Il Bayern cala il tris e allunga, ma il Leverkusen resta in scia

HEIDENHEIM- ST PAULI 0-2

Dopo due passi falsi consecutivi, il St Pauli rialza la testa imponendosi alla Voith-Arena contro l’Heidenheim in una sfida molto delicata in chiave di sicurezza di classifica. La squadra di Alexander Blessin e si porta a diciassette punti al momento al riparo dalla zona pericolante. I padroni di casa, invece, capitolano dopo due risultati utili e restano al terzultimo posto a quota sedici. Al 25’ Kratzig commette fallo su Saliakas e per il St Pauli è rigore. Dagli undici metri Eggestein non sbaglia portando gli ospiti in vantaggio. Al 47’ della ripresa arriva il raddoppio ospite con Guilavogui che riceve la sfera da Afolayan e infila Muller.

BAYERN MONACO- WOLSFBURG 3-2

Quattordicesima vittoria stagionale del Bayern Monaco che si impone per 3-2 contro il Wolfsburg e conserva la testa della classifica a quota 45 punti. I bavaresi si preparano quindi nel modo migliore alla sfida di Champions League mercoledì 22 gennaio alle 21 sul terreno degli olandesi del Feyenoord. Il Wolsfburg, invece, nonostante un Amoura molto ispirato autore di una doppietta, non riesce a cogliere la terza vittoria di fila dopo quelle ottenute con Hoffenheim e Borussia Monchengladbach e balza a ventisette punti a metà classifica. Al minuto 20 i bavaresi vanno a bersaglio con Goretzka che riceve da Kimmich e non lascia scampo a Grabara con un tiro dal limite. Il Wolfsburg non si scompone e, al 24’, trova il pareggio con un diagonale di Amoura ben pescato da un filtrante. Al 39’ Olisè, su assist di Sanè, riporta avanti i padroni di casa con un tiro dalla lunga distanza che Grabara intercetta ma non riesce a bloccare. Al 17’ della ripresa Goretzka raccoglie una punizione dalla sinistra di Olisè e realizza di testa il 3-1. Al 43’ Amoura, su un filtrante di Tiago Tomas,sigla il 3-2 con un diagonale riavvicinando gli ospiti che però poi non riescono a pareggiarla.

HOLSTEIN KIEL- HOFFENHEIM 1-3

Dopo la vittoria con il Borussia Dortmund nell’infrasettimanale, l’Holstein Kiel non riesce a concedersi il bis perdendo per 3-1 all’Holstein Stadium per 3-1 contro l’Hoffenheim in una sfida dai pesanti punti sicurezza in palio. L’Hoffehheim torna a sorridere dopo tre passi falsi e sei turni senza la vittoria che gli mancava dal 23 novembre (4-3 all’RB Lipsia in casa). Al 26’ gli ospiti passano in vantaggio per merito di Hlozek. Al minuto 46 l’Hoffenheim allunga con Kramaric. All’11’ della ripresa Hlozek riceve da Bishof e si regala la doppietta personale portando gli ospiti sul 3-0. Kelati al minuto 39 accorcia le distanze su suggerimento di Javorcek. L’Holstein Kiel è sempre penultimo con 11 punti, l’Hoffenheim è quartultimo con 17 e per il momento fuori dalla zona pericolante.

STOCCARDA –FRIBURGO 4-0

Il poker è servito. Lo Stoccarda piega pesantemente il Friburgo all.MHP Arena e conquista la terza posta piena di fila dopo quelle contro Augsburg e RB Lipsia. La squadra di Sebastian Hoeness è ora pronta a sfidare per la settima giornata di Champions League gli slovacchi dello Slovan Bratislava martedì 21 gennaio alle 21. Al 2’ i padroni di casa accorciano le distanze con Rouault su assist di Stiller. La squadra di Julian Schuster non riesce a reagire e lo Stoccarda affonda ancora una volta la lama con Demirovic , sempre su assist di Stiller, prezioso ancora una volta in fase di rifinitura. Al 50’ Rosenfelder commette fallo su Leweling e lo Stoccarda beneficia di un penalty. Dagli undici metri Woltemade non fallisce siglando il 3-0. Al 35’ Undav sigla il poker su suggerimento di Fuhrich. Il Friburgo subisce la seconda sconfitta consecutiva e la seconda con quattro reti al passivo dopo l’1-4 contro l’Eintracht e resta a metà classifica a quota 27.

VFL BOCHUM- RB LIPSIA 3-3

Si scrive pareggio ma si pronuncia capolavoro. Sotto di tre reti, il’VFl Bochum non si scompone e impone all’RB Lipsia il pareggio per 3-3. I padroni di casa ottengono il secondo risultato utile di fila dopo la vittoria con St Pauli e, con dieci punti, si portano a una sola lunghezza dall’Holstein Kiel penultimo. Gli ospiti, che hanno da rimproverarsi l’ingenuità con cui non hanno saputo gestire il risultato, sono comunque a ridosso dell’alta classifica con 31 punti e si preparano all’impegno europeo di Champions League di mercoledì 22 gennaio alle 18.45 davanti al pubblico amico contro i portoghesi dello Sporting Lisbona. L’RB Lipsia parte di gran carriera e va a bersaglio al 10’ con Orban con un tirocross su assist di Raum. Al 13’ Nusa raddoppia con un tiro dal limite. La squadra di mister Marco Rose sembra padrona della situazione e al minuto 21 realizza il 3-0 con Baumgartner da distanza ravvicinata su suggerimento dalla sinistra di Raum. I padroni di casa non alzano affatto bandiera bianca e, al minuto 3 della ripresa, accorciano le distanze con Boadu su assist di Holtmann dalla sinistra. Ancora lui, su suggerimento di Broschinski all’11’, colpisce da distanza ravvicinata e riporta in partita i padroni di casa. Al 15’ Nusa commette fallo su De Wit e il VFL Bochum beneficia di un calcio di rigore. Dal dischetto Boadu non sbaglia realizzando una tripletta e coronando la sua giornata di gloria.

BAYER LEVERKUSEN- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 3-1

E fanno otto. Il Bayer Leverkusen allunga la serie di vittorie consecutive piegando per 3-1 il Borussia Monchengladbach, Gli ospiti incappano invece nella terza sconfitta consecutiva. La squadra di Xabi Alonso sale a quota 41 punti e resta a ridosso del Bayern Monaco capolista a quattro punti di distacco. Il Borussia Monchengladbach resta a metà classifica con ventiquattro punti. Il Bayer Leverkusen si prepara così nel modo migliore alla sfida di martedì 21 gennaio alle 21 in Champions League nella tana degli spagnoli dell’Atletico Madrid. Bayer avanti al minuto 32 con Wirtz che al 31’ colpisce su azione di contropiede. Ancora lui, al minuto 17 della ripresa, Al 17’ Weigl colpisce la sfera con la mano e il Bayer Leverkusen beneficia di un rigore che Wirtz trasforma per il 2-0. Al 29’ è ancora lui a servire Schick mettendolo in condizione di realizzare il 3-0 su azione di contropiede. Al 46’, in pieno recupero, gli ospiti accorciano le distanze con Kleindienst su assist dalla sinistra.