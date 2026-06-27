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Mondiali 2026

Francia e Senegal chiudono in festa, Dembélé show e pokerissimo africano

I Bleus travolgono la Norvegia con una tripletta del Pallone d'Oro, il Senegal rifila cinque gol all'Iraq e continua a sperare nella qualificazione ai sedicesimi.

Giu 27, 20262 Lettura
DUSSELDORF, GERMANY - JUNE 17: Kylian Mbappe of France celebrates with teammate Ousmane Dembele after Maximilian Woeber of Austria (not pictured) concedes an own goal after deflecting a cross into his own net during the UEFA EURO 2024 group stage match between Austria and France at D?sseldorf Arena on June 17, 2024 in Dusseldorf, Germany. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Ultima giornata ricca di emozioni nel Gruppo I del Mondiale 2026. La Francia chiude la fase a gironi a punteggio pieno grazie al netto 4-1 sulla Norvegia, trascinata da uno straordinario Ousmane Dembélé, autore di una tripletta nel solo primo tempo. Nell’altra sfida, il Senegal supera con un convincente 5-0 l’Iraq, conquista una preziosa vittoria per la classifica delle migliori terze e resta in attesa dei risultati degli altri gironi per conoscere il proprio destino.

Dembélé trascina i Bleus, Norvegia al tappeto

La nazionale francese impiega pochi minuti per mettere in chiaro le proprie intenzioni. Dopo appena trenta secondi Mbappé colpisce la traversa, preludio al vantaggio firmato da Dembélé al 7′, bravo a finalizzare il primo dei due assist del fuoriclasse del Real Madrid. La pressione dei Bleus continua e al 20′ arriva il raddoppio, ancora sull’asse Mbappé-Dembélé, con l’attaccante che fulmina Selvik dal limite.

La Norvegia prova a reagire e accorcia subito con Aasgaard, ma la risposta francese è immediata. Al 32′ Dembélé completa una prestazione eccezionale con uno splendido sinistro a giro che vale la tripletta personale e il 3-1. Nella ripresa gli scandinavi hanno l’occasione di riaprire il match, ma Maignan para il rigore di Strand Larsen. Nel recupero arriva anche il definitivo 4-1, con Doué che incorna in rete il cross di Barcola.

La Francia chiude così il girone in vetta e si presenta ai sedicesimi da una delle principali candidate al titolo, nonostante l’assenza in panchina di Didier Deschamps, rientrato temporaneamente in patria dopo la scomparsa della madre.

Il Senegal cala la cinquina e continua a sperare

Serviva una vittoria larga e il Senegal ha risposto presente. Contro un Iraq rimasto in dieci uomini già al 9′ per l’espulsione di Sulaka, la formazione africana ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine. Il vantaggio arriva con la deviazione vincente di Diarra sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mentre nella ripresa la superiorità numerica diventa decisiva.

Ismaila Sarr firma il raddoppio, Pape Gueye realizza una splendida doppietta con due conclusioni di grande qualità e nel finale Iliman Ndiaye completa il pokerissimo fissando il risultato sul 5-0. Da segnalare anche un palo colpito da Sadio Mané, protagonista di una gara generosa.

Il successo permette ai senegalesi di balzare momentaneamente tra le migliori terze e, soprattutto, di entrare nella storia del torneo: è infatti la prima nazionale africana a segnare cinque reti in una partita della Coppa del Mondo. Un risultato che elimina definitivamente la Scozia dalla corsa ai sedicesimi e mantiene vive le speranze della squadra africana, ora chiamata ad attendere gli ultimi verdetti della fase a gironi.

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Redazione

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