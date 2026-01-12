Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Bundesliga

Il Bayern riparte forte, otto gol al Wolfsburg! Poker Gladbach

Seconda vittoria per la squadra di Kompany, che blinda il primato in Bundesliga

Gen 12, 20261 Lettura
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 20: Harry Kane #9 of FC Bayern Munchen celebrates scoring his team's first goal with Kingsley Coman #11, Serge Gnabry #7, Leon Goretzka #8, and Raphael Guerreiro #22 during the FIFA Club World Cup 2025 group C match between FC Bayern München and CA Boca Juniors at Hard Rock Stadium on June 20, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

BORUSSIA MONCHENGLADBACH- AUGSBURG 4-0

Il poker è servito. Dopo avere visto la sua classifica restare immobile negli ultimi due turni, il Borussia Monchengladbach si riscatta travolgendo con un secco 4-0 l’Augsburg. I padroni di casa sono così decimi con 19 punti. Gli ospiti, invece, sono alla quarta sconfitta consecutiva lontana dal campo amico e sono quartultimi a quota 14 a ridosso della zona pericolante- Al minuto 8 Scally porta in vantaggio il Borussia da distanza ravvicinata raccogliendo una ribattuta. Al 20′ Diks, su rigore, raddoppia. Al minuto 36 Tabakovic, di testa e sugli sviluppi di un corner, sigla il 3-0. Sempre lui, al minuto 16 della ripresa, dà al risultato il suo assetto definitivo con un altro colpo di testa su lancio dalle retrovie.

BAYERN MONACO- WOLFSBURG 8-1

La sua cavalcata trionfale continua. Con il rotondo 8-1 rifilato al Wolfsburg, il Bayern Monaco ottiene la sua quattordicesima vittoria in sedici partite e conserva, oltre alla testa della classifica con 44 punti e undici sul Borussia Dortmund, anche l’imbattibilità stagionale. Un’autorete di Fischer dopo soli cinque minuti di gioco nel tentativo di disinnescare il pericolo di un traversone basso dalla sinistra porta avanti i bavaresi. Al 13′ Pejcinovic illude gli ospiti pareggiando dopo avere raccolto un filtrante. Al minuto 30 Diaz riporta in avanti i padroni di casa di testa su assist dalla destra. Al 5′ della ripresa Olisè realizza il 3-1 con una sassata dal limite. Tre minuti dopo un’autorete di Jenz consente alla squadra locale di allargare ulteriormente il fossato. Al 23′ Guerreiro mostra la manita finalizzando nel modo migliore un’azione di contropiede. Un giro d’orologio si materializza il 6-1 per merito di un diagonale dal limite di Kane. Al 31′ Olisè firma il 7-1 con un diagonale e l’ultima firma nel tabellino dei marcatori è mesa da Goretzka al minuto 43, sempre con un diagonale.

Cristiano Comelli

