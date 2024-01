Il Bayer Leverkusen vince in extremis. Tonfo Lipsia, tris Dortmund

Dopo la partenza per la Coppa d’Africa e il brutto infortunio rimediato durante il ritiro con la Nigeria che costringerà V. Boniface a stare lontano dal campo per ben 4 mesi, il Bayer Leverkusen rischia contro l’Augsburg ma alla fine, all’ultimo respiro riesce a portarsi a casa una vittoria pesantissma. Pur avendo però i numeri dalla propria parte sia in fase realizzativa che costruttiva, la squadra di Xabi Alonso ha rischiato anche di trovarsi sotto con la rete al 72′ di O. Tietz poi annullata dal Var per fuorigioco. Con il Bayern Monaco però che spinge da dietro e con una partita in meno, le “aspirine” non potevano permettersi passi falsi e in seguito alle numerosi occasioni avute, consci dell’importanza che rappresentava questa partita, sono riusciti a strappare con le unghie e con i denti 3 punti fondamentali per la corsa scudetto. Decisivo E. Palacios che dopo essere stato pescato in area da A. Grimaldo, la stoppa di petto e di sinistro la infila in rete.

Non comincia invece nel migliore dei modi l’anno nuovo per il Lipsia che deve fare i conti con una inaspettata sconfitta casalinga contro l’Eintracht Francoforte. Gli uomini di M. Rose non partono con il piglio giusto e al 7′ vengono subito sorpresi dal vantaggio degli avversari con un fantastico tiro sotto il sette di A. Knuaff che non solo gli taglia le gambe ma li costringe anche a rincorrere gli ospiti stravolgendo i piani di inizio gara. Il Lipsia tenta di cambiare le sorti della partita con B. Sesko, L. Openda e B. Henrichs ma le “aquile” fanno muro. L’Eintracht espugna così la Red Bull Arena e si porta al 6° posto in piena zona Europa. Resta 4° a quota 33pt il Lipsia. Non incide il neo acquisto ex Napoli Eljif Elmas non schierato nella formazione titolare e subentrato solo all’88’. Convince invece per la formazione di Francoforte l’ex United e Ajax Donny van de Beek trasferitosi in Germania per ritrovare fiducia.

Terminano in parità le sfide tra Colonia-Heidenheim, Mainz-Wolfsburg e Friburgo-Union Berlino. Se le prime due però sono riusciti a bucare la rete, alla Mewa Arena non è stato uno spettacolo entusiasmante per i tifosi sugli spalti. In quel di Colonia la squadra di casa, penultima in classifica, non è riuscita a tenersi stretto il vantaggio. Al gol al 29′ infatti di D. Selke, hanno risposto gli avversari al 55′ con A. Beck. Resta a forte rischio anche il Mainz a quota 11 che però al contrario dei “caproni” evita il peggio riagguantando l’1-1 al 61′ con Widmer dopo l’1-0 del Wolfsburg al 12′ con V. Cerny. Rimane invariata anche la posizione dell’Union Berlino che a soli 3 punti di distacco dalla terzultima non fa sogni tranquilli.

Il Borussia Dortmund torna al successo dopo quasi 2 mesi. L’ultima vittoria risale al derby contro il Gladbach vinta 4-2 lo scorso 25 Novembre. Tornato alla base dopo l’esperienza infelice allo United, Jadon Sancho si rende subito protagonista fornendo l’assist del 2-0 a M. Reus. Al Merck-Stadion am Bollenfalltor come previsto anche dai pronostici, non c’è stata partita, i “Gialloneri” non hanno deluso le aspettative e si sono imposti con un largo 3-0. In seguito alla rete di J. Brandt al 24′ che ha sbloccato la gara e al brivido percepito lungo la schiena al 65′ con L. Pfeiffer dove a mettere una pezza ci ha pensato l’estremo difensore Kobel con un super riflesso, le “vespe” hanno chiuso i conti prima con il capitano al 77′ e poi con una grande azione personale di Y. Moukoko allo scadere. Il Borussia sale così al quinto posto a quota 30. Resta ultimo il Darmstadt.