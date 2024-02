Il Bayern rimonta 3-1. Dilaga lo Stoccarda, vince il Leverkusen

Il Bayer di Xabi Alonso reduce dal clamoroso pareggio casalingo contro il Gladbach pur avendo dominato in lungo e in largo la partita, viaggia allo stesso ritmo in trasferta con il Darmstard e stavolta riesce ad avere la meglio. E’ N. Tella a rendersi protagonista con la prima doppietta personale e mantenere il Bayern a distanza. Dopo aver aperto di testa la gara al 33′, mette il risultato al sicuro al 52′ con un missile di destro su assist di F. Wirtz. Niente da fare per il Darmstadt che non è mai riuscito a rendersi pericoloso sotto porta. Con i neopromossi ultimi e ormai abbandonati a se stessi, continuano a sognare le “aspirine”. Tra 7 giorni ospiteranno il Bayern Monaco nella sfida scudetto.

Bayern Monaco che da dietro aspetta solo un passo falso degli avversari per prendersi la prima posizione. La squadra di Tuchel ribalta in casa il risultato contro il Gladbach e si prepara già allo scontro al vertice di settimana prossima. Sono bastati 10 minuti ai bavaresi per riavere la gara in pugno, in seguito allo svantaggio alla mezz’ora con la rete di Nico Elvedi, allo scadere arriva la reazione immediata con A. Pavlovic che vale il pareggio. Nella seconda frazione di gara, a 20 dal termine i “Rossi” la rimontano e la chiudono prima con Harry Kane che sale a quota 24 gol in stagione su 20 gare giocate e poi con l’ex juventino Matthijs De Ligt. Solo un illusione il vantaggio al 35′ del Borussia che rimane fermo a quota 21 e a -10 dalla Zona Europa.

Vittoria larga anche per lo Stoccarda sul Friburgo in inferiorità numerica dal 18′. All’Europa-Park Stadion gli uomini di S. Hoeness partono subito forte, nel giro di 4 minuti si portano sul 2-0 con le reti di D. Undav al 3′ e C. Fuhrich al 7′. E con la partita iniziata già in discesa, con l’espulsione diretta del Friburgo al 18′ per gli “Svevi” si apre davanti un’autostrada. Dal canto suo la squadra del tecnico C. Streich prova a risalire e al gong di un recupero corposo trova l’1-2 con l’incornata di L. Kubler. Ad un quarto d’ora dalla fine arriva però il definitivo 3-1 di M. Mittelstadt che regala i 3 punti allo Stoccarda e affonda la squadra di casa. La formazione ospite sorpassa così il Dortmund reduce dal pareggio di ieri contro l’Heidenheim e sale al terzo posto. Si allontana il Friburgo dall’ultimo posto disponibile per l’Europa occupato dall’Eintracht.

Bochum e Augsburg si dividono il bottino. Al Vonovia Ruhrstadion regna l’equilibrio. Dopo aver trovato l’1-0 con la rovesciata al 33′ di M. Broschinski e aver colpito il palo destro al 45+3′, nella ripresa l’Augsburg si rende pericolosa negli ultimi minuti a tal punto poi da trovare il pari al 90+1′ con il rigore realizzato da E. Demirovic. Dall’altro lato il Werder Brema vince con l’unico tiro in porta della partita ad appena 2 minuti dal calcio d’inizio con M. Ducksuch. Il Mainz prova come può ad evitare la sconfitta ma alla fine è costretto ad arrendersi. Terza vittoria consecutiva per i “Bianco-Verdi”.

Cade 2-0 l’Eintracht Francoforte che dal RheinEnergieStadion ne esce anche con due uomini in meno. In seguito ad un primo tempo terminato a reti bianche, la partita entra nel vivo nel secondo dopo la prima espulsione delle “aquile” per il doppio giallo a N. Nkounkou. Ci mette solo 180 secondi il Colonia per approfittare della superiorità numerica e portarsi sull’1-0 con F. Alidou. Archivia la pratica J. Thielmann al 80′. Sotto di 2-0 l’Eintracht completa la disfatta con il doppio giallo di Tuta. I “caproni” si prendono così 3 punti importantissimi per la salvezza e si avvicinano all’Union che ha però due gare in meno.