sarà molto equilibrata, possono stappare la gara, e lo rendono il consigliato.

Da evitare: Pontus Almqvist. Non è mai stato una macchina da bonus, tutt’altro. Ma in questa specifica partita, avrà il compito, non indifferente, di ripiegare sulle sortite offensive degli ospiti. Questo è il motivo per il quale ci sentiamo di dire che è lui lo sconsigliato di questa partita.

UDINESE-LECCE: Entrambe reduci da un pari nella scorsa giornata, sia Lecce che Udinese faticano ad ingranare, soprattutto a livello offensivo. Sarà una partita sicuramente molto tattica ed equilibrata, ma contiene all’interno tanti calciatori che possono portare un bonus.

Il consiglio: Kenan Davis. Non segna dalla trasferta di Sassuolo e in casa, è ancora alla ricerca del primo bonus. Ma Davis è l’uomo sul quale quest’anno l’Udinese punta forte in attacco. Con Zaniolo contro la Cremonese si è trovato bene, quindi è legittimo pensare che possa offrire continuità e, magari, tornare al goal: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Tete Morente. Complice l’arrivo di Di Francesco, notoriamente un allenatore a cui piace attaccare, in molti hanno pensato che Tete Morente potesse essere una bella sorpresa quest’anno al Fantacalcio. Tuttavia, all’alba dell’ottava giornata, la casella dei bonus è ancora ferma a zero, e contro una difesa arcigna come quella dell’Udinese, può fare fatica. Per questo, è lui lo sconsigliato di questa partita.

NAPOLI-INTER: Un antipasto di quella che sarà la lotta scudetto quest’anno? Può darsi. Lo scorso anno l’ha spuntata il Napoli, ma in questo momento le due squadre arrivano in momenti totalmente opposti: i partenopei sono reduci dalla sconfitta di Torino in campionato e dal pesante ko per 6-2 contro il PSV, mentre l’Inter dall’acuto di Roma e dal dominio in terra belga contro l’Union Saint-Gilloise.

Il consiglio: Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter si è ritrovato ad avere la responsabilità dell’attacco sulle proprie spalle, complice l’assenza di Thuram, ma ha risposto presente: sono infatti due i goal in quattro partite senza il francese, ma è soprattutto l’essere dentro la partita che rassicura sulle sue prestazioni. Al Napoli ha già segnato cinque goal in carriera, ed è pronto a ripetersi: è lui il consigliato del big match di giornata.

Da evitare: Sam Beukema. Il difensore centrale azzurro è apparso molto in difficoltà dopo il rientro dalle nazionali. Poco lucido in marcatura e molto impreciso in impostazione, sembra non vivere un bel momento. E contro l’attacco dell’Inter, può subire la velocità degli attaccanti nerazzurri, e questo lo rende lo sconsigliato della gara.

CREMONESE-ATALANTA: La Dea è reduce da due 0-0 consecutivi, uno contro la Lazio, nel quale avrebbe meritato la vittoria, e uno ben più grave contro lo Slavia Praga, dove i beragamschi hanno sì creato, ma in maniera molto confusionaria. Contro avranno una Cremonese che in queste otto giornate ha perso solo una volta, contro l’Inter a San Siro: un avversario quindi molto ostico per Juric.

Il consiglio: Charles De Ketelare. Seppur in ballottaggio con Samardzic, Juric non ci ha rinunciato praticamente mai quando lo ha avuto a disposizione. Anche con la Lazio infatti, nonostante fosse reduce da un infortunio, è stato tenuto in campo fino alla fine. Ha già fatto due goal, entrambi contro il Lecce, e potrebbe essere questa la partita per muovere di nuovo la casella dei bonus: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Matteo Bianchetti. Seppur protagonista di un buon avvio di stagione, il difensore della Cremonese avrà un compito non facile questa settimana: fronteggiare un attacco di qualità e affamato come quello della Dea. Lui è il calciatore che può essere più esposto alla velocità degli attaccanti atalantini, e anche per questo è lo sconsigliato di questo turno.

