Bundesliga

Il Dortmund non si ferma! Pari e rimpianti per Eintracht e Leverkusen

Una giornata di ribaltoni in Germania: Guirassy stende il Wolfsburg, il St. Pauli piega lo Stoccarda e Amiri trascina il Mainz con due rigori.

Feb 8, 20263 Lettura
TURIN, ITALY - SEPTEMBER 16: Gregor Kobel of Borussia Dortmund high fives teammate Ramy Bensebaini during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Juventus and Borussia Dortmund at Juventus Stadium on September 16, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

UNION BERLINO- EINTRACHT FRANCOFORTE 1-1

L’Eintracht Francoforte piazza il fendente nel finale ma l’Union Berlino recupera in extremis. Tra le due compagini finisce quindi 1-1. I padroni di casa sono noni con venticinque punti e riprendono a muovere la classifica dopo due passi falsi di fila. L’orgoglio calcistico della città bagnata dal fiume Meno, che ha concluso in inferiorità numerica per l’espulsione di Hojlund per doppia ammonizione al minuto 40 della ripresa, è ottavo a quota 28 e torna anch’esso a fare punti dopo le battute d’arresto con Hoffenheim e Bayer Leverkusen, entrambe in casa, degli ultimi due turni. Gli ospiti si portano in vantaggio al 38’ della ripresa con un tiro dal limite di Brown su suggerimento di Dahoud. Il pareggio dei berlinesi arriva al minuto 87 con un calcio di rigore trasformato da Querfeld e concesso per un fallo di Hojlund, poi espulso, su Khedira.

HEIDENHEIM- AMBURGO 0-2

Dopo tre pareggi di fila, l’Amburgo torna a incamerare una posta piena che gli mancava da sei turni. La squadra di Merlin Polzin supera per 2-0 l’Heidenheim e si porta al dodicesimo posto con 22 punti. I padroni di casa sono al terzo passo falso di fila e restano fanalino di coda con 13 punti. Al 48’ gli ospiti si portano in vantaggio per merito di Konigsdorffer su assist di Otelè. Al 33’ della ripresa arriva il raddoppio a opera di Philippe.

WOLFSBURG-BORUSSIA DORTMUND 1-2

Sotto di una rete, ha avuto il merito di non scomporsi e l’ha fatta sua. Il Borussia Dortmund supera in rimonta il Wolfsburg e, dopo la quinta vittoria consecutiva, resta la più accreditata contendente del Bayern Monaco per lo scudetto con il secondo posto a 48 punti. Il Wolfsburg è quartultimo a quota 19 e a ridosso della zona pericolante dopo il terzo passo falso consecutivo. Al 38’ Brandt riceve la sfera da Ryerson e porta in vantaggio I gialloneri. Al 7’ della ripresa Koulierakis raccoglie un assist di Arnold e porta i padroni di casa al pareggio. Al 42’ della ripresa Guirassy, su assist di Fabio Silva, capovolge l’esito della contesa regalando al Borussia Dortmund la vittoria.

ST PAULI- STOCCARDA 2-1

La vittoria gli mancava da sei turni. Il St Pauli rompe il digiuno e riscatta l’eliminazione dalla Coppa di Germania a opera del Bayer Leverkusen e si impone per 2-1 sullo Stoccarda. Gli amburghesi restano penultimi con 17 punti e in zona retrocessione ma fanno respirare la classifica. Gli ospiti interrompono una serie utile di otto turni e sono al quarto posto con 39 punti. Al 35’ i padroni di casa si portano in vantaggio con Saliaka su suggerimento di Pyrka. Al 10’ del secondo tempo Sinani raddoppia su calcio di rigore concesso per un fallo di Fuhrich. Lo Stoccarda prova a rimettersi in carreggiata ma riesce solo ad accorciare le distanze al 45’ con Leweling su assist di Arevalo.

MAINZ- AUGSBURG 2-0

Vittoria…di rigore. Con due esecuzioni dagli undici metri, il Mainz ha ragione dell’Augsburg e conquista la terza vittoria consecutiva portandosi al quintultimo posto con 21 punti. Gli ospiti, che li sopravanzano di una sola lunghezza, interrompono una serie utile di quattro turni Al 5’ Rexhbecaj commette fallo su Bell e i padroni di casa beneficiano di un calcio di rigore. Dagli undici metri Amiri non fallisce. Al 35’ della ripresa i padroni di casa usufruiscono di un altro penalty, stavolta per un intervento falloso di Kade. Dal dischetto ancora Amiri non sbaglia regalando al Mainz il raddoppio.

FRIBURGO- WERDER BREMA 1-0

Terza affermazione casalinga di fila per il Friburgo che, nonostante l’espulsione di Manzambi al 7’ della ripresa, piega di misura il Werder Brema ed è settimo con trenta punti in prossimità della zona europea. I padroni di casa preparano così nel modo migliore la sfida del 10 febbraio dei quarti di finale di Coppa di Germania sul campo dell’Hertha Berlino. Il Werder Brema è all’undicesima partita senza poste piene ed è terzultimo con 19 punti a ridosso della zona a rischio. Al 13’ Beste porta in vantaggio la squadra di Julian Schuster finalizzando nel modo migliore un suggerimento di Matanovic e decidendo le sorti della gara.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH- BAYER LEVERKUSEN 1-1

Il Borussia Monchengladbach cerca di assicurarsi la posta piena ma il Bayer Leverkusen glielo impedisce. Secondo pareggio consecutivo per i padroni di casa che sono dodicesimi con 22 punti e non vincono da cinque turni. Il Bayer Leverkusen è al terzo risultato utile consecutivo ed è quinto a quota 36. Al 10’ Engelhardt porta in vantaggio i padroni di casa. Il Bayer Leverkusen pareggia al minuto 44 con un’autorete di Sander. A inizio ripresa Schick fa sfiorare il vantaggio agli ospiti con un tiro che si stampa sulla traversa.

