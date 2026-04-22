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Ferrari Hypersail: la vela volante che porta le performance Ferrari nell’offshore

Ferrari svela Hypersail: monoscafo volante da 100 piedi, tecnologia avanzata e design estremo

Apr 22, 20261 Lettura

Presentata in occasione della Milano Design Week, Ferrari Hypersail segna l’ingresso deciso di Ferrari nel mondo della vela offshore ad alte prestazioni. Il progetto è un monoscafo oceanico volante di 100 piedi che combina innovazione tecnologica, ricerca aerodinamica e design avanzato, con l’obiettivo di ridefinire gli standard della navigazione estrema.

Nata come piattaforma di open innovation, Hypersail è il risultato del lavoro congiunto del Tech Team Ferrari, del Ferrari Design Studio guidato da Flavio Manzoni e dell’architetto navale Guillaume Verdier. Il concept alla base è chiaro: trasferire nella nautica lo stesso approccio progettuale delle vetture del Cavallino Rampante, dove ogni soluzione è finalizzata alla massima performance.

Il design segue rigorosamente la funzione. Ogni elemento è sviluppato in risposta ai vincoli aerodinamici e idrodinamici tipici della navigazione oceanica. La silhouette affusolata e le superfici ottimizzate richiamano il mondo delle hypercar Ferrari, mentre l’integrazione di pannelli solari calpestabili evidenzia l’attenzione all’efficienza energetica e all’autonomia.

Elemento centrale è il concetto di “volo”: Hypersail è progettata per sollevarsi sull’acqua grazie a un sofisticato sistema di controllo, alimentato da fonti rinnovabili come vento, sole e movimento. La scelta del monoscafo punta a massimizzare l’efficienza complessiva, distinguendosi nel panorama delle imbarcazioni estreme.

Anche la livrea riflette questo equilibrio tra performance e identità. Il Giallo Fly, storicamente legato alla tradizione Ferrari e a Enzo Ferrari, si combina con il Grigio Hypersail del carbonio, creando un contrasto funzionale che richiama il DNA sportivo del marchio.

Con Hypersail, Ferrari porta il proprio know-how ingegneristico oltre l’automotive, proponendo una visione innovativa della vela offshore in cui tecnologia, sostenibilità e prestazioni si fondono in un unico progetto.

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Redazione

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