Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Mondiali 2026

Francia-Inghilterra show! 10 gol e finale da leggenda, il terzo posto è inglese

La nazionale albionica ha la meglio contro una Francia inesistente nella prima frazione e molto intraprendente nella ripresa.

Lug 19, 20262 Lettura
TIRANA, ALBANIA - NOVEMBER 16: Harry Kane and Jude Bellingham of England high five during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Albania and England at Air Albania Stadium on November 16, 2025 in Tirana, Albania. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

Ci sono partite destinate a indossare il vestito della leggenda. E se, a oggi, per i Mondiali ci si ricordava soprattutto di Italia-Germania 4-3 ai Mondiali del 1970 in Messico, adesso Francia-Inghilterra si candida a essere altrettanto rimembrata.  La nazionale di Thomas Tuchel si è imposta con un rotondo 6-4 su una formazione transalpina irriconoscibile nella prima frazione ma capace poi di riavvicinarsi clamorosamente nella ripresa sino a dare la sensazione di poter rimettere il risultato in discussione, trascinata da un Mbappè divenuto il capocannoniere temporaneo dei Mondiali con le sue dieci reti. L’esito è stato incerto sino alla fine con Dembelè a riportarla sul 5-4 ma poi ci ha pensato Bellingham a infilare la definitiva stoccata vincente.

Nel primo tempo l’Inghilterra, pur non disponendo di Kane e Bellingham tenuti a sorpresa in panchina da Tuchel ,  spadroneggia e già dopo tre minuti fa la voce grossa con Rice che si invola in contropiede e, con una conclusione dal limite, lascia di stucco Maignan siglando l’1-0. Al 7’ Saka pesca Rashford il cui tiro è deviato in corner. Al minuto 8 Mbappè ha l’occasione per riportare i transalpini in carreggiata ma incespica sulla sfera. All’11’ Cherki impegna Dean Henderson in una respinta. Dopo una reazione timida dei transalpini, l’Inghilterra andrebbe a bersaglio per la seconda volta al minuto 11 con un diagonale di Saka ma Valenzuela annulla ravvisando una posizione di fuorigioco. L’Inghilterra continua a fare il bello e il cattivo tempo e al minuto 18 ottiene il raddoppio con un’incornata di Konsa che sbuca con ottima scelta di tempo su corner di Rice. Al minuto 22 il solito Mbappè cerca di rianimare la Francia ma il suo destro a giro termina sul fondo. Al 33’ Rashford, dal limite, potrebbe siglare il 3-0 ma Maignan vola a sventare. Al minuto 33 arriva il 3-0 con Saka che spinge la sfera in rete dopo che due conclusioni precedenti, la prima sua, la seconda di Rashford, erano state respinte. Al 50’ l’Inghilterra rende ancora più pesante il passivo francese con una rete in contropiede di Saka. Il primo tempo termina senza storia con un’Inghilterra assoluta padrona del campo e una Francia impalpabile.

A inizio ripresa Deschamps opera ben quattro sostituzioni mandando in campo Upamecano, Digne, Dembelè e Barcola e la Francia assume decisamente un altro passo. Al 3’ Mbappè, con un diagonale su assist di Olisè, consente ai transalpini di accorciare le distanze. La Francia ci crede e cerca di inchiodare gli albionici con un contropiede asfissiante, la nazionale di Tuchel cerca invece di colpire di rimessa. Al minuto 5 Watkins conclude a lato, al 6’ è Rabiot a concludere sul fondo. Al 9’ Barcola riduce ulteriormente le dimensioni del fossato segnando in seguito a un’azione di contropiede. Da un andamento a senso unico nella prima frazione  si passa a una partita contrassegnata dall’equilibrio e incerta nell’esito. Dembelè e Upamecano cercano di scardinare il fortino inglese ma senza riuscirci.   Al minuto 22, invece, Mbappè non fallisce segnando il clamoroso 3-4 dopo essere entrato imperiosamente in area inglese. Al 30’ Malo Gusto crossa per Olisè che conclude fuori di poco.

L’Inghilterra cerca di prendere le contromisure e di riportarsi al largo ma prima Bellingham poi Rogers si vedono respingere i tentativi. Al 40’ Malo Gusto ferma fallosamente Spence in area francese ed è rigore. Dal dischetto si presenta Saka che rimette due tacche a favore dell’Inghilterra segnando il 5-3. Tutto finito? Macchè. In pieno recupero Dembelè fa capire che non è così segnando la rete del 5-4 in contropiede al 51’. Su opposto fronte, invece, è Bellingham a mettere il punto esclamativo involandosi nell’area francese, accentrandosi e superando Maignan per il definitivo 6-4 che consacra l’Inghilterra come terza forza del pianeta calcio. La Francia volterà ora pagina con l’avvento in panchina di Zinedine Zidane al posto di Didier Deschamps. L’Inghilterra non otteneva un piazzamento tra le prime quattro dal 1966 quando vinse quello che sinora è il suo unico Mondiale.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Finale Mondiali 2026 LIVE: Spagna-Argentina in diretta

Lug 19, 2026

Spagna-Argentina: probabili formazioni, orario e dove vederla in TV

Lug 19, 2026

Francia-Inghilterra: probabili formazioni, orario e dove vederla in TV

Lug 18, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.