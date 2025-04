Il Bayern cala il poker, ilDortmund manda ko il Gladbach. Pari Lipsia

WERDER BREMA- VFL BOCHUM 1-0

Il poker è servito. Dopo avere steso Holstein Kiel, Eintracht Francoforte e Stoccarda, il Werder Brema piega di misura anche il pericolante VFL Bochum al Weserstadion e allunga la sua serie di vittorie di fila. La squadra di Ole Werner si porta così al settimo posto con 45 punti. Gli ospiti, invece, rimasti in dieci al 41′ della ripresa per l’espulsione di Sissoko, restano penultimi a quota venti dopo il quinto passo falso di fila. A decidere le sorti della gara è stata una rete di Weiser al 35′ della seconda frazione su assist di Njinmah.

MAINZ- WOLSFBURG 2-2

Hanno tentato di superarsi a fasi alterne ma, alla fine, si sono dovute accontentare della divisione della posta. Mainz e Wolfsburg pareggiano per 2-2 la sfida del turno prepasquale. I padroni di casa riscattano in parte lo stop subito dall’Hoffenheim e si portano al sesto posto con 47 punti in odore di zona europea, gli ospiti sono dodicesimi a quota 39 e tornano a dare una scossa alla loro classifica dopo quattro passi falsi di fila. Al 3′ gli ospiti si portano in vantaggio con Arnold su assist di Paredes. Al 37′ Jae Sung pareggia dopo avere ricevuto la sfera da Weiper. Il Mainz capovolge l’esito della contesa tre minuti dopo per merito di Kohr. Sembra fatta per i padroni di casa ma al minuto 44 la compagine di mister Ralph Hasenhuttl coglie il definitivo pareggio per merito di Vavro che sfrutta nel modo migliore un suggerimento di Arnold.

RB LIPSIA-HOLSTEIN KIEL 1-1

L’Holstein Kiel stava pregustando il colpo di una vittoria preziosa in chiave di speranze di salvezza ma l’Rb Lipsia lo ha raggiunto a un quarto d’ora dal termine. Tra le due formazioni, alla Red Bull Arena, termina così 1-1. I padroni di casa sono al terzo risultato utile di fila e restano nel salotto buono della graduatoria al quarto posto con 49 punti, gli ospiti rimangono invece fanalino di coda a quota 19 ma ancora non condannati alla retrocessione dalla matematica. Gli ospiti vanno in vantaggio al 40′ della prima frazione per merito di Machino su assist di Skrzybski. Il pareggio dell’Rb Lipsia giunge al minuto 29 della ripresa con un rigore trasformato da Sesko e concesso per un fallo di Dahne su Openda.

HEIDENHEIM- BAYERN MONACO 0-4

La sua settimana non era cominciata bene con l’eliminazione nei quarti di finale di Champions League a opera dell’Inter nonostante il 2-2 conquistato al Meazza. Il Bayern Monaco capolista ha così deciso di cercare riscatto in campionato strapazzando per 4-0 il pericolante Heidenheim e portando così a nove punti (72 contro 63) il suo vantaggio sul Bayer Leverkusen. Per i padroni di casa è il terzo stop di fila che li lascia in zona pericolo al sedicesimo posto con 22 punti. Bavaresi avanti al minuto 13 con un tiro da fuori area di Kane. Al 19′ Laimer, lanciato in contropiede, si invola verso l’area dei padroni di casa e realizza il raddoppio. Al 36′ un diagonale di Coman porta la squadra di Kompany sul 3-0. Il definitivo poker è opera di Kimmich al 12′ della ripresa con un tiro dal limite su assist dalla sinistra.

FRIBURGO – HOFFENHEIM 3-2

La vittoria sul campo amico gli mancava dal 21 febbraio quando sconfisse per 5-0 il Werder Brema. Il Friburgo ha rotto il digiuno di affermazioni interne piegando l’Hoffenheim per 3-2 dopo che, in vantaggio per due reti, si era fatto rimontare. I padroni di casa sono quinti con 48 punti e respirano il profumo di zona europea. L’Hoffenhaim, invece, è quattordicesimo a quota 30 e non ancora al riparo dalla zona pericolante dopo il terzo stop esterno di fila e il mancato bis della vittoria con il Mainz. Friburo avanti al 28′ con Holer su assist di Manzambi. Al 36′ Doan, su suggerimento di Grifo, raddoppia. Al minuto 47, in pieno recupero di primo tempo, Bulter accorcia le distanze e, tre minuti dopo, Kramaric pareggia. Il gol della vittoria della squadra di Julian Schuster giunge al 12′ della ripresa con Holer su assist di Grifo.

UNION BERLINO- STOCCARDA 4-4

Pareggio pirotecnico tra Union Berlino e Stoccarda che impattano sul 4-4. I padroni di casa sono al sesto risultato utile di fila e sono tredicesimi a quota 35 punti. Undicesimo e con sei punti in più è invece la formazione di Sebastian Hoeness che riscatta in parte il passo falso interno con il Werder Brema. Union Berlino avanti al 5′ con una conclusione da distanza ravvicinata di Ilic. Al 19′ Leite raddoppia con un’incornata da distanza ravvicinata su assist di testa susseguente a un calcio di punzione. Al minuto 23 Undav riporta sotto gli ospiti con un tiro dal limite. Al 29’Miliot pareggia con un diagonale. Al 38′ i padroni di casa tornano in vantaggio con un siluro dalla lunga distanza di Querfeld. Lo Stoccarda pareggia cinque minuti dopo con un’incornata di Chabod sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 46′ Fuhrich porta a scavalco gli ospiti appena dentro l’area dei padroni di casa. Al 51′ della prima frazione Ilic, di testa, sugli sviluppi di una punizione, pareggia definitivamente le sorti.