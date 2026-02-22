Il Bayern allunga, il Dortmund rallenta! Leverkusen ko

MAINZ- AMBURGO 1-1

Il Mainz prova a prendere il volo ma l’Amburgo gli impone il pareggio. I padroni di casa sono tredicesimi con 22 punti e riscattano solo in parte la sconfitta sul campo del Borussia Dortmund. L’Amburgo è undicesimo a quota 26 dopo il sesto risultato utile di fila. Mainz avanti al 42’ con un destro di Amiri su cross di Da Costa. Gli ospiti pareggiano al 19’ della ripresa con una punizione di Fabio Vieira.

BAYERN MONACO- EINTRACHT FRANCOFORTE 3-2

Dopo Hoffenheim e Werder Brema, l’Eintracht Francoforte. I bavaresi colgono la terza vittoria consecutiva imponendosi sulla squadra di Dino Toppmoller per 3-2 e confermandosi pienamente in vetta con 60 punti e otto di vantaggio sul Borussia Dortmund. L’Eintracht Francoforte non bissa il successo ottenuto contro il Borussia Monchengladbach. Al 16’ Pavlovic porta in vantaggio i padroni di casa con un sinistro sugli sviluppi di un corner. Al 20’ Kane, di testa, su imbeccata, sempre di testa, di Stanisic, raddoppia. Al 23’ della ripresa ancora lui realizza la doppietta personale con un sinistro dal limite su assist di Kimmich. Al 28’ Kane commette fallo su Hojlund ed è rigore per gli ospiti che Burkardt trasforma. Al minuto 41 un sinistro di Kalimuendo consente all’Eintracht di ridurre ulteriormente il vantaggio ma senza riaprire la partita.

WOLSFBURG- AUGSBURG 2-3

Seconda vittoria consecutiva per l’Augsburg che, dopo avere steso l’Heidenheim, riserva lacrime anche al Wolfsburg portandosi al decimo posto con 28 punti. I padroni di casa sono al secondo stop interno di fila e sono quindicesimi con 20 punti. Al 41’ Gerhardt, di testa, su corner di Eriksen, porta in vantaggio il Wolfsburg. Al 14’ della ripresa Ribeiro raccoglie la sfera da Claude- Maurice e pareggia. Al 25’ Shiogai, su contropiede di Amoura, porta di nuovo in vantaggio il Wolfsburg. Al 40’Vavro commette un fallo di mano in area del Wolfsburg ed è rigore per l’Augsburg che Gregoritsch trasforma per il 2-2. Al 48’ Rexbecaj, di sinistro, su assist di Claude- Maurice, regala agli ospiti il definitivo 3-2.

UNION BERLINO – BAYER LEVERKUSEN 1-0

Dopo sette turni d’assenza, l’Union Berlino ritrova la posta piena superando di misura sul campo amico il Bayer Leverkusen. In casa l’orgoglio calcistico della capitale tedesca non vinceva dal 12 dicembre ed è quindi al suo primo successo interno del 2026. La sua classifica dice adesso nono posto con 28 punti. Il Bayer Leverkusen interrompe una serie positiva di quattro gare e non bissa il successo di Champions League contro i greci dell’Olympiakos con cui aveva cominciato la settimana. Martedì 24 febbraio alle 21 la squadra di Kasper Hjulmand affronterà di nuovo i greci in casa per il ritorno dei playoff di Champions League con cui potrebbe approdare agli ottavi di finale. Il gol partita porta la firma di Khedira con una conclusione di destro su assist di Kemlein.

COLONIA- HOFFENHEIM 2-2

Hanno cercato in ogni modo di superarsi ma, alla fine, hanno dovuto accontentarsi del pareggio. Colonia e Hoffenheim concludono l’incontro pareggiando per 2-2. Il Colonia è dodicesimo con 24 punti e torna a muovere la classifica dopo due battute d’arresto. Gli ospiti sono terzi a 46 e non bissano la vittoria con il Friburgo. Al 15’ Ache, di destro, su cross di El Mala, porta in vantaggio i renani. Al 45’ Kabak sbuca su cross di Hajdari e pareggia di destro. Al 15’ della ripresa Kramaric, di testa, porta avanti gli ospiti. Al 18’ El Mala, di sinistro, sugli sviluppi di un contropiede orchestrato da Kaminski, pareggia definitivamente.

RB LIPSIA – BORUSSIA DORTMUND 2-2

Sotto di due reti, non si è scomposto e l’ha pareggiata. Il Borussia Dortmund esce dal terreno dell’Rb Lipsia con il punteggio di 2-2 e corona una buona settimana cominciata con la vittoria per 2-0 nella sfida d’andata dei playoff di Champions League contro l’Atalanta in casa. I gialloneri si apprestano adesso ad affrontare il ritorno a Bergamo mercoledì 25 febbraio. Rb Lipsia quinto con 23 punti dopo il secondo segno ics di fila, ospiti secondi con 52 punti a otto lunghezze dal Bayern Monaco. Al 20’ Baumgartner porta in vantaggio la squadra locale di destro su assist di Diomandè. Al minuto 38 è ancora lui a raddoppiare con un destro da distanza ravvicinata su cross di Raum. Al 5’ della ripresa un’autorete di Romulo riporta il Borussia Dortmund in partita. Al 50’ Fabio Silva riceve la sfera da Adeyemi e porta gli ospiti sul definitivo 2-2.