Il Bayern avvisa l’Atalanta, vincono Lipsia e Dortmund

BAYERN MONACO- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 4-1

E fanno ventuno in venticinque gare. Il Bayern Monaco prossimo avversario dell’Atalanta agli ottavi di Champions League allarga la famiglia delle sue vittorie stagionali strapazzando il Borussia Monchengladbach per 4-1. Gli ospiti sono al terzo stop esterno di fila e restano al dodicesimo posto con 25 punti. Al 33′ Diaz segna l’1-0 raccogliendo un filtrante di Goretzka. Al 46′ Laimer raddoppia al termine di un’azione di contropiede avviata dallo stesso Diaz. Al 10′ della ripresa Reitz commette fallo su Jackson, subisce un’espulsione e provoca un calcio di rigore a favore dei bavaresi. Dagli undici metri Musiala trasforma per il 3-0. Al 79′ Jackson serve il poker ricevendo la sfera da Karl. Al 44′ Mohya sbuca su un calcio di punizione e accorcia le distanze.

RB LIPSIA- AUGSBURG 2-1

Sotto di una rete, si è riscattato e l’ha fatta sua. L’RB Lipsia supera per 2-1 l’Augsburg, bissa la vittoria in casa dell’Amburgo ottenuta con identico punteggio e balza al quarto posto con 47 punti insieme con lo Stoccarda. Gli ospiti sono invece a metà classifica a quota 31 e interrompono una serie positiva di tre vittorie. Al 39′ Fellhauer porta avanti l’Augsburg con un sinistro su assist di Rieder. Al 31′ della ripresa Diomande pareggia con un tiro di sinistro su suggerimento di testa di Harder. Il gol della vittoria dei padroni di casa giunge con un’autorete di Chaves al minuto 47.

MAINZ- STOCCARDA 2-2

Un punto per parte tra Mainz e Stoccarda. I padroni di casa sono quattordicesimi con 24 punti dopo il terzo pareggio di fila e si preparano per la sfida degli ottavi di finale di Conference League contro i cechi del Sigma Olomouc di giovedì 12 marzo alle 21. Gli ospiti di Sebastian Hoeness sono al quarto risultato utile di fila e quarti con 47 punti. Ad attenderli vi sono adesso gli ottavi di finale di Europa League contro i portoghesi del Porto giovedì 12 marzo alle 18.45. Al 39′ Jae Sung, di testa, su corner di Da Costa, porta in vantaggio la formazione locale. Al 31′ della ripresa Demirovic pareggia con un sinistro su suggerimento di Undav. Un minuto dopo lo stesso Undav, con un destro dal limite su filtrante di Tomas, capovolge l’esito della contesa. Al 46′ Da Costa, con un colpo di testa da distanza ravvicinata, sigla il definitivo pareggio.

HEIDENHEIM- HOFFENHEIM 2-4

Dopo lo stop casalingo con il St Pauli, l’Hoffenheim si riscatta prontamente superando l’Heidenheim per 4-2 e riaffermandosi al terzo posto con 49 punti alle spalle di Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Secondo stop di fila per i padroni di casa che rimangono sempre più soli in fondo alla classifica a quota 14. Al 26′ Prass riceve la sfera da Asllani e, con un sinistro dal limite, porta in vantaggio gli ospiti. Al 46′ ancora lui raddoppia con un sinistro sfruttando nel modo migliore un filtrante di Kramaric. Al 4′ della ripresa Asllani, sempre di sinistro, sigla il 3-0. Al 17′ Kerber riceve la sfera da Behrens e accorcia le distanze per i padroni di casa con un destro da distanza ravvicinata. Al 25′ Conteh segna la rete del 2-3 dell’Heidenheim ma la rete è poi annullata dal direttore di gara dopo avere consultato il Var. Al 33′ Lemperle, con un destro da distanza ravvicinata su contropiede di Tourè, porta l’Hoffenheim sul 4-1. Al 39′ Kerber, di testa, su corner di Behrens, segna la doppietta personale e il 2-4 dell’Heidenheim.

WOLFSBURG- AMBURGO 1-2

Partita…di rigore. Dopo due stop consecutivi, l’Amburgo ritrova il sorriso superando per 2-1 il Wolfsburg e sale al decimo posto con 29 punti. I padroni di casa sono al terzo stop consecutivo e restano penultimi con 20 punti in piena zona retrocessione. Il Wolsfburg ha chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Muller al 54′ della ripresa. Al 20′ Elfadii atterra Gerhard ed è rigore per i padroni di casa. Dal dischetto Eriksen trasforma per l’1-0. Al 31′ Vuskovic regala il pareggio agli ospiti trasformando un rigore concesso per un fallo da lui stesso subito da parte di Jenz. Al 12′ della ripresa Adjetey commette fallo su Vuskovic ed è il terzo rigore della partita e secondo per l’Amburgo. Dompè non sbaglia regalando la vittoria agli ospiti.

FRIBURGO- BAYER LEVERKUSEN 3-3

Pirotecnico pareggio tra Friburgo e Bayer Leverkusen che si dividono la posta chiudendo la gara sul punteggio di 3-3. Il Friburgo è ottavo a quota 34 e sarà adesso impegnato in Europa League sul campo dei belgi del Genk per gli ottavi di finale. Il Bayer Leverkusen è sesto con 44 punti e attende adesso l’impegno di Champions League contro gli inglesi dell’Arsenal. Al 34′ Grifo, con un sinistro su cross di Gunter, porta avanti i padroni di casa. Tre minuti dopo Kofane pareggia con un destro da fuori area su assist di Terrier. Al 43′ Suzuki, su cross di Treu, porta ancora il Friburgo in vantaggio. Al minuto 48 una punizione di Grimaldo rifissa il risultato sul 2-2. Al 70 della ripresa Terrier finalizza nel modo migliore un contropiede di Kofane portando gli ospiti in vantaggio. Al 41′ Ginter, di testa, su cross di Scherhant, realizza il definitivo 3-3.

COLONIA- BORUSSIA DORTMUND 1-2

Dopo l’estromissione dalla Champions League da parte dell’Atalanta e lo stop casalingo con il Bayern Monaco, cercava riscatto e l’ha trovato. Il Borussia Dortmund espugna con il punteggio di 2-1 il campo del Colonia ed è secondo con 55 punti a meno undici dai bavaresi. Rimasti in dieci per l’espulsione di Pusey al 47′, i renani sono decimi con ventiquattro punti dopo il secondo stop di fila. Al 16′ Guirassy porta in vantaggio i gialloneri con un destro su suggerimento di testa di Beier. Al 15′ della ripresa lo stesso Beier pareggia sfruttando un filtrante di Brandt. Al 43′ Kaminski accorcia le distanze con un destro dal centro dell’area.