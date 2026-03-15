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Bundesliga

Il Bayern pareggia a Leverkusen, Reggiani in gol per il Dortmund

Il Bayern in nove pareggia a Leverkusen, il Dortmund vince 2-0 con gol di Reggiani

Mar 15, 20262 Lettura
DORTMUND, GERMANY - FEBRUARY 17: Maximilian Beier of Borussia Dortmund celebrates scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Borussia Dortmund and Atalanta BC at BVB Stadion Dortmund on February 17, 2026 in Dortmund, Germany. (Photo by Teresa Kröger - UEFA/UEFA via Getty Images)

BORUSSIA MONCHENGLADBACH- ST PAULI 2-0

Con una rete per tempo, il Borussia Monchengladbach ha la meglio per 2-0 sul St Pauli e, con la seconda vittoria interna di fila, riscatta il pesante cappaò contro il Bayern Monaco salendo al dodicesimo posto con 28 punti. Il St Pauli resta terzultimo a quota 24 e interrompe una serie utile di tre turni. Al 37’ una punizione di Stoger regala ai padroni di casa l’1-0. Al 17’ della ripresa Honorat raddoppia con un tiro di sinistro su suggerimento di Scally.

EINTRACHT FRANCOFORTE- HEIDENHEIM 1-0

Un uomo in meno ma tre punti in più. Pur con l’espulsione di Koch per doppia ammonizione al 28’ della ripresa, l’Eintracht Francoforte riesce ad avere ragione dell’Heidenheim per 1-0. I padroni di casa conquistano la terza vittoria interna di fila e portano a tre la loro striscia di partite utili posizionandosi al settimo posto con 38 punti. L’Heidenheim, invece, è ultimo a quota 14 e ormai molto staccato dopo il terzo cappaò consecutivo. A decidere le sorti della partita è Kalimuendo al minuto 8 della ripresa con un destro sugli sviluppi di una punizione di Koch.

BORUSSIA DORTMUND- AUGSBURG 2-0

Dopo il Colonia, l’Augsburg. Il Borussia Dortmund si concede il bis di vittorie e blinga il secondo posto con 58 punti a nove lunghezze dalla capolista Bayern Monaco. L’Augsburg non riscatta lo stop sul campo dell’RB Lipsia e resta al nono posto con 31 punti. I gialloneri si portano in vantaggio al 13’ con un sinistro di Adeyemi. Al 14’ della ripresa Reggiana, di testa, raddoppia su corner di Ryerson.

BAYER LEVERKUSEN- BAYERN MONACO 1-1

Fresco della serata spumeggiante di Champions League con un 6-1 rifilato a Bergamo all’Atalanta, il Bayern Monaco è bloccato sull’1-1 sul terreno del Bayer Leverkusen. Rimasti con ben due uomini in meno per le espulsioni di Jackson al 42’ del primo tempo e di Diaz al 39’ della ripresa per somma di ammonizioni, i bavaresi non sono riusciti a garantirsi quella che sarebbe stata la loro sesta vittoria di fila ma conservano la vetta con 67 punti e nove sul Borussia Dortmund. I padroni di casa sono sesti a quota 45 e ottengono il secondo pareggio consecutivo dopo quello in Champions League in casa contro gli inglesi dell’Arsenal. Bayer Leverkusen avanti dopo sei minuti per merito di Garcia che segna di destro su azione di contropiede dell’ex Roma e Sampdoria Schick. Al 24’ della ripresa Diaz, di destro e su assist di Olisè, pareggia.

HOFFENHEIM- WOLFSBURG 1-1

Il Wolfsburg cerca di assicurarsi la posta piena ma l’Hoffenheim glielo impedisce. I padroni di casa conservano il terzo posto con 50 punti non bissando la vittoria nella tana dell’Heidenheim, gli ospiti sono penultimi con 21 punti e in zona retrocessione ma tornano a muovere la classifica dopo tre passi falsi consecutivi. Wolfsburg avanti al 19’ della ripresa con un’inconnata di Koulierakis su angolo di Eriksen. Al minuto 38 l’Hoffenheim pareggia con un’incornata di Promel su cross di Tourè.

AMBURGO- COLONIA 1-1

L’Amburgo prova a scappare ma il Colonia lo raggiunge. Finisce così 1-1 con i padroni di casa che sono decimi con 30 punti dopo il secondo risultato utile di fila. Il Colonia è invece tredicesimo a quota 25 e muove la classifica dopo due turni a secco. Al 39’ Fabio Vieira riceve la sfera da Mikelbrencis e porta in vantaggio i padroni di casa con una conclusione di sinistro. Al 45’ El Mala, di testa e su corner di Van den Berg, regala ai renani il pareggio.

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