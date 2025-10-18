Haaland trascina il City, il Chelsea travolge il Nottingham

Le partite del Sabato dell’8^ giornata di Premier League vedono un nuovo successo per il Manchester City e per il Chelsea. La squadra di Guardiola vince 2-0 contro l’Everton: altra doppietta per Haaland. I Blues di Maresca passano 3-0 a Nottingham contro il Forest: esonerato Postecoglou. Mastica amaro Tonali: il suo Newcastle perde 2-1 a Brighton. Crystal Palace e Bournemouth pareggiano 3-3: tripletta di Mateta. 2-0 del Sunderland sul Wolverhampton e del Burnley sul Leeds.

NOTTINGHAM FOREST-CHELSEA 0-3

Il Chelsea di Maresca (squalificato) fa visita al City Ground per affrontare il Nottingham Forest e si scatena nella ripresa. Dopo un primo tempo chiuso a reti involate, a portare lo score sull’1-0 per i Blues ci pensa Acheampong al 49’ minuto. Pedro Neto lavora benissimo il pallone sulla fascia sinistra e offre a centro area un cross che l’inglese deve solo incornare in rete. Passano quindi tre minuti e i londinesi salgono pure sul 2-0: dopo aver fornito l’assist, Pedro Neto colpisce lui in prima persona su calcio di punizione, complice una parata imperfetta di Sels. Igor Jesus prova allora a riaprire la partita al 70’ minuto, ma la sua conclusione trova prima la respinta della traversa e poi quella del palo. A chiudere ogni discorso è quindi Reece James all’84’ minuto. Il Chelsea vince, dunque, 3-0, nonostante l’espulsione di Malo Gusto all’87’minuto, e sale a quota 14 punti, alimentando un ottimo momento positivo. Fermo a 5 punti resta invece il Nottingham Forest: esonerato al termine del match Ange Postecoglou: dal suo arrivo al posto di Nuno Espirito Santo, ha collezionato sei sconfitte e due pareggi in otto partite.

MANCHESTER CITY-EVERTON 2-0

Il Manchester City accoglie l’Everton all’Etihad, dove il grande ex di giornata, Jack Grealish, non può scendere in campo in quanto in prestito proprio dai Citizens ai Toffees. Il primo squillo della gara si registra al 23’ minuto, quando un movimento di Haaland induce O’Brien a colpire di testa un pallone nella propria area di rigore: per sua fortuna la traversa gli evita un brutto autogol. La prima frazione va allora in archivio a reti bianche, con il solito Haaland che riesce poi a trascinare il City sull’1-0 al 58’ minuto: il norvegese inzucca in rete il cross di O’Reilly, andando a segno per la decima gara consecutiva tra club e Nazionale. Sempre l’ex Borussia Dortmund si ripete poi al 63’ minuto, salendo già a quota 11 gol in questa Premier League. Il City si porta così a 16 punti, l’Everton rimane a 11.

BRIGHTON-NEWCASTLE 2-1

Il Newcastle di Tonali fa tappa in casa del Brighton e al 41’ minuto si ritrova a inseguire: Rutter vede un interessante taglio di Welbeck e lo serve in profondità, con l’inglese che ringrazia e realizza l’1-0 per i Seagulls. I Magpies provano allora a reagire nella ripresa e al 76’ minuto riescono a pareggiare il risultato: a colpire è Woltemade, autore di un geniale colpo di tacco che non lascia alcuno scampo a Verbruggen: davvero splendida la prodezza del centravanti tedesco. Il ritrovato equilibrio si spezza però nuovamente all’84’ minuto, quando Welbeck riporta avanti il Brighton. La doppietta dell’inglese regala quindi il successo per 2-1 a Hürzeler, la cui squadra sale a 12 punti. A 9 rimane il Newcastle.

CRYSTAL PALACE-BOURNEMOUTH 3-3

Selhurst Park ospita la sfida tra Crystal Palace e Bournemouth, match che vede le Cherries passare in vantaggio praticamente subito, già, al 7’ minuto, grazie a Kroupi, sugli sviluppi di un corner. Sempre il francese sigla poi il raddoppio al 38’ minuto, vivendo così un pomeriggio da sogno alla sua prima da titolare in Premier League: perfetto è il contropiede condotto dalla squadra di Iraola. Il Palace non si lascia però sopraffare dallo sconforto e alla doppietta di Kroupi risponde con quella di Mateta: il francese va a segno per due volte in tre minuti, tra il 66’ minuto ed il 69’ minuto, facendo 2-2 in un lampo. La squadra di Glasner riesce poi a passare addirittura avanti con Nketiah al 78’, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco. A fare 3-2 è allora il Bournemouth all’89’ minuto, grazie alla rete di Christie. Le emozioni non sono però finite, visto che Mateta timbra il 3-3 finale su calcio di rigore al 97’ minuto, trovando la tripletta personale e portando il Palace a 13 punti (il francese si divora il poker a tempo quasi scaduto). A 15 punti sale invece il Bournemouth.

SUNDERLAND-WOLVERHAMPTON 2-0

Sunderland e Wolverhampton si affrontano allo Stadium of Light, impianto in cui i Black Cats impiegano solo nove minuti per andare a segno: Isidor trafigge Johnstone sul suo palo, ma la rete viene annullata per offside. Si resta allora sullo 0-0, risultato che cambia però definitivamente al 17’ minuto. Mukiele timbra il vantaggio casalingo dopo un assedio durato vari minuti: questa volta è tutto regolare. L’ex Roma Le Fée colpisce quindi un palo al 27’ minuto, con il Sunderland riesce poi a chiudere la gara in contropiede al 93’ minuto, propiziando l’autorete di Krejci e salendo così a 14 punti: la squadra di Le Bris continua a vivere un avvio da sogno, in questa annata di ritorno in Premier League. Ancora senza alcuna vittoria restano i Wolves, ultimi in classifica, con soli 2 punti.

BURNLEY-LEEDS 2-0

Turf Moor fa da sfondo al match tra due neopromosse: Burnley e Leeds. A stappare l’incontro al 18’ minuto sono i padroni di casa con un bel colpo di testa di Ugochukwu, sull’eccellente cross dalla destra dell’ex Milan Kyle Walker. I Peacocks provano allora a reagire con Aaronson al 32’ minuto, ma Dubravka riesce a evitare il pareggio, deviando il pallone sul palo. Ad ampliare il gap a favore del Burnley ci pensa dunque l’ex Lazio Tchaouna al 68’ minuto, bucando Darlow con un mancino davvero imparabile. I Clarets trovano quindi la seconda vittoria del loro campionato e salgono a 7 punti, a -1 proprio dal Leeds (8 punti).