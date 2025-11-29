Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Premier League

Foden rilancia il Man City, vincono Sunderland e Brentford

Nelle partite del Sabato della 13^ giornata di Premier League Foden salva il City allo scadere. I Citizens si mettono alle spalle due ko consecutivi tra campionato e coppa: 3-2 all’Etihad contro il Leeds. Il Sunderland batte il Bournemouth

Nov 29, 20253 Lettura

Le partite del Sabato della 13^ giornata di Premier League si aprono con il ritorno al successo del Manchester City. Dopo i ko contro Newcastle e Bayer Leverkusen, tra campionato e Champions League, i Citizens battono 3-2 il Leeds e superano al secondo posto il Chelsea, in campo domenica contro la capolista Arsenal. Protagonista con una doppietta è Foden, autore del gol partita al 91’ minuto. Il Sunderland rimonta invece 3-2 il Bournemouth3-1 del Brentford sul Burnley.

MANCHESTER CITY-LEEDS 3-2
Il Manchester City ospita il Leeds all’Etihad, dove Foden impiega meno di un minuto per portare sull’1-0 i padroni di casa: gli Sky Blues costruiscono una bell’azione sulla destra e l’inglese la finalizza nel migliore dei modi a centro area. Al 25’ minuto è invece Gvardiol a fare 2-0 per il City, dopo il tocco di O’Reilly sul corner battuto dall’ex Milan Reijnders. Il Leeds non riesce a reagire e, allora, Farke decide di giocarsi la carta della doppia punta nella ripresa: la mossa paga, visto che Calvert-Lewin (appena entrato) riesce ad accorciare le distanze sul 2-1 al 49’ minuto. I Peacocks si spingono però oltre e pareggiano al 68’ minuto, quando un intervento folle di Gvardiol in area regala un calcio di rigore alla squadra dello Yorkshire: Nmecha tira dagli undici metri, Donnarumma para e il tedesco ribadisce in rete. Il City è incredulo, ma al 91’ minuto riesce a tornare avanti 3-2: a inventarsi il gol che regala il successo agli Sky Blues è ancora Foden, con un mancino delizioso. Pur soffrendo parecchio, la squadra di Guardiola ritrova la vittoria e sale a 25 punti, portandosi – almeno per una notte – al secondo posto: l’Arsenal, impegnato domenica contro il Chelsea, dista ora quattro punti. Mastica amaro invece il Leeds: nonostante un grande secondo tempo, i Whites perdono la quarta partita di fila e restano a 11 punti.

SUNDERLAND-BOURNEMOUTH 3-2
Lo Stadium of Light fa da sfondo al match tra le due squadre rivelazione di questo avvio di campionato: Sunderland e Bournemouth. A stappare l’incontro al 7’ minuto sono gli ospiti con Adli, lesto nell’insaccare un tap-in, dopo un clamoroso errore di Evanilson. Strepitoso è invece il gol con cui Adams porta le Cherries sul 2-0 al 15’ minuto: lo statunitense vede Roefs fuori dai pali e decide allora di tirare praticamente da centrocampo, trovando una rete bellissima. Il Sunderland è in difficoltà, ma alla mezz’ora riesce a riaprire la partita: l’ex Roma Le Fée accorcia infatti le distanze sul 2-1, trasformando un calcio di rigore. I Black Cats pareggiano poi nel primo minuto del secondo tempo, grazie a un mancino velenoso di Traoré, al suo primo gol con la maglia del Sunderland. I ragazzi di Le Bris sono scatenati e al 70’ minuto completano il turnaround, passando avanti 3-2 con Brobbey. La traversa nega invece il pareggio a Marcus Tavernier all’85’ minuto, mentre Cook si fa espellere in pieno recupero, costringendo il Bournemouth a chiudere in dieci contro undici. Prosegue, dunque, lo strepitoso campionato fin qui del Sunderland: i Black Cats sono quarti con 22 punti, da neopromossi. Le Cherries di Iraola rimangono invece a 19 punti.

BRENTFORD-BURNLEY 3-1
Il Burnley fa tappa a Londra, per la gara contro il Brentford. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, con la parata di Kelleher su Tuanzebe al 35’ minuto come miglior giocata dei primi quarantacinque minuti. In avvio di ripresa Igor Thiago si vede invece annullare un gol per fuorigioco, con il brasiliano che si rifà però all’81’ minuto: l’ex Bruges realizza infatti il calcio di rigore che permette al Brentford di portarsi sull’1-0. Passano quattro minuti e, questa volta, a beneficiare di un penalty è il Burnley: Flemming non trema dagli undici metri e ristabilisce la parità. Il nuovo equilibrio dura però pochissimi secondi: Igor Thiago riporta infatti immediatamente avanti le Bees con il gol del 2-1 all’86’ minuto, salendo così già a quota 11 reti in questo campionato (solo Haaland ha fatto meglio, con 14 centri). Ouattara sigilla quindi il risultato al 92’ minuto, con il 3-1 che porta il Brentford a 19 punti. Fermo a 10 resta invece il Burnley, che incassa il quarto ko consecutivo.

 

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

L’Everton fa l’impresa a Old Trafford, United ko 1-0

Nov 25, 2025

L’Arsenal consolida la vetta con un poker agli Spurs! Gioia Villa

Nov 24, 2025

Notte fonda Liverpool! Il Chelsea si avvicina alla vetta. City ko!

Nov 23, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.