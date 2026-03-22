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Bundesliga

Il Bayern non si ferma, manita Lipsia e rimonta show del Dortmund

I bavaresi travolgono l'Union Berlino e restano a +9. Werner aggancia il terzo posto, mentre il Bayer Leverkusen frena ancora a Heidenheim.

Mar 22, 20263 Lettura
MUNICH, GERMANY - MARCH 18: Harry Kane of FC Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal with teammate Leon Goretzka during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between FC Bayern München and Atalanta BC at Football Arena Munich on March 18, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

RB LIPSIA- HOFFENHEIM 5-0

Manita dell’RB Lipsia ai danni dell’Hoffenheim. La squadra di Ole Werner riscatta così la sconfitta contro lo Stoccarda e si porta al terzo posto con 50 punti raggiungendo temporaneamente proprio l’Hoffenheim e lo stesso Stoccarda. L’Hoffenheim capitola dopo due turni utili. Per trovare una vittoria dell’RB Lipsia di queste proporzioni occorre risalire al 6 dicembre 2025 quando la squadra di Werner si impose per 6-0 con l’Eintracht Francoforte. Al 17’ Gruda porta in vantaggio i padroni di casa con un sinistro da distanza ravvicinata. Al 21’ Baumgartner raddoppia di testa su corner di Raum. Al 30’ ancora lui, su filtrante di Gruda, segna il 3-0. Al 44’ quest’ultimo, su assist di Diomandè, cala il poker. Al 33’ della ripresa Henricks, di sinistro, firma il definitivo 5-0.

COLONIA- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 3-3

Un punto per parte tra Colonia e Borussia Monchengladbach. Le due compagini pareggiano per 3-3. Secondo pareggio di fila per i renani che sono quartultimi con 26 punti. Secondo risultato di fila per gli ospiti che sono tredicesimi con 29 punti. Al 1’ gli ospiti si portano in vantaggio con un sinistro di Castrop su filtrante di Honorat. Il Colonia, però, non accusa il colpo e al 4’ pareggia con un destro di El Mala su filtrante di Johannesson. Al 7’ Ache sbuca su un cross di Kaminski e, con un destro da distanza ravvicinata, capovolge l’esito della contesa. Al 20’ un sinistro da centro area di Sander riporta gli ospiti in parità. Al 15’ della ripresa Castrop, di destro e su assist di Engelhardt, riporta in vantaggio gli ospiti. Al 39’ Martel, di testa, su corner di Kainz, realizza il definitivo 3-3. Due minuti dopo proprio lui è espulso per somma di ammonizioni lasciando il Colonia in dieci.

WOLFSBURG- WERDER BREMA 0-1

Secondo successo esterno e terzo nelle ultime quattro gare per il Werder Brema che espugna con il punteggio di 1-0 il campo del Wolfsburg e conquista una vittoria di rilievo in chiave di sicurezza di classifica. Il Werder è così tredicesimo con 28 punti, i padroni di casa sono penultimi con 21 punti e in zona retrocessione. La rete che decide la partita giunge al minuto 23 della ripresa con un tiro dalla sinistra di Njinmah. Il Wolfsburg ha chiuso in dieci al 47’ della ripresa per l’espulsione di Jenz.

BAYERN MONACO- UNION BERLINO 4-0

Dopo il disinvolto passaggio ai quarti di Champions League contro l’Atalanta, il Bayern Monaco brilla anche in campionato liquidando con un secco 4-0 l’Union Berlino. Ventiduesima vittoria in ventisette partite per i bavaresi che restano saldamente in vetta con 70 punti e nove di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo. L’Union Berlino subisce invece la terza sconfitta nelle ultime quattro gare e la seconda con quattro reti al passivo nelle ultime tre partite ed è decimo con 31 punti. Al 43’ Olise porta in vantaggio il Bayern Monaco con un tiro di destro, al minuto 46 Gnabry, di destro, raddoppia. Al 4’ della ripresa Kane, su suggerimento di Laimer, sigla il 3-0. Il poker è siglato da Gnabry che al 22 si regala la doppietta personale con un tiro angolato di destro.

HEIDENHEIM- BAYER LEVERKUSEN 3-3

Divisione della posta tra Heidenheim e Bayer Leverkusen che pareggiano per 3-3. Ultimo con 15 punti, il sodalizio di casa torna almeno a muovere la classifica dopo tre turni. Il Bayer Leverkusen è al terzo pareggio consecutivo e riscatta solo in parte la delusione dell’eliminazione contro l’Arsenal in Champions League. Schick e compagni sono al sesto posto con 46 punti. Al 22’ Tillman, su traversone di Garcia, porta in vantaggio gli ospiti con un destro da centro area. Al minuto 35 Schick raddoppia di testa su traversone di Grimaldo. All’11’Behrens, su assist di Busch, pareggia con un tiro dal limite. Al 25’ Andrich commette fallo su Pieringer e l’Heidenheim beneficia di un penalty. Dagli undici metri lo stesso Pieringer trasforma. Al 34’ Schick, di testa, su corner di Grimaldo, porta in vantaggio
gli ospiti. All’85’ Pieringer, di testa, su corner di Beck, sigla il definitivo 3-3.

BORUSSIA DORTMUND- AMBURGO 3-2

Ingenuità dell’Amburgo o caparbietà del Borussia Dortmund? Nel 3-2 con cui il Borussia Dortmund ha superato l’Amburgo vi sono probabilmente entrambe le componenti. Terza vittoria consecutiva per i gialloneri che sono secondi con 61 punti a nove dal Bayern Monaco capolista. L’Amburgo è undicesimo a quota 30 e interrompe una serie di due risultati utili di fila. Al 19’ Otelè, su assist di Mikelbrencis, porta in vantaggio l’Amburgo con un tiro di destro. Al 38’ Sambi, su filtrante di Fabio Vieira, raddoppia. Al 44’ Omari commette fallo su Beier e il Borussia Dortmund beneficia di un penalty ma Nmecha, dagli undici metri, fallisce calciando a lato. Al 28’ della ripresa Mikelbrencis commette fallo su Beier ed è rigore per i padroni di casa che, dagli undici metri, Bensebaini trasforma. Al 33’ Guirassy, con un destro da distanza ravvicinata, sigla il 2-2. Al 37’ Muheim commette fallo su Bellingham ed è ancora rigore per i gialloneri. Bensebaini dal dischetto non sbaglia garantendo ai padroni di casa la posta piena.

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Cristiano Comelli

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