Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Premier League

Haaland trascina i Citizens, pesante ko per il Newcastle

Nelle gare della Domenica della 10^ giornata di Premier League il City torna al successo col Bournemouth: un indomabile Haaland trascina i Citizens nel 3-1 contro le Cherries. Pesante ko per il Newcastle: il West Ham rimonta 3-1 i Magpies di Tonali

Nov 3, 20252 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 18: Erling Haaland of Manchester City celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Manchester City and SSC Napoli at City of Manchester Stadium on September 18, 2025 in Manchester, England. (Photo by Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images)

Le gare della domenica della 10^ giornata di Premier League registrano il ritorno alla vittoria in campionato del Manchester City, vincente 3-1 all’Etihad nell’affascinante match contro il Bournemouth. Guardiola si aggiudica il derby spagnolo contro Iraola e lo sorpassa in classifica, grazie alla doppietta di Haaland e a O’Reilly. Gli Sky Blues si portano così al secondo posto (in attesa del Sunderland), mentre il West Ham batte 3-1 in rimonta il Newcastle a Londra.

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH 3-1
L’Etihad fa da sfondo all’interessante sfida tra il Manchester City e il Bournemouth, match che vede Kroupi andare a segno dopo pochissimi secondi. Il francese è però in netto fuorigioco sul cross di Brooks e la rete viene quindi annullata. È invece regolare l’azione con la quale a portarsi sull’1-0 è il City al 17’ minuto. Nico Gonzalez alza a centrocampo un pallone per Cherki, il quale innesca Haaland con un assist di testa: il norvegese si invola verso la porta e finalizza. La reazione del Bournemouth non si fa però attendere: Donnarumma smanaccia male sugli sviluppi di un corner (complice una mini-trattenuta di Brooks) e Adams ne approfitta segnano l’1-1 al 24’ minuto. A riportare avanti gli Sky Blues ci pensa allora di nuovo Haaland al 32’ minuto, ancora su assist di Cherki: per l’ex BVB sono già 13 gol in questa Premier League. L’ex Milan Jimenez nega poi il tris a O’Reilly, salvando sulla linea di porta, mentre Donnarumma stoppa Kroupi al 54’ minuto. A portarsi sul 3-1 è allora la truppa di Pep proprio con O’Reilly al 60’ minuto, innescato da Foden. È la rete che chiude ogni discorso. Il City torna alla vittoria e ritrova il secondo posto (in attesa del Sunderland): Guardiola sale a 19 punti, a -6 dall’Arsenal capolista. Il Bournemouth rimane invece a 18 punti, al pari del Liverpool.

WEST HAM-NEWCASTLE 3-1
Il Newcastle fa visita al West Ham al London Stadium, dove è Murphy a timbrare la rete che stappa l’incontro dopo appena quattro minuti, su assist di Bruno Guimaraes. Gli Hammers di Nuno Espirito Santo ribaltano però tutto nel finale del primo tempo. L’ex Milan Paqueta pareggia i conti al 35’ minuto e poi Wan-Bissaka riesce a propiziare l’autogol di Botman che permette al West Ham di portarsi avanti 2-1 in pieno recupero. Al 69’ minuto Potts si vede quindi annullare il tris casalingo per fuorigioco e, allora, a sigillare il match con il 3-1 finale ci pensa Soucek al 97’ minuto. Gli Irons ritrovano così un successo che in Premier League mancava loro da fine agosto e salgono a 7 punti: è la prima vittoria sotto la guida di Nuno Espirito Santo. La sconfitta tiene invece il Newcastle fermo a quota 12 punti.

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

L’Arsenal continua la fuga, il Chelsea batte il Tottenham 0-1

Nov 2, 2025

L’Arsenal è in fuga, Man City ancora ko! Bournemouth secondo

Ott 27, 2025

Liverpool, quarto ko di fila! Cade anche il Chelsea, poker United

Ott 26, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.