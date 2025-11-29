Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Bundesliga

Il Bayern non conosce stop, il Dortmund batte il Leverkusen

I bavaresi rischiano il secondo pareggio stagionale ma nel recupero piegano uno stoico St.Pauli ed allungano sul Lipsia

Nov 29, 20252 Lettura
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 20: Harry Kane #9 of FC Bayern Munchen celebrates scoring his team's first goal with Kingsley Coman #11, Serge Gnabry #7, Leon Goretzka #8, and Raphael Guerreiro #22 during the FIFA Club World Cup 2025 group C match between FC Bayern München and CA Boca Juniors at Hard Rock Stadium on June 20, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

BORUSSIA MONCHENGLADBACH – RB LIPSIA 0-0

Nè vinti nè vincitori tra Borussia Monchengladbach e RB Lipsia nel match d’apertura della dodicesima giornata. Le due squadre pareggiano a reti bianche e per i padroni di casa si tratta del quarto risultato utile di fila (un pareggio dopo tre vittorie) che li colloca all’undicesimo posto con 13 punti. L’RB Lipsia è invece secondo a quota ventisei dopo il secondo risultato utile consecutivo. Gli ospiti recriminano per un palo colpito al 35′ della ripresa da Raum.

UNION BERLINO- HEIDENHEIM 1-2

Dopo ben sette gare di astinenza, l’Heidenheim torna a respirare aria di posta piena imponendosi per 2-1 sul terreno dell’Union Berlino e scavalcando il St Pauli al terzultimo posto con otto punti. L’Union Berlino resta decima a quota 15 e interrompe una serie di tre risultati utili di fila. Al 43’ Khedira porta avanti i padroni di casa su assist di Musah. Sembra fatta, per i padroni di casa ma l’Heidenheim prima riequilibra le sorti al 45’ della ripresa con Schimmer su assist di Traorè, poi fa sua l’intera posta al 51’ con Schoppner su suggerimento di Ibrahimovic.

BAYERN MONACO- ST PAULI 3-1

Undicesima vittoria in dodici giornate per il Bayern Monaco che supera per 3-1 un St Pauli in piena crisi e mantiene la vetta della classifica con 34 punti ancora imbattuto dall’inizio della stagione. I bavaresi riscattano così il primo cappaò di Champions League subito dagli inglesi dell’Arsenal per 1-3. Il St Pauli non accenna a reagire alla situazione turbolenta del suo rendimento e incassa la nona sconfitta di fila restando penultimo con 7 punti e in zona retrocessione. Al 6’ Houtondji illude gli ospiti portandoli in vantaggio su azione di contropiede. Al 44’ Raphael Guerreiro, su assist dalla destra, pareggia i conti. Il Bayern Monaco la fa sua in pieno recupero segnando al 45’ della ripresa il 2-1 con un’incornata di Diaz su cross dalla destra e il 3-1 al 51’ con Jackson su azione di contropiede.

WERDER BREMA- COLONIA 1-1

Divisione della posta tra Werder Brema e Colonia. I padroni di casa sono rimasti in dieci proprio nel finale per l’espulsione di Stark. Ottavo con sedici punti, il Werder Brema riscatta parzialmente la sconfitta con l’RB Lipsia. Il Colonia, invece, torna a muovere la classifica dopo due stop salendo al nono posto con 15 punti. Al 22’ Friedl, su assist di Stage, porta in vantaggio i padroni di casa. Al 42’ i renani vanno vicini al pareggio con un palo di Waldschmidt. Al 42’ della ripresa El Mala pareggia su imbeccata di Lund.

HOFFENHEIM- AUGSBURG 3-0

Sesto risultato utile di fila per l’Hoffenheim che conferma il suo ottimo momento strapazzando in casa l’Augsburg con un netto 3-0. I padroni di casa sono quinti con 23 punti. Gli ospiti, invece, non bissano la vittoria contro l’Amburgo ed è tredicesimo con dieci punti. Al 16’ Tourè, su assist di Burger, sigla l’2-0. Al 26’ proprio quest’ultimo raddoppia. Al 45’ Zesiger, con un’autorete, regala all’Hoffenheim il definitivo 3-0.

BAYER LEVERKUSEN- BORUSSIA DORTMUND 1-2

Reduci entrambe dalla serata di Champions League con le vittorie ottenute, rispettivamente, con Manchester City e Villareal, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund si sono trovate in campionato e i gialloneri hanno avuto la meglio con il punteggio di 2-1. Quinto risultato utile di fila per gli ospiti che sono terzi con 24 punti e scavalcano proprio il Bayer Leverkusen, sconfitto dopo due acuti di fila e quarto con 23. Al 41’ Anselmino, di testa, su cross dalla sinistra, porta in vantaggio il Borussia Dortmund, al 20’ della ripresa, sempre di testa, Adeyemi raddoppia. Al 38’ Kofane, in spaccata su assist dalla sinistra, accorcia le distanze.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Il Lipsia batte il Werder e sale al 2° posto! Union di misura

Nov 23, 2025

Valanga Bayern sul Friburgo, frena il Dortmund, tris Bayer

Nov 23, 2025

L’Eintracht riprende la marcia, lo Stoccarda continua a vincere

Nov 10, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.