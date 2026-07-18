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Mondiali 2026

Francia-Inghilterra: probabili formazioni, orario e dove vederla in TV

Bleus e Tre Leoni si contendono il terzo gradino del podio ai Mondiali 2026. Calcio d’inizio oggi al Miami Stadium, con diretta tv e streaming anche in chiaro.

Lug 18, 20261 Lettura
Crediti foto: AI Generated / OpenAI

La Francia e l’Inghilterra tornano in campo oggi, sabato 18 luglio alle ore 23, per la finale che assegnerà il terzo posto dei Mondiali 2026. Al Miami Stadium, i Bleus salutano il commissario tecnico Didier Deschamps, alla sua ultima panchina con la nazionale francese, mentre i Tre Leoni puntano a chiudere il torneo con un successo dopo la delusione della semifinale. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e streaming, anche in chiaro.

Dopo aver visto sfumare il sogno della finale, Francia e Inghilterra cercano un risultato che permetta di concludere nel migliore dei modi il percorso iridato. La formazione transalpina arriva all’appuntamento dopo la sconfitta per 2-0 contro la Spagna, che ha interrotto la corsa verso il titolo mondiale. Gli inglesi, invece, sono stati eliminati dall’Argentina, campione del mondo in carica, che si è imposta 2-1 nella seconda semifinale. Ora resta in palio il gradino più basso del podio, in una sfida che mette di fronte due delle nazionali più competitive del panorama internazionale e che promette spettacolo fino all’ultimo minuto.

Francia-Inghilterra, orario e probabili formazioni

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Theo Hernandez; Kanté, Rabiot; Cherki, Olise, Doué; Mbappé. Ct: Deschamps.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Guéhi, Konsa, O’Reilly; Mainoo, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. Ct: Tuchel.

Francia-Inghilterra, dove vederla in tv (in chiaro)

Il match tra Francia e Inghilterra sarà trasmesso in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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