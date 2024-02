Gregoritsch salva il Friburgo. Disastro Bayern!

In quel di Friburgo nonostante la partita spezzettata per le proteste dei tifosi rivolte ancora una volta alla lega tedesca, con 6 gol in 90 minuti il divertimento non è mancato. Ad ogni colpo inferto dal Francoforte, la squadra di C. Streich è stata in grado di rispondere a tono per ben tre volte. Dopo il vantaggio infatti acquisito al 27′ dagli ospiti con O. Marmoush, Grifo e compagni ci hanno messo solo 3 minuti a riagguantare il pari con il tap-in vincente di R. Doan. La reazione delle “aquile” però non si è fatta attendere e nel giro di 5 minuti hanno acceso nuovamente la freccia con A. Knauff su assist dell’autore dell’1-0.

Pur avendo però subìto il contraccolpo i padroni di casa restano uniti e nel pieno recupero della prima parte di gara al 45+5′ trovano nuovamente il pari grazie al rigore realizzato dal capitano V. Grifo. Nel secondo tempo la sostanza non cambia, è sempre la formazione di Francoforte a provare nuovamente il sorpasso al 72′ con la stessa modalità del 2-1 e a farsi però beffare al 90′ dagli avversari con M. Gregorisch. E con il Friburgo che con un punto guadagnato resta comunque ottavo a quota 29, l’Eintracht che non vince dal 26 Gennaio perde l’ennesima occasione per avvicinarsi al treno Champions League.

Il Bayern Monaco non riesce più a rinsavire e a metterci il carico da 90 ci ha pensato anche D. Upamecano che dopo aver sostituito al 32′ N. Mazraoui costretto ad abbandonare il campo per infortunio, per la seconda volta consecutiva causa un calcio di rigore con annesso cartellino rosso. Insomma non un bel momento per la squadra e il tecnico Tuchel che rimane sempre più in bilico. Vittoria fondamentale invece per il Bochum che aumenta il distacco dalla zona rossa. Dopo essere passati in svantaggio al 14′, i ragazzi di T. Letsch prima la pareggiano al 38′ con T. Asano e poi completano la rimonta al 44′ con K. Schlotterbeck. Ed in seguito all’ennesima intemperanza da parte di entrambe le tifoserie, al 78′ chiude i conti K. Stoger. Il Bayern rimasto in 10 tenta il tutto per tutto negli ultimi istanti di partita ma trova solo l’inutile rete del 2-3 al 87′ di H. Kane. Per i ” rossi” si allontana così ulteriormente la vetta che dista 8 punti.