Guardiola batte Maresca 3-1, vincono Liverpool e Arsenal

Nelle gare del Sabato della 23^ giornata di Premier League vince ancora il Liverpool, 4-1 sull’Ipswich Town con un super Gakpo. Resiste a -6 l’Arsenal, che supera il Wolverhampton 1-0 con la rete di Calafiori. Il Manchester City è quarto grazie al 3-1 in rimonta sul Chelsea, crollo Nottingham in casa del Bournemouth (5-0). Rimonta Newcastle nel 3-1 sul campo del Southampton (doppietta di Isak e gol di Tonali). Colpo esterno dell’Everton, 1-0 a Brighton.

LIVERPOOL-IPSWICH TOWN 4-1

Tutto facile per il Liverpool, che archivia la pratica in un tempo con il 4-1 sull’Ipswich Town. Bastano poco più di seicento secondi ai Reds per stappare la partita: Szoboszlai riceve da Konaté al limite dell’area e fa partire il sinistro perfetto che batte Walton. La squadra di Slot non si ferma e continua a creare, trovando il raddoppio al 35’ minuto con il tocco da pochi metri del solito Salah. A pochi istanti dal duplice fischio arriva anche il tris: ancora Szoboszlai decisivo ad impegnare Walton, che però non può nulla sul tap-in di Cody Gakpo per il 3-0 all’intervallo. Le cose nel secondo tempo non cambiano, con i padroni di casa che controllano e aumentano anche il divario: al 66’ minuto Alexander-Arnold apparecchia per la doppietta di Gakpo, che vale il 4-0. Slot nel finale regala anche una manciata di minuti a Federico Chiesa, che entra in campo prima del gol della bandiera di Greaves, per il definitivo 4-1 al 90’ minuto. Il Liverpool sale a 53 punti in classifica, sempre a +6 sull’Arsenal e con ancora il derby con l’Everton da recuperare. Bloccato a quota 16 l’Ipswich, in terzultima posizione.

WOLVERHAMPTON-ARSENAL 0-1

Riesce a portare a casa i tre punti l’Arsenal, che soffre in inferiorità numerica per più di mezzora ma poi piega il Wolverhampton 1-0. Nel Corso della prima frazione di gioco i Gunners provano ad imporre il proprio ritmo alla partita, gestendo il possesso del pallone e occupando la metà campo avversaria. Al 19’ minuto Havertz di testa sfiora l’1-0, andandoci molto vicino anche cinque minuti più tardi con la stessa soluzione. Poco dopo la mezzora i Wolves perdono Strand Laresn per infortunio, ma le cose per i padroni di casa si mettono bene verso la fine dei primi quarantacinque minuti: espulsione diretta per Lewis-Skelly e ospiti in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. I gialloneri faticano a sfruttare l’uomo in più, senza però rischiare nulla, ma al 70’ minuto viene ristabilita la parità numerica: secondo giallo a Joao Gomes e anche Wolves in dieci. I londinesi tornano a spingere forte nel finale, e quattro minuti più tardi trovano il gol partita grazie al diagonale sinistro dell’ex Bologna Calafiori. L’Arsenal vince a fatica e sale a 47 punti, restando a -6 dal Liverpool. Wolverhampton fermo a quota 16, in lotta per non retrocedere.

BOURNEMOUTH-NOTTINGHAM FOREST 5-0

Prova di forza clamorosa del Bournemouth, che strapazza 5-0 il Nottingham Forest tra le mura casalinghe. Ritmi molto alti fin dalle prime battute tra due delle squadre più in forma del Campionato. Justin Kluivert conferma il suo momento d’oro sbloccando il risultato dopo nove minuti, innescato da Tyler Adams. Gli ospiti reagiscono subito, senza però riuscire a pareggiare i conti. La seconda metà del primo tempo vive di forcing e folate continue, da una parte e dall’altra, ma tramonta con le Cherries avanti di una rete. Gli uomini di Nuno Espirito Santo, al netto di un buon avvio di ripresa, crollano definitivamente nel giro di pochi minuti: al 55’ minuto ed al 61’ minuto arriva la straordinaria doppietta di Ouattara (con anche un gol annullato a Kluivert di mezzo), innescato prima dall’olandese ex Roma e poi da Adams (secondo assist della sua partita). L’esterno Burkinabé corona la sua partita perfetta con la tripletta personale all’87’, poi al 91’ minuto Semenyo segna la “manita” che vale il 5-0 finale. Con questa vittoria il Bournemouth sale a 40 punti in classifica, fermo a 44 il Nottingham Forest.

