Bundesliga

Il Bayern fa sei su sei, è allungo. Pareggio tra Dortmund e Lipsia

Il pareggio tra Dortmund e Lipsia (1-1) lancia Kane e compagni a +4 sulla prima inseguitrice. Con l'Eintracht finisce 3-0

Ott 5, 20252 Lettura
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 29: Leon Goretzka #8, Josip Stanisic #44, and Dayot Upamecano #2 of FC Bayern Munchen celebrates their side's first goal with Joshua Kimmich #6 during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between CR Flamengo and FC Bayern München at Hard Rock Stadium on June 29, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)

EINTRACHT FRANCOFORTE- BAYERN MONACO 0-3
Sesta partita, sesta vittoria. Il Bayern Monaco conferma la sua inossidabilità restando in vetta alla classifica a punteggio pieno grazie al 3-0 colto al Deutsche Bank Park contro l’Eintracht Francoforte. L’undici allenato da Dino Toppmoller subisce la seconda sconfitta interna consecutiva e seconda in tre gare non riscattando il netto 1-5 subito in Champions League dall’Atletico Madrid e restando a nove punti. I bavaresi, invece, mettono la ciliegina sulla torta a una settimana ad alta voce in cui si sono assicurati la seconda vittoria in altrettante gare dopo quella con il Chelsea in Champions League grazie al 5-1 contro i ciprioti del Pafos. Al 1’ Diaz riceve la sfera da Gnabry e segna la rete dell’1-0. Il raddoppio arriva al minuto 27 per merito di Kane che, su assist di Diaz, mette a segno l’undicesima rete stagionale. Al 39’ della ripresa Diaz si regala la doppietta personale segnando il 3-0 su suggerimento di Guerreiro.

BORUSSIA DORTMUND- RB LIPSIA 1-1
Alle spalle dei bavaresi continua a esserci il Borussia Dortmund che riesce a pareggiare in rimonta contro l’RB Lipsia e si porta a quattordici punti non bissando la rotonda vittoria in Champions League per 4-1 contro gli spagnoli dell’Athletic Bilbao con cui aveva cominciato la settimana. L’RB Lipsia coglie il quinto risultato utile consecutivo ed è terzo a quota tredici. Ospiti in vantaggio al minuto 7 grazie a Baumgartner che infila la rete dell’1-0 da distanza ravvicinata sfruttando un assist dalla sinistra. Al 27’ Couto pareggia su assist dalla sinistra.

BAYER LEVERKUSEN- UNION BERLINO 2-0
Terza vittoria negli ultimi quattro turni per il Bayer Leverkusen che si insedia al provvisorio quarto posto con undici punti grazie alla vittoria con l’Union Berlino. La squadra allenata da Kasper Hjulmand era reduce dal pareggio per 1-1 con gli olandesi del Psv Eindhoven in Champions League. L’Union Berlino interrompe una serie utile di due turni e si porta a quota sette punti nella parte media della graduatoria. Al minuto 33 Poku riceve la sfera dalla destra e segna l’1-0. Al 4’ della ripresa Kofane approfitta di un errato disimpegno del portiere berlinese Rennow e raddoppia.

WERDER BREMA- ST PAULI 1-0
Dopo due sconfitte consecutive e altrettanti turni senza riuscire a segnare, il Werder Brema si riconcilia con la vittoria e sconfigge di misura il St Pauli. Il sodalizio di Amburgo è alla terza battuta d’arresto consecutiva e restano a metà classifica con sette punti. Al 2’ Mbangula sfrutta una corta respinta di un difensore ospite e segna il gol vincente.

AUGSBURG- WOLFSBURG 3-1
Quattro giornate senza vedere ombra di punto cominciavano a essere troppe. L’Augsburg ha così pensato di invertire l’andazzo mandando a vuoto davanti al proprio pubblico il Wolfsburg con il punteggio di 3-1. I padroni di casa si portano a quota sei punti e scavalcano proprio gli ospiti che restano a cinque dopo il terzo passo falso di fila. Al 3’ Banks porta in vantaggio l’Augsburg con un tiro da distanza ravvicinata su lancio dalla destra. Al 6’ della ripresa, sempre da distanza ravvicinata, Komur raddoppia su passaggio dalla detra. Al minuto 18 Fellhauer sigla il 3-0 su passaggio dalla destra. Al 20’ il Wolfsburg accorcia le distanze con Daghim su passaggio dalla fascia destra susseguente a un’azione di contropiede.

Cristiano Comelli

