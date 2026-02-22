Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Bundesliga

Il Bayern allunga, il Dortmund rallenta! Leverkusen ko

I campioni di Germania sfruttano il fattore casa, mentre i gialloneri frenano a Lipsia e vedono aumentare il distacco dai bavaresi in classifica

Feb 22, 20263 Lettura
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 20: Harry Kane #9 of FC Bayern Munchen celebrates scoring his team's first goal with Kingsley Coman #11, Serge Gnabry #7, Leon Goretzka #8, and Raphael Guerreiro #22 during the FIFA Club World Cup 2025 group C match between FC Bayern München and CA Boca Juniors at Hard Rock Stadium on June 20, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

MAINZ- AMBURGO 1-1

Il Mainz prova a prendere il volo ma l’Amburgo gli impone il pareggio. I padroni di casa sono tredicesimi con 22 punti e riscattano solo in parte la sconfitta sul campo del Borussia Dortmund. L’Amburgo è undicesimo a quota 26 dopo il sesto risultato utile di fila. Mainz avanti al 42’ con un destro di Amiri su cross di Da Costa. Gli ospiti pareggiano al 19’ della ripresa con una punizione di Fabio Vieira.

BAYERN MONACO- EINTRACHT FRANCOFORTE 3-2

Dopo Hoffenheim e Werder Brema, l’Eintracht Francoforte. I bavaresi colgono la terza vittoria consecutiva imponendosi sulla squadra di Dino Toppmoller per 3-2 e confermandosi pienamente in vetta con 60 punti e otto di vantaggio sul Borussia Dortmund. L’Eintracht Francoforte non bissa il successo ottenuto contro il Borussia Monchengladbach. Al 16’ Pavlovic porta in vantaggio i padroni di casa con un sinistro sugli sviluppi di un corner. Al 20’ Kane, di testa, su imbeccata, sempre di testa, di Stanisic, raddoppia. Al 23’ della ripresa ancora lui realizza la doppietta personale con un sinistro dal limite su assist di Kimmich. Al 28’ Kane commette fallo su Hojlund ed è rigore per gli ospiti che Burkardt trasforma. Al minuto 41 un sinistro di Kalimuendo consente all’Eintracht di ridurre ulteriormente il vantaggio ma senza riaprire la partita.

WOLSFBURG- AUGSBURG 2-3

Seconda vittoria consecutiva per l’Augsburg che, dopo avere steso l’Heidenheim, riserva lacrime anche al Wolfsburg portandosi al decimo posto con 28 punti. I padroni di casa sono al secondo stop interno di fila e sono quindicesimi con 20 punti. Al 41’ Gerhardt, di testa, su corner di Eriksen, porta in vantaggio il Wolfsburg. Al 14’ della ripresa Ribeiro raccoglie la sfera da Claude- Maurice e pareggia. Al 25’ Shiogai, su contropiede di Amoura, porta di nuovo in vantaggio il Wolfsburg. Al 40’Vavro commette un fallo di mano in area del Wolfsburg ed è rigore per l’Augsburg che Gregoritsch trasforma per il 2-2. Al 48’ Rexbecaj, di sinistro, su assist di Claude- Maurice, regala agli ospiti il definitivo 3-2.

UNION BERLINO – BAYER LEVERKUSEN 1-0

Dopo sette turni d’assenza, l’Union Berlino ritrova la posta piena superando di misura sul campo amico il Bayer Leverkusen. In casa l’orgoglio calcistico della capitale tedesca non vinceva dal 12 dicembre ed è quindi al suo primo successo interno del 2026. La sua classifica dice adesso nono posto con 28 punti. Il Bayer Leverkusen interrompe una serie positiva di quattro gare e non bissa il successo di Champions League contro i greci dell’Olympiakos con cui aveva cominciato la settimana. Martedì 24 febbraio alle 21 la squadra di Kasper Hjulmand affronterà di nuovo i greci in casa per il ritorno dei playoff di Champions League con cui potrebbe approdare agli ottavi di finale. Il gol partita porta la firma di Khedira con una conclusione di destro su assist di Kemlein.

COLONIA- HOFFENHEIM 2-2

Hanno cercato in ogni modo di superarsi ma, alla fine, hanno dovuto accontentarsi del pareggio. Colonia e Hoffenheim concludono l’incontro pareggiando per 2-2. Il Colonia è dodicesimo con 24 punti e torna a muovere la classifica dopo due battute d’arresto. Gli ospiti sono terzi a 46 e non bissano la vittoria con il Friburgo. Al 15’ Ache, di destro, su cross di El Mala, porta in vantaggio i renani. Al 45’ Kabak sbuca su cross di Hajdari e pareggia di destro. Al 15’ della ripresa Kramaric, di testa, porta avanti gli ospiti. Al 18’ El Mala, di sinistro, sugli sviluppi di un contropiede orchestrato da Kaminski, pareggia definitivamente.

RB LIPSIA – BORUSSIA DORTMUND 2-2

Sotto di due reti, non si è scomposto e l’ha pareggiata. Il Borussia Dortmund esce dal terreno dell’Rb Lipsia con il punteggio di 2-2 e corona una buona settimana cominciata con la vittoria per 2-0 nella sfida d’andata dei playoff di Champions League contro l’Atalanta in casa. I gialloneri si apprestano adesso ad affrontare il ritorno a Bergamo mercoledì 25 febbraio. Rb Lipsia quinto con 23 punti dopo il secondo segno ics di fila, ospiti secondi con 52 punti a otto lunghezze dal Bayern Monaco. Al 20’ Baumgartner porta in vantaggio la squadra locale di destro su assist di Diomandè. Al minuto 38 è ancora lui a raddoppiare con un destro da distanza ravvicinata su cross di Raum. Al 5’ della ripresa un’autorete di Romulo riporta il Borussia Dortmund in partita. Al 50’ Fabio Silva riceve la sfera da Adeyemi e porta gli ospiti sul definitivo 2-2.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Augsburg di rigore, il Lipsia riprende due volte il Wolfsburg

Feb 15, 2026

Dortmund e Leverkusen si divertono, Bayern in fuga

Feb 15, 2026

Uragano Bayern, manita all’Hoffenheim. Il Lipsia riparte

Feb 9, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.