MANCHESTER CITY-CHELSEA 3-1

Serve una rimonta al Manchester City per superare il Chelsea e agganciare il quarto posto in classifica. Avvio shock per i padroni di casa e il nuovo acquisto Khusanov: l’uzbeko al terzo minuto fa un retropassaggio horror di testa intercettato da Jackson, che apparecchia per l’1-0 di Madueke. Nel primo quarto d’ora i Citizens faticano ad entrare in partita, ma la squadra di Maresca non sfrutta il momento. Con il passare dei minuti i Campioni in carica iniziano a creare occasioni (un gol annullato all’altro nuovo acquisto Marmoush), e al 42’ minuto trovano il pari: Robert Sanchez respinge a tu per tu con Matheus Nunes, ma non può nulla sul tap-in di Gvardiol. Dopo l’intervallo i ritmi sono più bassi e gli errori tecnici aumentano. I londinesi si abbassano sempre di più, e al 68’ minuto la rimonta della squadra di Guardiola è completata: uscita folle dalla sua area del portiere Sanchez, con Haaland che ha tutto il tempo per controllare e scavalcare l’estremo difensore spagnolo con il sinistro morbido. Gli ospiti non reagiscono di forza dopo il 2-1, con il City che sul finale archivia la pratica: Haaland manda in porta Foden all’87’ minuto, con l’inglese che non sbaglia e cala il tris per il definitivo 3-1. Il Manchester City sale a 41 punti, scavalcando proprio il Chelsea a 40 e agganciando il Newcastle al quarto posto.

SOUTHAMPTON-NEWCASTLE 1-3

Bella rimonta del Newcastle, che supera 3-1 il Southampton in trasferta. I Magpies partono subito con il piede sull’acceleratore, ma vengono colpiti a sorpresa dopo dieci minuti con il colpo di testa di Bednarek che porta avanti i padroni di casa. Gli uomini di Howe non si lasciano sorprendere, e verso la mezzora ribaltano il risultato grazie ad un uno-due micidiale di Isak: lo svedese prima pareggia i conti su calcio di rigore al 26’ minuto, poi, su assist di Murphy, completa la rimonta al 30’ minuto. Gli ospiti sfiorano più volte anche il tris, ma il primo tempo si chiude con il Newcastle sopra di un gol. Per il 3-1 bisogna attendere l’inizio del secondo tempo: nonostante un buon avvio dei padroni di casa, Sandro Tonali scambia con Gordon e batte McCarthy con il destro sul primo palo al 51’ minuto. Dopo la terza rete gli uomini di Juric provano a reagire, senza però riuscire più ad accorciare le distanze. Vince il Newcastle e sale a 41 punti, ora a -3 dal terzo posto del Nottingham. Fermo a 6 il Southampton, sempre più ultimo e ampiamente indirizzato alla retrocessione.

BRIGHTON-EVERTON 0-1

Colpo esterno dell’Everton, che si impone per 1-0 in casa del Brighton. Il primo tempo si gioca su ritmi piuttosto bassi, con le occasioni da gol che latitano da una parte e dall’altra. Joao Pedro ci prova di testa dopo dieci minuti, ma l’incornata del brasiliano termina alta. I primi quarantacinque minuti sembrano spegnersi sullo 0-0, ma poco dopo il 40’ minuto ecco che arriva l’episodio a favore dei Toffees: calcio di rigore trasformato da Ndiaye e 1-0 per gli ospiti al 42’ minuto. Al rientro in campo dopo l’intervallo i Seagulls aumentano i giri del motore, iniziando a creare innumerevoli occasioni e cercando di innescare soprattutto Mitoma sulla sinistra. Nonostante i numerosi tentativi gli uomini di Hurzeler non riescono a trovare l’1-1, con Moyes che infila la seconda vittoria consecutiva. Brighton arenato a 34 punti, sale a 23 l’Everton.