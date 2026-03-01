Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Bundesliga

Il Bayern ipoteca la Bundesliga, lo Stoccarda non si ferma

Doppietta di Kane ma decide il gol di Kimmich all'87': Kompany chiude il campionato

Mar 1, 2026
CINCINNATI, OHIO - JUNE 15: Jonathan Tah #4 celebrates with Kingsley Coman #11 of FC Bayern Munchen after Coman scored the team's first goal during the FIFA Club World Cup 2025 group C match between FC Bayern München and Auckland City FC at TQL Stadium on June 15, 2025 in Cincinnati, Ohio. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)

AUGSBURG- COLONIA 2-0

Nona vittoria stagionale per l’Augsburg ai danni del Colonia. I padroni di casa salgono al nono posto con 31 punti, i renani restano quattordicesimi a quota 23 dopo l’undicesimo passo falso. Al 10’ della ripresa Rodrigo Ribeiro riceve la sfera da Banks e segna l’1-0 di destro. Al minuto 50 arriva il raddoppio di Claude- Maurice con un destro da venticinque metri su assist di Gregoritsch.

BAYER LEVERKUSEN- MAINZ 1-1

Il Mainz prova a scappare ma il Bayer Leverkusen lo raggiunge. Ottavo segno ics stagionale per gli ospiti che sono quattordicesimi a quota 23. I padroni di casa, che venivano dal passaggio agli ottavi di finale di Champions League contro i greci dell’Olympiakos, sono sesti a quota 40. Al 22’ della ripresa Becker sfrutta un’azione di contropiede di Nebel e porta in vantaggio gli ospiti. Al minuto 43 Quansah pareggia di sinistro su contropiede di Kofane.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH- UNION BERLINO 1-0

Sesto acuto stagionale per il Borussia Monchengladbach che manda al tappeto di misura l’Union Berlino e fa respirare la classifica con il dodicesimo posto con 25 punti. Gli ospiti sono decimi a quota 28. Al 94’ Diks trasforma il calcio di rigore concesso per un fallo di Nsoki su Bolin.

WERDER BREMA- HEIDENHEIM 2-0

Tre punti placcati oro in chiave di sicurezza di classifica per il Werder Brema ai danni dell’Heidenheim fanalino di coda. I padroni di casa si impongono per 2-0 e si portano al terzultimo posto con 22 punti, gli ospiti sono sempre ultimi a quota 14. Al 12’ del secondo tempo Milosevic segna l’1-0, al 55’ Behrens raddoppia su calcio di rigore.

HOFFENHEIM- ST PAULI 0-1

Sesto successo stagionale per il St Pauli sul campo dell’Hoffenheim. Gli amburghesi sono quartultimi a quota 23, i padroni di casa, invece, restano terzi a quota 46 raggiunti dallo Stoccarda. Al 49’ Pereira Lage, di testa, su cross di Saliakas, segna il gol partita.

BORUSSIA DORTMUND- BAYERN MONACO 2-3

Ventesima vittoria in ventiquattro gare per il Bayern Monaco che si aggiudica il big match della giornata e contro un Borussia Dortmund secondo e reduce dall’eliminazione dalla Champions League a opera dell’Atalanta. I bavaresi si portano a undici punti di vantaggio dai gialloneri, 62 contro 53. Al 26’ Schlottebeck, di testa, su punizione di Svensson, segna l’1-0 dei gialloneri. Al 9’ della ripresa Kane, di sinistro, pareggia su suggerimento di testa di Gnabry. Al 26’ il Bayern beneficia di un penalty per un fallo di Schlotterbeck su Stanisic. Dal dischetto Kane non sbaglia capovolgendo l’esito della contesa. Al 38’ Svensson, di destro, su cross di Sabitzer, pareggia. Al 42’ un sinistro di Kimmich regala la vittoria al Bayern Monaco.

STOCCARDA- WOLFSBURG 3-0

Vittoria e terzo posto. Lo Stoccarda supera il Wolfsburg e, regalandosi la quattordicesima vittoria stagionale, raggiunge l’Heidenheim al terzo posto. Il Wolfsburg è penultimo a quota 20. Al 21’ Undav riceve la sfera da Demirovic e segna l’1-0. Al 30’ Leweling raddoppia con un sinistro da distanza ravvicinata. Al 42’ ancora lui, e sempre di sinistro, segna il definitivo 3-0.

Cristiano Comelli