TORINO-GENOA: Momento di forma ottimo degli uomini di Baroni, reduci prima dal pari-beffa con la Lazio che li ha raggiunti solo al minuto numero 100, e poi dal successo in casa contro il Napoli campione d’Italia. Contro, avranno un Genoa abbastanza in crisi: solo tre punti in classifica e fanalino di coda, la squadra di Vieira è chiamata a reagire, ma la partita si preannuncia tutt’altro che facile.

Il consiglio: Giovanni Simeone. Reduce dai goal contro la Lazio e Napoli, il Cholito è in uno di quei momenti dove trasforma in oro tutto ciò che tocca. Contro una difesa in difficoltà come quella genoana e in casa, può continuare a portare bonus: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Ruslan Malinovskyi. Il fantasista del Genoa non sta riuscendo ad incidere. Complice sicuramente una partenza a rilento di tutta la squadra, Ruslan ne ha risentito parecchio: solo 1 assist in stagione e tante insufficienze a voto. Il Torino gioca in casa ed è in forma, forse non proprio la partita dove invertire il trend negativo: lo sconsigliato di questa partita è lui.

SASSUOLO-ROMA: Lato Sassuolo, c’è da dare continuità ad un trend positivo che dura dalla sconfitta con l’Inter: nelle ultime tre partite infatti, sono arrivate due vittorie e un pareggio per gli emiliani. Lato Roma, dopo la disfatta casalinga contro il Viktoria Plzen, c’è da ritrovare la via del goal: contro i ciechi si sono evidenziate le difficoltà giallorosse nel trovare la via del goal, ed è una cosa da sistemare se si vogliono avere ambizioni da Champions League.

Il consiglio: Lorenzo Pellegrini. Da quando è entrato nelle rotazioni nel derby, per Pellegrini c’è stato solo un acuto: il goal contro i biancocelesti. Ma anche tante buone prestazioni: nella sconfitta di giovedì, si è sentita l’assenza di inventiva sulla trequarti, e Lorenzo può essere utile in questa sfida, magari anche per ritrovare un bonus: è lui il consigliato di questa sfida.

Da evitare: Aster Vranckx. Era arrivato in Emilia con tante aspettative, ma deve ancora entrare a dovere negli schemi di Grosso. Fino ad oggi, casella dei bonus ferma a 0, media voto del 5.5 e prestazioni insufficienti, dietro di lui Kone scalpita: è lo sconsigliato di questa partita.

VERONA-CAGLIARI: Squadra di casa che è ancora a caccia del primo successo stagionale: tante buone prove come contro Juventus, Roma e Pisa, ma ancora zero vittorie. Lato Cagliari, dall’infortunio di Belotti sembra essersi rotto qualcosa in zona goal, con Esposito che non sta riuscendo ad incidere come aspettato. Sarà una gara equilibrata.

Il consiglio: Elia Caprile. Se il Cagliari ha subito solo 8 goal, la maggior parte dei meriti va al portierone ex Napoli. Nel suo ruolo è il portiere con la media voto più alta di tutte (6,57) e fino ad oggi, non ha mai preso un’insufficienza. Contro il Verona, complice anche un attacco gialloblù abbastanza sterile, può anche mantenere la porta inviolata: è lui il consigliato.

Da evitare: Roberto Gagliardini. Arrivato a Verona per la sua esperienza, l’ex Inter non è ancora entrato in condizione. Prestazioni per la maggior parte insufficienti, zero bonus e tanti falli che rischiano il giallo (e un malus al Fantacalcio): è lui lo sconsigliato di questa partita.

FIORENTINA-BOLOGNA: Sfida sulla carta bellissima: quando Italiano torna a Firenze, c’è sempre un’atmosfera calda. Se a questo aggiungiamo le difficoltà della Viola, ultima in classifica, abbiamo ragione di pensare che la gara di domenica non farà eccezione. Entrambe vittoriose in Europa, entrambe in trasferta, ma con stati d’animo diversi: il Bologna arriva infatti con fiducia, mentre la Fiorentina ha la pressione addosso di invertire la rotta.

Il consiglio: Jens Odgaard. Già 2 goal e 1 assist in campionato, e giovedì ha trovato anche la sua prima gioia europea: insieme ad Orsolini è forse l’elemento più in forma della rosa rossolblù. In più, la sua fisicità e i suoi tempi di inserimento possono dare fastidio ad una difesa già fragile come quella viola: è lui il consigliato di questa gara.

