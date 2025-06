Gold Cup 2025: Il punto dopo la prima giornata Gold Cup Concacaf

Mentre da una parte dello Stato a tener banco ci sono i Mondiali per club, dall’altra parte dello Stato a farla da padrone è la Gold Cup che nella scorsa notte ha visto chiudere la prima giornata. Nel gruppo A in vetta spiccano Messico e Costa Rica, come ampiamente pronosticato, ma entrambe però per aver ragione dei propri match hanno sudato le proverbiali 7 camice, la selezione messicana contro la Repubblica Domenica riesce a spuntarla per 3-2, non meno complicata la gara d’esordio per il Costa Rica contro il Suriname,che ha visto i Los Ticos avere la meglio sulla selezione dei Suriboys per 4-3, chiaro che grande attesa c’è per lo scontro diretto tra Messico e Costa Rica che non vedrà la luce prima della terza giornata, alla quale entrambe potrebbero arrivare già qualificate nel caso in cui il Messico dovesse vincere contro il Suriname e la Costa Rica, superare la Repubblica Domenica nella seconda giornata.

Nel gruppo B esordio decisamente positivo per il Canada, taglia boschi capaci d’imporsi con un pesante 6-0 sul Honduras, Canada che ha preso più seriamente la Gold Cup senza rifiutare la chiamata del ct Jesse Marsch, salvo un paio di assenze Alphonso Davies e Moise Bombito infortunati, per scelta tecnica non convocato Junior Hoilett campione di Coppa di Scozia con Hibernian. Ma in compenso ci sono Jonathan David, Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio che avevano saltato la precedente edizione, prima chiamata per il portiere Tom McGill di proprietà del Brighton in prestito a MK Dons la scorsa stagione, in attacco spicca Promise David di chiare origini nigeriane un paio di presenze nell’Under-23 ma ha potuto cambiare nazionale secondo regolamento, 19 gol realizzati per lui nel campionato belga. Finisce 0-0 il match d’esordio tra Curacao ed El Salvaldor, con entrambe ancora in corsa per staccare il pass per i quarti di finale. Risultati a sorpresa nel Gruppo C, dove il Panama senza troppi problemi liquida per 5-2 il Guadalupa,mentre il vero risultato a sorpresa viene firmato dal Guatemala capace d’imporsi per 1-0 sulla Giamaica.

A chiudere la prima tornata di gare è il Gruppo D, dove i padroni di casa degli USA, senza dubbio la più penalizzata dalle assenze tra infortuni, Mondiale per Club, con calciatori che hanno preferito riposare saltando la Gold Cup. Infatti il ct Pochettino si ritrova senza almeno 7 potenziali titolari Pulisic, Weah, Balogun , Reyna, McKennie, Musah, Dest, Carter-Vickers, Pepi, Scally, Zawadzki, De Juan Jones, Schulte, Steffen. Sembra la lista della spesa ma non lo è, senza contare gli esclusi per scelta tecnica Saargent, Morris, Tessmann, Bisio che erano nella prelista. USA e getta in versione sperimentale con almeno 15 calciatori della MLS tra cui come new entry il portiere Chris Brady gli ultimi ad essere stati aggiunti al rooster Walker Zimmerman, Nathan Harriel, compreso Paxten Aaronson dell’Utrecht. con un pesante 5-0 liquida la pratica Trinidad e Tobago,vittoria importante anche per l’Arabia Saudita che supera per 1-0 Haiti, compiendo un passo importante verso la qualificazione.

A cominciare da questa notte prenderà il via la seconda tornate di gare,che per alcune squadre potrebbe già essere decisiva,infatti ad aprire la seconda tornate di match sarà Costa Rica Repubblica Domenica, gara che pone sul piatto tre punti pesantissimi per entrambe le formazioni, punti che se conquistati dalla selezione costaricense gli consentirebbero di staccare il pass per i quarti, mentre se conquistati dalla selezione domenica gli permetterebbero di rientrare in corsa per la qualificazione, per poi giocarsi il tutto per tutto nella terza ed ultima giornata. Stesso discorso per il Messico che incrocerà il Suriname, venerdì notte sarà il turno dei padroni di casa che incroceranno l’Arabia Saudita, match che opporrà le due vincenti della prima giornata,e sul piatto pone tre punti pesantissimi perché la vincente staccherebbe il pass per i quarti con una giornata d’anticipo.

Tutto da seguire anche il derby caraibico tra Trinidad ed Haiti, match che consentirebbe alla vincente di potersi giocare nella terza ed ultima giornata la qualificazione per i quarti, discorso diverso in caso di parità. Sabato notte invece sarà il turno della Giamaica chiamata alla vittoria contro il Guadalupa, discorso diverso per Panama che in caso di vittoria contro il Guatemala, staccherebbe il pass per i quarti. Seconda giornata che si concluderà nella notte di domenica, quando un lanciatissimo Canada in caso di vittoria contro Curacao, entrerebbe con 90 minuti d’anticipo nel tabellone dei quarti di finale,aperto e tutto da seguire il match tra Honduras ed El Salvador, con entrambe le squadre a caccia di un successo che possa lanciare verso la qualificazione.