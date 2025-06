Gold Cup 2025: Il punto dopo la terza giornata Gold Cup Concacaf

Mentre da una parte dello Stato a tener banco ci sono i Mondiali per club, che a gran velocità stanno raggiungendo la fase ad eliminazione diretta, dall’altra parte dello Stato a farla da padrone è la Gold Cup che nella scorsa notte,ha visto concludere la fase a giorni. Nel Gruppo A il tanto atteso big match nonché scontro diretto per la vetta del raggruppamento tra Messico e Costarica, passa agli archivi con il risultato di 0-0 portando cosi a quota 6 il totale dei pareggi tra le due selezioni,su ben 16 incontri disputati. Risultato dunque che promuove ai quarti di finale entrambe le nazionali con un bottino di ben 7 punti a testa, eliminate Repubblica Domenicana e Suriname. Nel Gruppo B il Canada imponendosi per 2-0 sul El Salvador, stacca il pass per i quarti di finale con un bottino di ben 7 punti ed il primato nel girone, alle spalle della selezione del nord, spicca l’Honduras che superando per 2-1 Curacao nello scontro diretto, tocca quota 6 punti, conquistando l’accesso ai quarti, eliminate Curacao ed El Salvador.

La vera sorpresa della fase a gironi giunge dal Gruppo C, dove Panama con un bottino 9 punti, frutto di tre vittorie su tre, imponendosi con un pesante 4-1 sulla Giamaica, vola ai quarti di finale senza alcun problema e con la chiara possibilità di poter dire la sua anche nella fase ad eliminazione. Discorso diverso per la Giamaica, Leoni dei Caraibi che incredibilmente abbandonano anzi tempo la massima competizione continentale, nella quale hanno sempre fatto benissimo raggiungendo sempre o quasi il minimo obiettivo delle semifinali. Dunque appare evidente che qualcosa non abbia funzionato nel roster delle selezione caraibica,che dovrà porvi rimedio il prima possibile per tentare la qualificazione per i Mondiali del prossimo anno. La sorpresa in positivo è senza dubbio il Guatemala che imponendosi per 3-2 sul Guadalupa, tocca quota sei punti staccando il pass per i quarti di finale.

A chiudere il quadro il Gruppo D, dove gli USA imponendosi per 2-1 su Haiti, con un bottino di 9 punti, raggiunge la seconda fase del torneo migliorando quanto fatto lo scorso anno in Coppa America, risultato importantissimo perché ottenuto con una formazione sperimentale e con tantissimi big al riposo, i quali hanno declinato la convocazione per la Gold Cup per preparare al meglio la prossima stagione, soprattutto i giocatori impegnati in Europa. Stacca il pass per i quarti anche l’Arabia Saudita, selezione ospite a cui basta il pari per 1-1 contro Trinidad e Tobago, per volare ai quarti di finale,selezione saudita che tra le qualificate è l’unica ad averlo fatto con soli 4 punti conquistati. Archiviata la fase a giorni, ora grande attesa c’è per la disputa dei quarti di finale che andrà in scena tra domenica e lunedì, ad aprire la tornata dei quarti di finale sarà Canada – Guatemala, tra le due selezioni ci sono soli due precedenti con 1 vittoria canadese in gara amichevole disputata nell’ormai lontani 2015, ed 1 pareggio per 0-0 nella Gold Cup del 2023, selezione canadese che almeno sulla carta sembra senza dubbio decisamente più competitiva e di conseguenza non dovrebbe trovare grossi ostacoli.

Il secondo match vedrà impegnate Messico ed Arabia Saudita, tra le due selezioni esiste un solo precedente risalente ai mondiali del 2022, gara vinta dalla Tricolor per 2-1,Messico che anche in Gold Cup non dovrebbe incontrare difficoltà ma nota però la resilienza araba che senza dubbio darà filo da torcere ai campioni incarica nonché vincitori del titolo per ben 12 volte. Il terzo match vedrà lo scontro tutto centroamericano tra Panama ed Honduras, ben 13 sono i precedenti tra le due selezioni, gara che si preannuncia decisamente arroventata ed equilibrata, la dimostrazione giunge direttamente dalle statistiche del match, infatti in ben 13 match disputati 5 sono i pareggi totali, ben 4 le vittorie per parte,gara dunque tutta da seguire. Sulla carta Panama sembra avvantaggiata non fosse altro per la classifica finale del girone, ma sul campo sarà tutt’altra storia, anche vista la grande rivalità tra le due selezioni. A chiudere il quadro dei quarti di finale Saranno i padroni di casa degli Stati Uniti che incroceranno il Costarica, in un match che si preannuncia anche questo decisamente arroventato come dimostrato dalla carta d’identità dello stesso match, ben 15 sono i precedenti con 9 successi statunitensi e ben 6 costaricensi, nel mezzo alcun pareggio e ciò fa chiaramente capire che entrambe le selezioni quando si affrontano, lo fanno a viso aperto e senza remore.