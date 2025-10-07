Dida compie 52 anni, da riserva a campione indiscusso

Nelson de Jesus Silva è un ex portiere che ha rappresentato il mondo del calcio nei primi anni 2000. In Italia ha indossato la maglia del Milan dal 2000 al 2010, contribuendo alle diverse vittorie in rossonero in Italia e non solo. Oggi l’estremo difensore brasiliano compie ben 52 anni.

Aneddoti e curiosità su dida

Dida è un soprannome che deriva da un portiere brasiliano degli anni ’60, considerato un modello dal giovane Nelson.

Noto per la sua freddezza più assoluta anche nelle situazioni più delicate in campo. Proprio per questo i suoi compagni lo hanno chiamato “il ghiaccio brasiliano”.

Nel Mondiale del 2002 è stato la riserva di Marcos, ma ha debuttato con la nazionale nel 1995 contro l’Honduras: infatti Dida è riuscito a subire 3 gol nel giro di 30 minuti e dopo quella sfida molti tifosi hanno pensato che non avrebbe più vestito la maglia verdeoro, ma alla fine è andata diversamente.

Durante un Milan-Leeds in Champions League, il portiere è riuscito a parare un calcio di rigore per 3 volte, a causa di irregolarità. Dopo il 3° penalty parato, il pubblico è esploso di gioia.

Durante un Celtic–Milan del 2007, un tifoso scozzese ha invaso il campo e lo ha toccato leggermente sul volto. Dida, con una sceneggiata degna di un attore, si è lasciato cadere al suolo come colpito duramente.

L’episodio ha fatto il giro del mondo, costandogli due giornate di squalifica e un mare di ironie.

Il tifoso, invece, è stato bandito a vita dallo stadio del Celtic.

Contro la Juventus, in occasione della finale di Champions League nel 2003, Dida è riuscito a parare in totale 3 rigori, regalando di fatto la Coppa ai propri compagni di squadra. In tutta la sua carriera il brasiliano ha parato 25 rigori.

In totale con la maglia del Milan ha vinto 2 Champions League, 2 Supercoppe Uefa, uno scudetto, una Coppa del Mondo per club, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Il 1° ottobre del 2006 ha lasciato la nazionale brasiliana.

Il 1° maggio del 2010 ha disputato la sua 300esima partita con la maglia del Milan contro la Fiorentina e nella partita seguente contro il Genoa è diventato il 2° portiere per numero di presenze dopo Sebastiano Rossi, superando Lorenzo Buffon.

Dida: la vita dopo il ritiro

Nel 2016 è stato collaboratore di Clarence Seedorf allo Shenzhen. Dal 2018 ricopre il ruolo di allenatore dei portieri per la squadra egiziana Pyramids FC.

Il 21 luglio 2019 torna a Milano come preparatore dei portieri della squadra Under-17. Dal 2020-2021 viene promosso in prima squadra.