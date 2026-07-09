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Mondiali 2026

Francia-Marocco: probabili formazioni, orario e dove vederla in TV

I Bleus sfidano i Leoni dell’Atlante per un posto in semifinale: Mbappé contro Hakimi nella sfida che apre i quarti di finale del Mondiale 2026.

Lug 9, 20261 Lettura
PARIS, FRANCE - MARCH 23: Michael Olise of France celebrates scoring his team's first goal with teammates during the UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two match between Croatia and France at Stade de France on March 23, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)

Francia-Marocco apre il programma dei quarti di finale del Mondiale 2026 con una delle sfide più attese dell’intero torneo. I ragazzi di Didier Deschamps arrivano all’appuntamento dopo il successo di misura contro il Paraguay, mentre il Marocco ha impressionato eliminando il Canada con un netto 3-0, confermando la crescita già mostrata nelle ultime grandi competizioni. In palio c’è l’accesso alla semifinale, dove la vincente affronterà chi uscirà dal confronto tra Spagna e Belgio.

L’appuntamento è fissato per giovedì 9 luglio alle ore 22:00 italiane al Gillette Stadium di Boston, teatro del primo quarto di finale della rassegna iridata. La Francia ha superato gli ottavi grazie all’1-0 contro il Paraguay, una vittoria sofferta ma preziosa che ha permesso ai Bleus di proseguire il cammino verso il titolo mondiale. Ora il livello si alza ulteriormente e servirà una prestazione di grande spessore per piegare un avversario ostico.

Il Marocco continua invece a confermarsi una delle realtà più solide del panorama internazionale. Dopo aver eliminato l’Olanda nel turno precedente, i Leoni dell’Atlante hanno dominato il Canada con un convincente 3-0, mettendo in mostra organizzazione, qualità tecnica e un gruppo capace di colpire in ogni reparto. La sfida contro la Francia rappresenta un nuovo banco di prova per una nazionale che punta a riscrivere ancora una volta la propria storia.

Le probabili formazioni

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Tchouaméni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. Allenatore: Deschamps.

Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Allenatore: Ouahbi.

Dove vedere Francia-Marocco in tv e streaming

La partita tra Francia e Marocco sarà trasmessa in diretta TV sui canali Rai tra gli incontri selezionati del Mondiale 2026 e in streaming su DAZN, che offre la copertura integrale della competizione. Il calcio d’inizio è previsto per le 22:00 italiane di giovedì 9 luglio.

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