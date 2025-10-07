Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Offside

Dida compie 52 anni, da riserva a campione indiscusso

Lo storico portiere dei rossoneri oggi compie gli anni. Ripercorriamo insieme i suoi momenti più significativi della sua carriera calcistica

Ott 7, 20251 Lettura
Roberto Vicario, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Nelson de Jesus Silva è un ex portiere che ha rappresentato il mondo del calcio nei primi anni 2000. In Italia ha indossato la maglia del Milan dal 2000 al 2010, contribuendo alle diverse vittorie in rossonero in Italia e non solo. Oggi l’estremo difensore brasiliano compie ben 52 anni.

Aneddoti e curiosità su dida

Dida è un soprannome che deriva da un portiere brasiliano degli anni ’60, considerato un modello dal giovane Nelson.

Noto per la sua freddezza più assoluta anche nelle situazioni più delicate in campo. Proprio per questo i suoi compagni lo hanno chiamato “il ghiaccio brasiliano”.

Nel Mondiale del 2002 è stato la riserva di Marcos, ma ha debuttato con la nazionale nel 1995 contro l’Honduras: infatti Dida è riuscito a subire 3 gol nel giro di 30 minuti e dopo quella sfida molti tifosi hanno pensato che non avrebbe più vestito la maglia verdeoro, ma alla fine è andata diversamente.

Durante un Milan-Leeds in Champions League, il portiere è riuscito a parare un calcio di rigore per 3 volte, a causa di irregolarità. Dopo il 3° penalty parato, il pubblico è esploso di gioia.

Durante un Celtic–Milan del 2007, un tifoso scozzese ha invaso il campo e lo ha toccato leggermente sul volto. Dida, con una sceneggiata degna di un attore, si è lasciato cadere al suolo come colpito duramente.

L’episodio ha fatto il giro del mondo, costandogli due giornate di squalifica e un mare di ironie.

Il tifoso, invece, è stato bandito a vita dallo stadio del Celtic.

Contro la Juventus, in occasione della finale di Champions League nel 2003, Dida è riuscito a parare in totale 3 rigori, regalando di fatto la Coppa ai propri compagni di squadra. In tutta la sua carriera il brasiliano ha parato 25 rigori.

In totale con la maglia del Milan ha vinto 2 Champions League, 2 Supercoppe Uefa, uno scudetto, una Coppa del Mondo per club, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Il 1° ottobre del 2006 ha lasciato la nazionale brasiliana.

Il 1° maggio del 2010 ha disputato la sua 300esima partita con la maglia del Milan contro la Fiorentina e nella partita seguente contro il Genoa è diventato il 2° portiere per numero di presenze dopo Sebastiano Rossi, superando Lorenzo Buffon.

Dida: la vita dopo il ritiro

Nel 2016 è stato collaboratore di Clarence Seedorf allo Shenzhen. Dal 2018 ricopre il ruolo di allenatore dei portieri per la squadra egiziana Pyramids FC.

Il 21 luglio 2019 torna a Milano come preparatore dei portieri della squadra Under-17. Dal 2020-2021 viene promosso in prima squadra.

0 Shares

Articoli correlati

Il volo si trasforma in una sauna, squadra costretta a scendere in mutande. VIDEO

Set 19, 2025

Julio Velasco, elogio all’argentino che ci insegnò a stare in piedi

Set 9, 2025

Quando il lifestyle incontra lo sport: nasce AC Milan x PUMA Golf

Lug 10, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.