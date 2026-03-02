Gasperini:”Andare a + 7 sarebbe stato bello. Ma la Roma è viva”

Amarezza, ma anche consapevolezza del percorso. Dopo il pareggio incassato nel finale contro la Juventus, Gian Piero Gasperini non nasconde il rammarico per il gol di Gatti che ha fissato il risultato sull’1-1. Il tecnico della Roma, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha sottolineato come l’episodio decisivo sia nato da una gestione difensiva ritenuta insufficiente: “Sul gol di Gatti siamo stati passivi, fermi. Quella punizione andava aggredita”. Un riferimento chiaro alle difficoltà sulle palle inattive, già emerse nel corso del match. “Nei finali Inter, Napoli e Milan riescono a raddrizzare le partite buttando gente molto abile nel gioco aereo. Noi potevamo fare meglio”, ha aggiunto l’allenatore.

Gasperini ha spiegato anche l’atteggiamento della squadra nel finale, quando la Roma si è abbassata per sfruttare le ripartenze: “Ci può stare abbassarsi quando hai un giocatore come Malen, capace di attaccare gli spazi. In quell’occasione abbiamo trovato il gol proprio così”. Tuttavia, secondo il tecnico, è mancata fisicità nei momenti chiave. “L’uscita di Cristante ci ha tolto qualcosa nel gioco aereo. Dovevamo essere più solidi. Abbiamo preso tre gol simili su palloni messi in area: sul primo Conceiçao ha fatto un gol straordinario, sugli altri due siamo stati passivi”. Il pareggio contro la Juventus lascia un pizzico di delusione anche per la classifica. “Andare a +7 sarebbe stato un grande passo avanti. Ma siamo ancora lì, in piena lotta Champions”.