Da evitare: Jacopo Fazzini. Sia chiaro: non è solo sua la colpa del suo rendimento. Pioli lo fa giocare mezz’ala in un centrocampo a tre, non proprio il mestiere di un calciatore che ha sempre fatto il trequartista. Ma non ci sembra la partita adatta per Fazzini: il centrocampo dinamico e fisico del Bologna può esporlo ad una brutta partita: è lui lo sconsigliato.

LAZIO-JUVENTUS: L’altro big-match di giornata è una sfida molto delicata, con i bianconeri che non vincono da 7 partite. La Lazio è invece reduce dallo 0-0 sofferto di Bergamo, ma ha avuto anche tutta la settimana per riposare. Partita dalle poche certezze e dai tanti dubbi.

Il consiglio: Mario Gila. Il difensore spagnolo è una delle poche note positive in un avvio di campionato molto complicato per i biancocelesti: quasi sempre sufficiente, viene addirittura da un 7 in pagella nell’ultima sfida: pane per il modificatore difesa. Avrà sicuramente una partita complicata, ma è pronto: è lui il consigliato della sfida.

Da evitare: Pierre Kalulu. Per lui, vale lo stesso discorso fatto per Fazzini: il giocare fuori ruolo non esalta le sue caratteristiche. Il francese non è forse l’elemento adatto per giocare esterno a tutta fascia, e questo ha reso il suo rendimento lontano da quello che abbiamo ammirato lo scorso anno. Inoltre, avrà Zaccagni sulla sua zona di competenza: compito non facile, è lui lo sconsigliato.

Fantacalcio, chi può regalare bonus inaspettati? Ecco le possibili 5 sorprese proposte da FantaMagazine.

1) Toma Basic: Dopo le quattro panchine di fila di inizio stagione, è entrato nelle rotazioni di Sarri e non è uscito più dal campo: in 3 gare ha portato 1 assist, ma le prestazioni sono sempre in crescendo: il bonus è nell’aria. La sua qualità negli inserimenti può essere letale per la difesa juventina: perché non provarci?

2) Maximo Perrone: In un Como che ha la sua stella in Nico Paz, è Maximo Perrone il vero cervello della squadra. Fabregas lo adora, e lui ha anche il vizio del bonus: siamo già a 1 goal e 1 assist in 7 partite stagionali, e in una gara equilibrata come quella che si prospetta contro il Parma, può regalare qualcosa.

3) Leonardo Spinazzola: Lo abbiamo detto prima: il Napoli non sta passando un bel periodo. Chi però ne sembra esente, è Spinazzola: lui è l’uomo più in forma nella squadra di Antonio Conte. Sia a Torino che contro il PSV, con lui in campo, la fascia sinistra dei partenopei ha creato pericoli agli avversari. Contro l’Inter sarà una gara difficile ed equilibrata, ma Spinazzola sta bene: provarlo e sperare nel suo bonus è lecito.

4) Luka Modric: 1 goal, 1 assist e prestazioni da campione: Luka, anche a 40 anni, regala magie. Media del 6.79, contro il Pisa è lecito sognare un bonus da parte sua. L’idea di schierarlo è sempre cosa buona e giusta, ma stavolta lo è un po’ di più.

5) Nikola Vlasic: Forse, i suoi fantallenatori non ci sperano più in un suo bonus: 0 goal e 0 assist sono un delitto per un calciatore con i suoi mezzi tecnici. Ma Nikola è apparso in ripresa nella partita contro il Napoli, dove a fermarlo è stato solo il palo. Contro un Genoa in forte difficoltà, può sbloccarsi: schieratelo. Non ve ne pentirete.

LA FORMAZIONE IDEALE DI FOOTBALLMAGAZINE PER L’8° GIORNATA DI SERIE A

Fantacalcio Classic: 3-4-3

Maignan; Kempf, Bastoni, Gosens; Orsolini, Nico Paz, Vlasic, Modric; Leao, Simeone, Lautaro Martinez.

Fantacalcio Mantra: 4-2-3-1

Maignan (P); Vojvoda (DD), Bastoni (DC), Gila (DC), Spinazzola (DS); Modric (C), Calhanoglu (M); Orsolini (W), Nico Paz (T), Leao (A); Simeone (P).