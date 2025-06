Gold Cup 2025: Il punto dopo la seconda giornata Gold Cup Concacaf

Mentre il mondiale per club entusiasma una parte dello Stato entrando sempre più nel vivo, dalla’altra parte dello Stato ci pensa la Gold Cup 2025, ad entusiasmare e non poco gli animi di milioni di tifosi, i quali oltre che con il mondiale per club,si stanno rifacendo gli occhi anche il massimo torneo continentale per nazioni. Nel Gruppo A, Messico e Costarica sono ormai qualificate per i quarti, la selezione messicana superando per 2-0 il Suriname ha staccato il pass, stesso discorso per il Costa Rica vittorioso per 2-1 con la Repubblica Dominicana. La differenza tra le due selezioni centroamericane, sta nei gol, il Messico ad oggi ha realizzato 5 reti subendone sole 2, la selezione costaricense ne ha realizzati 6 subendone 4,quindi il +3 del Messico al momento fa si che la Tricolor sia prima nel girone, ovviamente grande attesa è tutta riposa nello scontro diretto che chiuderà la fase a giorni, match che si preannuncia decisamente arroventato. Infatti ben 16 sono i precedenti, con 9 successi per il Messico, ben 6 pareggi ed una sola vittoria per il Costa Rica, che senza dubbio cercherà di migliorare lo score nella casella vittorie, dunque gara tutta da seguire.

Nel Gruppo B il Canada dopo la roboante vittoria ottenuta nella gara d’esordio, contro il Curacao, match che almeno sulla carta sembra potesse essere solo una formalità per i taglia boschi,si trasforma in un’autentica trappola, visto il risultato di 1-1 con cui è passato agli archivi. Di tale risultato ha saputo approfittarne l’Honduras, bravo ad imporsi per 2-0 sul El Salvador, portandosi ad una sola lunghezza dal Canada, ma con alle spalle Curacao terzo con 2 punti conquistati. Dunque la terza ed ultima giornata diventa fondamentale per tutte e tre le selezioni,più avvantaggio senza dubbio il Canada che incrocerà un El Salvador ultimo e con 9 punti fino ad oggi conquistati, ovviamente grande attesa è tutta riposa per lo scontro diretto tra Honduras e Curacao, match anche questo che si preannuncia arroventato, anche perché il pari andrebbe bene solo alla selezione honduregna, perché Curacao ha bisogno della vittoria per scollinare ai quarti di finale.

Molto interessante anche il Gruppo C, dove Panama superando per 1-0 il Guatemala stacca il pass per i quarti, torna in corsa anche la Giamaica, Leoni dei Caraibi bravi ad imporsi per 2-1 sul Guadalupa,successo che consente alla selezione caraibica di toccare quota 3 punti, agganciare il secondo posto in classifica insieme al Guatemala e preparare al meglio la sfida contro il Panama, che senza dubbio cercherà di scollinare a punteggio pieno, dunque match anche questo tutto da seguire che si preannuncia esaltante.

Chiude il quadro il Girone D, che vede gli USA nonché padroni di casa primi in classifica con ben 6 punti e già qualificati ai quarti di finale, complice il successo per 1-0 sull’Arabia Saudita nella seconda gara del girone,che ha permesso alla selezione a stelle e strisce di volare con un turno di anticipo alla fase ad eliminazione diretta. Sconfitta influente per l’Arabia che forte dei tre punti conquistati nella prima giornata, ed il pareggio tra Haiti e Trinidad, nella terza ed ultima gara del girone contro Trinidad, potrebbe staccare il pass valido per i quarti di finale, senza troppi problemi.