Il Bayern allunga in vetta. Pari per il Leverkusen, Borussia ko

WERDER BREMA- HOLSTEIN KIEL 2-1

Dopo due turni a secco di poste piene, il Werder Brema torna alla vittoria acciuffando il primo trionfo interno stagionale con l’Holstein Kiel a un minuto dal termine delle ostilità. La squadra di Ole Werner sale quindi a quindici punti e resta poco oltre la metà della classifica. L’Holstein non riesce invece a bissare la vittoria casalinga ottenuta con l’Heidenheim e, dopo il terzo passo falso nelle ultime quattro gare, resta al penultimo posto in piena zona critica con cinque punti. Al 36′ i padroni di casa vanno a bersaglio per merito di Stage. Gli ospiti non se la danno per inteso e, intenzionati a dare continuità di rendimento alla vittoria casalinga contro l’Heidenheim, si rimettono in carreggiata al 48′ con Harres che sfrutta nel modo migliore un assist di Geschwill. Il pareggio sembra già scolpito nella pietra quando, a un minuto dal termine, Burke sfrutta un assist di Topp e mette la sfera alle spalle di Weiner.

VFL BOCHUM – BAYER LEVERKUSEN 1-1

La prima vittoria stagionale, che gli servirebbe come l’aria per respirare in ottica sicurezza di classifica, è ancora una volta rimandata. Il Bochum ottiene però almeno l’effetto di tornare a muovere la classifica dopo cinque turni in cui era rimasta immobile. La squadra di Dieter Hecking impone infatti quasi in zona Cesarini il pareggio al Bayer Leverkusen e conquista quindi il secondo punto del campionato restando però desolatamente a chiudere la porta della classifica all’ultimo posto. Reduce dal netto 0-4 con cui il Liverpool lo ha liquidato in Champions League, il sodalzio di Xabi Alonso non è riuscito a riscattarsi in campionato cogliendo il terzo pareggio di fila e portando comunque a otto il numero dei suoi risulatti utili consecutivi. Al 18′ della prima frazione gli ospiti si portano in vantaggio con Schick che riceva palla da Wirtz e non lascia scampo a Drewes. Sembra fatta per la squadra di Xabi Alonso ma, a un minuto dal termine, il fanalino di coda del campionato acciuffa la parità per merito di Miyoski. Il Bayer resta nel salotto buono della classifica con 17 punti.

MAINZ- BORUSSIA DORTMUND 3-1

La posta piena gli mancava da ben cinque turni e , in casa, non si era ancora materializzata dall’inizio del campionato. Il Mainz ha rotto il digiuno imponendosi nettamente per 3-1 su un Borussia Dortmund che, doopo averla ripresa nonostante l’uomo in meno per l’espulsione di Emre Can, si è smarrito confermando la sua refrattarietà alle partite lontano dal campo amico con il quarto stop esterno consecutivo. I gialloneri, sinora, in trasferta, hanno conquistato solo un punto in cinque gare ma restano comunque a ridosso della parte alta della graduatoria con 16 punti. Il Mainz si conferma invece poco più in basso della metà della classifica a quota 13 punti. Padroni di casa avanti al 36′ della prima frazione con il sudcoreano Lee Jae- Sung di testa su cross di Kaci dalla destra. Quattro minuti dopo l’autore del vantaggio dei locali si rende protagonista in negativo fermando fallosamente nella propria area Guirassy e causando un calcio di rigore per gli ospiti. Dal dischetto, lo stesso Guirassy non fallisce e ristabilisce la parità. Il Mainz non ci sta e, al minuto 48, torna in vantaggio con Burkardt che mette in rete con un potente diagonale su assist di Costa dalla destra.. Al 9′ della ripresa Nebel, su suggerimento dalla sinistra di Mwene, fissa il risultato sul 3-1.

ST PAULI- BAYERN MONACO 0-1

Imbattuto era e imbattuto resta. Il Bayern Monaco sbanca anche il Millerntor Stadium superando di misura il St Pauli e conquista il decimo risultato utile in altrettante gare di campionato consolidando con 26 punti la sua leadership in classifica. Il St Pauli, dal canto suo, non riesce a darsi continuità di rendimento dopo la ritrovata vittoria contro l’Hoffenheim dello scorso turno e incassa il terzo stop interno stagionale. Irvine e compagni restano così a quota otto punti a ridosso della zona retrocessione. Il gol partita porta la firma di Musiala al 22′ della prima frazione con una conclusione dal limite che rimbalza sulla traversa e si infila poi in rete. I bavaresi coronano quindi una buona settimana che era cominciata con la vittoria casalinga in Champions League per 1-0 contro i lusitani del Benfica e portano e Neuer porta a quattro le giornate di inviolabilità della sua porta.

RB LIPSIA- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 0-0

Si sono date parecchia battaglia a colpi di tiri, ma, alla fine, hanno dovuto dividersi la posta. Nè vinti né vincitori tra RB Lipsia e Borussia Monchengladbach. I padroni di casa non riescono a riscattare con un ritorno alla vittoria la sconfitta sul terreno del Borussia Dortmund e restano al secondo posto a cinque lunghezze dal Bayern Monaco sempre più capolista. Gli ospiti restano a metà classifica dopo il quarto risultato utile consecutivo. Gli ospiti hanno da recriminare per la traversa-palo colpita da Honorat al 43′ della prima frazione su passaggio dalla sinistra in seguito a un’azione di contropiede.