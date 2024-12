Il Bayern cade con il Mainz, il Leverkusen vince e accorcia

BORUSSIA MONCHENGLADBACH- HOLSTEIN KIEL 4-1

A secco di vittorie da quattro turni, il Borussia Monchengladbach ritorna ad assaporare la posta piena travolgendo un Holstein Kiel sempre più in crisi e alla quinta sconfitta consecutiva. I padroni di casa sono a metà classifica con 21 punti, gli ospiti restano invece penultimi a quota 5, Nemmeno il tempo di mettere la palla a centrocampo che il Borussia Monchengladbach sblocca subito il risultato grazie a Kleindienst che, dopo una manciata di secondi, riceve da Honorat e supera Weiner. Per lui si tratta della terza rete nelle ultime quattro sfide di campionato. Al 26’ i padroni di casa pervengono al raddoppio con Hack su suggerimento di Elvedi. Al 30’ l’Holstein Kiel si rifà sotto con Gigovic che supera Nicholas su assist di Porath. Al 43’ , però, il Borussia ritraccia il fossato con Plea ancora su assist di un Honorath molto prezioso in fase di rifinitura. Al 34’ della ripresa ancora Plea, questa volta su assist di Reitz, chiude i conti realizzando il 4-1. La squadra allenata dall’ex Young Boys Gerardo Seoane ha la possibilità di realizzare il 5-1 al minuto 43 ma il tiro di Elvedi si stampa sul palo.

AUGSBURG –BAYER LEVERKUSEN 0-2

La sua settimana è cominciata come meglio non avrebbe potuto con la vittoria in Champions League per 1-0 con l’Inter, stesso punteggio con cui aveva già battuto il Milan. Il Bayer Leverkusen ha pensato di mettere la ciliegina sulla torta superando anche l’Augsburg in campionato. La squadra di Xabi Alonso coglie la quarta posta piena consecutiva e resta nella zona nobile della graduatoria a quattro punti dalla capolista Bayern Monaco. L’Augsburg, invece, capitola dopo due turni utili consecutivi, subisce uno stop interno come non gli accadeva dallo scorso 20 settembre (2-3 contro il Mainz) e resta al centro della classifica. Al 14’ Terrier sfrutta un assist di Frimpong e porta gli ospiti avanti. Al 40’ Wirtz perviene al raddoppio su suggerimento di Tella.

UNION BERLINO – VFL BOCHUM 1-1

Per alcuni minuti ha accarezzato l’illusione di poter ottenere la prima vittoria stagionale. Poi, però, ha subito il pareggio e resta così all’ultimo posto con tre punti. il VFL Bochum divide la posta con l’ Union Berlino che torna così a muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive. L’Union Berlino si porta a quota 17 punti e resta per ora lontana dalla zona pericolante. Per gli ospiti comincia male con l’espulsione di Miyoshi dopo soli tredici minuti. Nonostante questo, il VFL Bochum riesce a portarsi avanti al minuto 23 con Sissoko che finalizza nel modo migliore un assist di Passlack superando Ronnow. Al 33’ Hollerbach riceve la sfera da Skov e porta i padroni di casa al pareggio.

MAINZ- BAYERN MONACO 2-1

Più che una vittoria, un’impresa. Il Mainz condanna sua maestà il Bayern Monaco alla prima sconfitta stagionale , riscatta la sconfitta con il Wolfsburg e coglie la terza vittoria interna consecutiva dopo quelle con Borussia Dortmund e Hoffenheim portandosi a ventidue punti nella zona nobile della classifica. La squadra di Bo Henriksen si prende così la rivincita dello 0-4 subito dai bavaresi lo scorso 30 ottobre nel secondo turno della Coppa di Germania. Il Bayern non riesce così a coronare con un sorriso una settimana partita bene con la vittoria per 5-1 in Champions League contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Mainz avanti al 41’ con Lee Jae Sung che riceve in profondità e scavalca Peretz. Al 15’ della ripresa ancora il sudcoreano raddoppia raccogliendo un cross teso dalla destra e regalandosi la doppietta personale. Al 42’ Sanè , su azione di contropiede, accorcia le distanze per il Bayern Monaco ma il risultato non muta più assetto.

ST PAULI- WERDER BREMA 0-2

Prima la vittoria sul Bochum, poi quella sul St Pauli. Il Werder Brema si conferma a trazione trasferta e coglie il secondo successo esterno consecutivo su un St Pauli che subisce il secondo cappaò consecutivo dopo quello contro il Bayer Leverkusen. Al 24’ Konn riceve da Stage e porta gli ospiti in vantaggio. Al 9’ della ripresa Duksch raddoppia su assist di Weiser mettendo al sicuro il risultato per gli ospiti. Il Werder sale a ventidue punti ed è a metà classifica, il St Pauli ha undici punti e continua a essere in zona pericolante.