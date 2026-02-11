Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Roma

Gasperini sorride: Dybala torna in gruppo e punta il Napoli

Gasperini recupera l’argentino, migliorano anche le condizioni di Vaz.

Feb 11, 20261 Lettura
ROME, ITALY - APRIL 18: Paulo Dybala of AS Roma celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Europa League 2023/24 Quarter-Final second leg match between AS Roma and AC Milan at Stadio Olimpico on April 18, 2024 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’infortunio al ginocchio è alle spalle e ora la Roma può guardare con maggiore fiducia alla prossima sfida di campionato. Paulo Dybala è tornato ad allenarsi con il resto della squadra e sarà a disposizione per la delicata trasferta contro il Napoli allo stadio Maradona. Buone indicazioni anche sul fronte degli altri infortunati, con alcuni rientri parziali in gruppo.

Nella seduta mattutina, l’attaccante argentino ha ripreso a lavorare regolarmente con i compagni, segnando un passo decisivo verso il pieno recupero. Per il tecnico Gian Piero Gasperini, si tratta di un rientro fondamentale in vista della sfida contro il Napoli, in programma domenica allo stadio Maradona. La presenza dell’ex Juventus rappresenta un valore aggiunto in termini di qualità, esperienza e capacità di incidere nei momenti chiave della partita. Il suo recupero amplia le soluzioni offensive e restituisce imprevedibilità alla manovra giallorossa, soprattutto in una gara che si preannuncia intensa e ricca di duelli a centrocampo.

Le condizioni degli altri infortunati

Non solo Dybala. Arrivano segnali incoraggianti anche da Robinio Vaz, che sta smaltendo una lesione muscolare. Il giocatore è tornato a lavorare parzialmente in gruppo, segnale di un miglioramento progressivo che potrebbe portarlo presto al pieno rientro. Situazione diversa, invece, per altri elementi della rosa. Restano ancora a parte Kone, El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk, che proseguono i rispettivi percorsi di recupero senza ancora riaggregarsi ai compagni. Hanno svolto lavoro personalizzato, infine, Hermoso e Soulè, impegnati in programmi specifici per recuperare la migliore condizione fisica.

