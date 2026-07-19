Francia-Inghilterra show! 10 gol e finale da leggenda, il terzo posto è inglese

Ci sono partite destinate a indossare il vestito della leggenda. E se, a oggi, per i Mondiali ci si ricordava soprattutto di Italia-Germania 4-3 ai Mondiali del 1970 in Messico, adesso Francia-Inghilterra si candida a essere altrettanto rimembrata. La nazionale di Thomas Tuchel si è imposta con un rotondo 6-4 su una formazione transalpina irriconoscibile nella prima frazione ma capace poi di riavvicinarsi clamorosamente nella ripresa sino a dare la sensazione di poter rimettere il risultato in discussione, trascinata da un Mbappè divenuto il capocannoniere temporaneo dei Mondiali con le sue dieci reti. L’esito è stato incerto sino alla fine con Dembelè a riportarla sul 5-4 ma poi ci ha pensato Bellingham a infilare la definitiva stoccata vincente.

Nel primo tempo l’Inghilterra, pur non disponendo di Kane e Bellingham tenuti a sorpresa in panchina da Tuchel , spadroneggia e già dopo tre minuti fa la voce grossa con Rice che si invola in contropiede e, con una conclusione dal limite, lascia di stucco Maignan siglando l’1-0. Al 7’ Saka pesca Rashford il cui tiro è deviato in corner. Al minuto 8 Mbappè ha l’occasione per riportare i transalpini in carreggiata ma incespica sulla sfera. All’11’ Cherki impegna Dean Henderson in una respinta. Dopo una reazione timida dei transalpini, l’Inghilterra andrebbe a bersaglio per la seconda volta al minuto 11 con un diagonale di Saka ma Valenzuela annulla ravvisando una posizione di fuorigioco. L’Inghilterra continua a fare il bello e il cattivo tempo e al minuto 18 ottiene il raddoppio con un’incornata di Konsa che sbuca con ottima scelta di tempo su corner di Rice. Al minuto 22 il solito Mbappè cerca di rianimare la Francia ma il suo destro a giro termina sul fondo. Al 33’ Rashford, dal limite, potrebbe siglare il 3-0 ma Maignan vola a sventare. Al minuto 33 arriva il 3-0 con Saka che spinge la sfera in rete dopo che due conclusioni precedenti, la prima sua, la seconda di Rashford, erano state respinte. Al 50’ l’Inghilterra rende ancora più pesante il passivo francese con una rete in contropiede di Saka. Il primo tempo termina senza storia con un’Inghilterra assoluta padrona del campo e una Francia impalpabile.

A inizio ripresa Deschamps opera ben quattro sostituzioni mandando in campo Upamecano, Digne, Dembelè e Barcola e la Francia assume decisamente un altro passo. Al 3’ Mbappè, con un diagonale su assist di Olisè, consente ai transalpini di accorciare le distanze. La Francia ci crede e cerca di inchiodare gli albionici con un contropiede asfissiante, la nazionale di Tuchel cerca invece di colpire di rimessa. Al minuto 5 Watkins conclude a lato, al 6’ è Rabiot a concludere sul fondo. Al 9’ Barcola riduce ulteriormente le dimensioni del fossato segnando in seguito a un’azione di contropiede. Da un andamento a senso unico nella prima frazione si passa a una partita contrassegnata dall’equilibrio e incerta nell’esito. Dembelè e Upamecano cercano di scardinare il fortino inglese ma senza riuscirci. Al minuto 22, invece, Mbappè non fallisce segnando il clamoroso 3-4 dopo essere entrato imperiosamente in area inglese. Al 30’ Malo Gusto crossa per Olisè che conclude fuori di poco.

L’Inghilterra cerca di prendere le contromisure e di riportarsi al largo ma prima Bellingham poi Rogers si vedono respingere i tentativi. Al 40’ Malo Gusto ferma fallosamente Spence in area francese ed è rigore. Dal dischetto si presenta Saka che rimette due tacche a favore dell’Inghilterra segnando il 5-3. Tutto finito? Macchè. In pieno recupero Dembelè fa capire che non è così segnando la rete del 5-4 in contropiede al 51’. Su opposto fronte, invece, è Bellingham a mettere il punto esclamativo involandosi nell’area francese, accentrandosi e superando Maignan per il definitivo 6-4 che consacra l’Inghilterra come terza forza del pianeta calcio. La Francia volterà ora pagina con l’avvento in panchina di Zinedine Zidane al posto di Didier Deschamps. L’Inghilterra non otteneva un piazzamento tra le prime quattro dal 1966 quando vinse quello che sinora è il suo unico Mondiale.