Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Bundesliga

Il Bayern avvisa l’Atalanta, vincono Lipsia e Dortmund

Il Borussia Dortmund passa a Colonia, Stoccarda agganciato dal Lispia e staccato dall'Hoffenheim

Mar 8, 20264 Lettura
MUNICH, GERMANY - JANUARY 21: Harry Kane of FC Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between FC Bayern München and R. Union Saint-Gilloise at Football Arena Munich on January 21, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

BAYERN MONACO- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 4-1

E fanno ventuno in venticinque gare. Il Bayern Monaco prossimo avversario dell’Atalanta agli ottavi di Champions League allarga la famiglia delle sue vittorie stagionali strapazzando il Borussia Monchengladbach per 4-1. Gli ospiti sono al terzo stop esterno di fila e restano al dodicesimo posto con 25 punti. Al 33′ Diaz segna l’1-0 raccogliendo un filtrante di Goretzka. Al 46′ Laimer raddoppia al termine di un’azione di contropiede avviata dallo stesso Diaz. Al 10′ della ripresa Reitz commette fallo su Jackson, subisce un’espulsione e provoca un calcio di rigore a favore dei bavaresi. Dagli undici metri Musiala trasforma per il 3-0. Al 79′ Jackson serve il poker ricevendo la sfera da Karl. Al 44′ Mohya sbuca su un calcio di punizione e accorcia le distanze.

RB LIPSIA- AUGSBURG 2-1

Sotto di una rete, si è riscattato e l’ha fatta sua. L’RB Lipsia supera per 2-1 l’Augsburg, bissa la vittoria in casa dell’Amburgo ottenuta con identico punteggio e balza al quarto posto con 47 punti insieme con lo Stoccarda. Gli ospiti sono invece a metà classifica a quota 31 e interrompono una serie positiva di tre vittorie. Al 39′ Fellhauer porta avanti l’Augsburg con un sinistro su assist di Rieder. Al 31′ della ripresa Diomande pareggia con un tiro di sinistro su suggerimento di testa di Harder. Il gol della vittoria dei padroni di casa giunge con un’autorete di Chaves al minuto 47.

MAINZ- STOCCARDA 2-2

Un punto per parte tra Mainz e Stoccarda. I padroni di casa sono quattordicesimi con 24 punti dopo il terzo pareggio di fila e si preparano per la sfida degli ottavi di finale di Conference League contro i cechi del Sigma Olomouc di giovedì 12 marzo alle 21. Gli ospiti di Sebastian Hoeness sono al quarto risultato utile di fila e quarti con 47 punti. Ad attenderli vi sono adesso gli ottavi di finale di Europa League contro i portoghesi del Porto giovedì 12 marzo alle 18.45. Al 39′ Jae Sung, di testa, su corner di Da Costa, porta in vantaggio la formazione locale. Al 31′ della ripresa Demirovic pareggia con un sinistro su suggerimento di Undav. Un minuto dopo lo stesso Undav, con un destro dal limite su filtrante di Tomas, capovolge l’esito della contesa. Al 46′ Da Costa, con un colpo di testa da distanza ravvicinata, sigla il definitivo pareggio.

HEIDENHEIM- HOFFENHEIM 2-4

Dopo lo stop casalingo con il St Pauli, l’Hoffenheim si riscatta prontamente superando l’Heidenheim per 4-2 e riaffermandosi al terzo posto con 49 punti alle spalle di Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Secondo stop di fila per i padroni di casa che rimangono sempre più soli in fondo alla classifica a quota 14. Al 26′ Prass riceve la sfera da Asllani e, con un sinistro dal limite, porta in vantaggio gli ospiti. Al 46′ ancora lui raddoppia con un sinistro sfruttando nel modo migliore un filtrante di Kramaric. Al 4′ della ripresa Asllani, sempre di sinistro, sigla il 3-0. Al 17′ Kerber riceve la sfera da Behrens e accorcia le distanze per i padroni di casa con un destro da distanza ravvicinata. Al 25′ Conteh segna la rete del 2-3 dell’Heidenheim ma la rete è poi annullata dal direttore di gara dopo avere consultato il Var. Al 33′ Lemperle, con un destro da distanza ravvicinata su contropiede di Tourè, porta l’Hoffenheim sul 4-1. Al 39′ Kerber, di testa, su corner di Behrens, segna la doppietta personale e il 2-4 dell’Heidenheim.

WOLFSBURG- AMBURGO 1-2

Partita…di rigore. Dopo due stop consecutivi, l’Amburgo ritrova il sorriso superando per 2-1 il Wolfsburg e sale al decimo posto con 29 punti. I padroni di casa sono al terzo stop consecutivo e restano penultimi con 20 punti in piena zona retrocessione. Il Wolsfburg ha chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Muller al 54′ della ripresa. Al 20′ Elfadii atterra Gerhard ed è rigore per i padroni di casa. Dal dischetto Eriksen trasforma per l’1-0. Al 31′ Vuskovic regala il pareggio agli ospiti trasformando un rigore concesso per un fallo da lui stesso subito da parte di Jenz. Al 12′ della ripresa Adjetey commette fallo su Vuskovic ed è il terzo rigore della partita e secondo per l’Amburgo. Dompè non sbaglia regalando la vittoria agli ospiti.

FRIBURGO- BAYER LEVERKUSEN 3-3

Pirotecnico pareggio tra Friburgo e Bayer Leverkusen che si dividono la posta chiudendo la gara sul punteggio di 3-3. Il Friburgo è ottavo a quota 34 e sarà adesso impegnato in Europa League sul campo dei belgi del Genk per gli ottavi di finale. Il Bayer Leverkusen è sesto con 44 punti e attende adesso l’impegno di Champions League contro gli inglesi dell’Arsenal. Al 34′ Grifo, con un sinistro su cross di Gunter, porta avanti i padroni di casa. Tre minuti dopo Kofane pareggia con un destro da fuori area su assist di Terrier. Al 43′ Suzuki, su cross di Treu, porta ancora il Friburgo in vantaggio. Al minuto 48 una punizione di Grimaldo rifissa il risultato sul 2-2. Al 70 della ripresa Terrier finalizza nel modo migliore un contropiede di Kofane portando gli ospiti in vantaggio. Al 41′ Ginter, di testa, su cross di Scherhant, realizza il definitivo 3-3.

COLONIA- BORUSSIA DORTMUND 1-2

Dopo l’estromissione dalla Champions League da parte dell’Atalanta e lo stop casalingo con il Bayern Monaco, cercava riscatto e l’ha trovato. Il Borussia Dortmund espugna con il punteggio di 2-1 il campo del Colonia ed è secondo con 55 punti a meno undici dai bavaresi. Rimasti in dieci per l’espulsione di Pusey al 47′, i renani sono decimi con ventiquattro punti dopo il secondo stop di fila. Al 16′ Guirassy porta in vantaggio i gialloneri con un destro su suggerimento di testa di Beier. Al 15′ della ripresa lo stesso Beier pareggia sfruttando un filtrante di Brandt. Al 43′ Kaminski accorcia le distanze con un destro dal centro dell’area.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Il Bayer Leverkusen vince e torna a inseguire la Champions

Mar 5, 2026

Il Bayern ipoteca la Bundesliga, lo Stoccarda non si ferma

Mar 1, 2026

Successi importanti per Friburgo e St. Pauli, frena lo Stoccarda

Feb 23, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.