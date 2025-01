Il Bayern allunga, il Lipsia ferma il Leverkusen. Pari per il Dortmund

MAINZ- STOCCARDA 2-0

Dopo due stop di fila con Bayer Leverkusen e Union Berlino, il Mainz ritorna alla posta piena superando per 2-0 lo Stoccarda alla Mewa Arena. La compagine di Bo Henriksen è sesta con 31 punti e continua a frequentare il salotto buono della graduatoria. Lo Stoccarda di Sebastian Hoeness non riesce a inanellare la quarta vittoria di fila e non mette la ciliegina sulla torta dopo la vittoria di Champions League per 3-1 in terra slovacca contro lo Slovan Bratislava. Fuhrich e compagni si preparano ora a rialzare la testa dal campionato con l’impegno europeo di mercoledì 29 gennaio alle 21 in casa contro il Paris Saint Germain e restano comunque la quarta forza della classifica . Al 29′ i padroni di casa vanno a bersaglio con Weipel che riceve da Nebel e fa secco Nubel. Al minuto 41 della ripresa Caci, su assist di Sieb, sigla il definitivo 2-0.

RB LIPSIA- BAYER LEVERKUSEN 2-2

Divisione della posta tra RB Lipsia e Bayer Leverkusen. Avanti per 2-0, gli ospiti si sono poi fatti ingenuamente rimontare dai caparbi padroni di casa. Per la squadra di Marco Rose è il secondo segno ics di fila che le consente di chiudere bene una settimana cominciata con la vittoria per 2-1 in Champions League contro i portoghesi dello Sporting Lisbona. La squadra è adesso quinta con 32 punti e attende in piena fiducia l’impegno europeo di mercoledì 29 alle 21 contro gli austriaci dello Sturm Graz. Al 18′ il Bayer Leverkusen punge con un palo di Wirtz ma subito dopo va in vantaggio con Schick, bravo a spuntare subito sulla respinta. Al 36′ Garcia riceve da Wirtz, bravo a soffiare a un difensore di casa la sfera, e raddoppia con un tiro da distanza ravvicinata. I padroni di casa riescono a rientrare in partita al minuto 41 per merito di una punizione di Raum che rimbalza sulla traversa e termina in rete. Un’autorete di Tapsoba al 39′ della seconda frazione regala ai padroni di casa il pareggio. Il Bayer Leverkusen prosegue la sua ottima marcia di campionato caratterizzata sinora da dodici vittorie e sei pareggi con una sola sconfitta e blinda il secondo posto con 42 punti a sei lunghezze dal Bayern capolista. La squadra di Xabi Alonso sarà adesso impegnata mercoledì 29 gennaio alle 21 sul terreno dello Sparta Praga per una sfida di Champions League in cui conta di riscattare l’1-2 patito sul terreno degli spagnoli dell’Atletico Madrid.

AUGSBURG- HEIDENHEIM 2-1

E fanno tre. Dopo avere regalato lacrime a Union Berlino e Werder Brema, l’Augsburg amplia la sua serie di vittorie di fila superando il pericolante Heidenheim. I padroni di casa fanno respirare la loro classifica balzando al dodicesimo posto con 25 punti. Gli ospiti, invece, sono al secondo stop di fila dopo quello casalingo contro il St Pauli Al 46′ Maksima riceve da Essende e porta avanti i padroni di casa. Al 31′ della ripresa l’Heidenheim pareggia con Mainka che riceve la sfera da Busch e non lascia scampo a Dahmen. L’Augsburg, però, ci crede e al 47′, in pieno recupero, la fa sua grazie a Schlotterbeck su suggerimento di Komur.

FRIBURGO- BAYERN MONACO 1-2

La pesante sberla subita dal Feyenoord per 0-3 in Champions League lo obbligava a una pronta riscossa. Il Bayern Monaco l’ha trovata superando per 2-1 il Friburgo all’Europa Park e garantendosi la quinta vittoria consecutiva. I bavaresi restano saldamente in testa con 48 punti e sei di vantaggio sul Bayer Leverkusen e si preparano a cercare la riscossa in campo europeo nella sfida che mercoledì 29 gennaio alle 21 li opporrà sul campo amico ai cechi dello Sparta Praga. Il Friburgo incappa nel terzo passo falso di fila e resta a ventisette punti a metà classifica. Dopo un solo quarto d’ora di gioco Kane riceve la sfera da Dier e porta in vantaggio i bavaresi con un diagonale. Al 9′ della ripresa Kim, di testa, sbuca su un corner di Kimmich e infila la palla del raddoppio.Al 23′ della ripresa Ginter, di testa e su corner dalla destra di Doan, prova vanamente a portare i padroni di casa di nuovo in partita segnando il gol del 2-1.

BORUSSIA DORTMUND- WERDER BREMA 2-2

Avanti di due reti e nonostante l’espulsione di Schlotterbeck al 21′, il Borussia Dortmund impatta per 2-2 al Signal Iduna Park contro il Werder Brema. La squadra di casa torna a muovere la classifica dopo tre sconfitte e riscatta in parte la sconfitta per 1-2 in Champions League contro il Bologna. Un passo falso costato a Nuri Sahin la panchina, sostituito in via temporanea da Mike Tullberg in attesa dell’arrivo del nuovo tecnico. Il Werder Brema incappa nel secondo paregio nelle ultime quattro gare e da altrettante partite non riesce a materializzare la vittoria. I gialloneri vanno in vantaggio al minuto 28 grazie a Guirassy che, su assist di Brandt, infila Zetterer. Al 6′ della ripresa un’autorete di Friedl consente ai padroni di casa di prendere il largo.Il Werder Brema non si scompone e, al minuto 19, ritorna in partita con Bittencourt su assist di Veljkovic. La rimonta degli uomini di mister Ole Werner si completa al minuto 27 con Duksch su assist di Stage. Il Werder è a metà classifica con 27 punti, il Borussia Dortmund lo segue a una lunghezza e si prepara a cercare di rialzare la testa in Champions League con la gara casalinga di mercoledì 29 gennaio alle 21 contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH – VFL BOCHUM 3-0

Tre passi falsi consecutivi cominciavano a essere troppi. Il Borussia Monchengladbach è tornato a muovere la classifica strapazzando per 3-0 sul campo amico il fanalino di coda VFL Bochum e portandosi all’ottavo posto con 27 punti con il Werder Brema. Gli ospiti , invece, restano a quota dieci e interrompono una serie positiva di due incontri. Al 34′ i padroni di casa vanno in vantaggio con Reitz su suggerimento di Stoger. Al 10′ della ripresa Hack, su assist di Kleindienst, raddoppia. Al minuto 41′ della ripresa proprio quest’ultimo realizza la rete del 3-0.