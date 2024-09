Haaland trascina il City, trionfo del Brentford, bene l’Aston Villa

La 3^ giornata di Premier League vede il Manchester City prendere la vetta solitaria della classifica (in attesa del Liverpool), grazie al 3-1 centrato in trasferta contro il West Ham di Lopetegui: grande protagonista con una tripletta Haaland (10’, 30’ e 84’), che fa dimenticare l’autogol di Ruben Dias. Frena invece l’Arsenal, fermato 1-1 in casa dal Brighton: Joao Pedro risponde ad Havertz, con Rice che viene espulso. Vince l’Aston Villa.

WEST HAM-MANCHESTER CITY 1-3

Il Manchester City si regala un gran primo tempo sul campo del West Ham, legittimando fin dalle prime battute di gara la propria superiorità tecnica. Gli uomini di Pep Guardiola sono già avanti al 10’minuto, quando Bernardo Silva è bravo a strappare palla a Paqueta a centrocampo e a servire a Haaland l’assist per l’ 1-0. I Citizens centrano anche un palo con De Bruyne, prima di subire l’improvviso pareggio degli Hammers: è il 19’ minuto quando Bowen si invola sulla destra e serve in area un cross che viene deviato nella propria porta da Ruben Dias. Il City incassa il colpo e ricomincia a premere con insistenza, riportandosi avanti 2-1 al 30’ minuto: Rico Lewis innesca Haaland, che decide di trafiggere Areola con un potente tiro a giro di mancino. Poco prima dell’intervallo è ancora De Bruyne ad andare vicino al gol, mentre a inizio ripresa è Kudus a sfiorare il pareggio per il West Ham: il ghanese colpisce il palo in contropiede. La squadra di Lopetegui cresce nel secondo tempo e prova a pareggiare nuovamente con Soucek, che manca però di precisione nel momento più importante. A chiudere il match ci pensa allora di nuovo Haaland all’84’ minuto: il norvegese si regala l’ennesima tripletta in maglia City e lo porta in vetta solitaria in Premier League (in attesa di Manchester United-Liverpool di domani). Nel finale, Ederson riesce ad allungare sul palo un’ottima conclusione di Summerville, salvando così il 3-1. I Citizens salgono dunque a quota 9 punti dopo tre partite. Fermo a 3 in classifica resta invece il West Ham.

ARSENAL-BRIGHTON 1-1

Primo mezzo passo falso dell’Arsenal in Premier League: finisce 1-1 all’Emirates con il Brighton, che ferma un’altra big. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 38′ minuto: Saka controlla e lancia Havertz, che si inserisce e solo davanti a Verbruggen trova l’1-0 con un morbido pallonetto che permette ai Gunners di chiudere avanti il primo tempo. La ripresa, però, si apre con una brutta notizia: Rice, già ammonito, si prende il secondo giallo per aver leggermente allontanato il pallone (prima di venire colpito da Veltman) e rimedia il rosso, lasciando la formazione di casa in dieci per praticamente tutto il secondo tempo. E i Seagulls sfruttano subito l’episodio: al 58′ minuto, Joao Pedro è il più veloce a fiondarsi sulla parata di Raya. Appena incassato l’1-1, Arteta inserisce Calafiori, senza rinunciare a provare a vincerla con l’ingresso in campo di Martinelli e, poco dopo, Havertz sfiora la doppietta, fermato però da Verbruggen. Rutter e Baleba sono gli ultimi a provarci per gli ospiti, poi finisce 1-1. I Gunners subiscono il primo gol del loro campionato e salgono a 7 punti, insieme proprio al Brighton, rimasto imbattuto nei 270 minuti con Everton, United e Arsenal.

LEICESTER-ASTON VILLA 1-2

Sono ancora Onana e Duran a trascinare l’Aston Villa, che batte 2-1 il Leicester e centra il secondo successo del suo campionato, ancora in trasferta. Gli ospiti partono subito con l’infortunio di Bailey, sostituito da Ramsey, ma al 28′ minuto passano in vantaggio insieme al belga. Nella ripresa, ecco il cambio vincente di Emery: al 61′ minuto, fuori Watkins, autore dell’assist sull’1-0, dentro Duran, che impiega appena 3 minuti a regalare il raddoppio agli ospiti. Le sostituzioni favoriscono anche le Foxes, perché a metà ripresa entra Buonanotte e cinque minuti dopo riapre il match. Finisce 2-1 e l’Aston Villa si porta a -1 da Brighton e Arsenal. Il Leciester, invece, resta a quota 1.

EVERTON-BOURNEMOUTH 2-3

Clamoroso harakiri dell’Everton che, avanti 2-0 all’86’ minuto, perde 3-2 in casa con un super Bournemouth. La sfida si infiamma nella ripresa, Toffees che sprecano il doppio vantaggio nel finale. Al 50′ minuto, Keane porta in vantaggio i padroni di casa su assist di Calvert-Lewin, che 7 minuti dopo firma il 2-0. Sembra finita, ma le Cherries la recuperano tra nl’87’ minuto ed il 92′ minuto: Semenyo accorcia le distanze, Cook pareggia ad inizio recupero. E Pickford deve addirittura superarsi poco dopo il 2-2 per evitare una clamorosa rimonta nel recupero. Il 3-2 arriva comunque al 96′ minuto, con Sinisterra che riceve l’assist di Kluivert e regala ai suoi la prima vittoria in questo campionato. L’Everton passa da 3 a 0 punti in dieci minuti.

BRENTFORD-SOUTHAMPTON 3-1

Continuano a stupire il Brentford e Mbeumo, decisivo il 3-0 sul Southampton. Il giocatore del Camerun firma una doppietta tra il 43′ minuto ed il 65′ minuto, così nel giro di quattro minuti si passa dall’1-0 al tris al 69′ minuto firmato da Wissa. L’avvio delle Bees è ottimo: 6 punti in 3 partite, con i due successi in casa e il ko per 2-0 ad Anfield contro il Liverpool. Malissimo i Saints: zero punti nei primi 270 minuti di Premier League con un solo gol, quello inutile segnato al 95′ minuto da Sugawara.

IPSWICH-FULHAM 1-1

Primo punto per il neopromosso Ipswich, che pareggia 1-1 in casa con il Fulham. Padroni di casa avanti al 15′ minuto con Delap, ma stavolta la rimonta subita è solo parziale: se con il City era passato ad 1-0 al 4-1 dell’Etihad, stavolta Traoré pareggia al 32′ minuto, evitando il ko ai Cottagers. Inutili i rispettivi tentativi nella ripresa delle due squadre. Il Fulham sale a quota 4 e centra il secondo risultato utile consecutivo.

NOTTINGHAM-WOLVERHAMPTON 1-1

Finisce 1-1 anche tra Nottingham e Wolverhampton, con la partita che si infiamma subito e con le due reti segnate nel giro di due minuti: i Lupi rispondono al 12′ minuto con Bellegarde al vantaggio firmato dal solito Wood. Nella ripresa, il risultato non cambia: Nottingham a quota 5 e ancora imbattuto in questo avvio di premier League, mentre i Lupi riescono finalmente a smuovere la classifica trovando il primo punto dopo due sconfitte.