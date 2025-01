Il Bayern risponde al Leverkusen con una manita. Colpo Stoccarda

HOLSTEIN KIEL- BORUSSIA DORTMUND 4-2

Pur con un uomo in meno per l’espulsione di Holtby avvenuta a quattro minuti dal termine, l’Holstein Kiel piega il Borussia Dortmund e riscatta la sconfitta contro il Friburgo cogliendo il secondo successo interno di fila dopo il sonoro 5-1 rifilato all’Augsburg. Il Borussia Dortmund incassa invece la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Bayer Leverkusen sul campo amico. I padroni di casa sono sempre penultimi a quota undici punti e in zona retrocessione ma fanno rifiatare un po’ la classifica, i gialloneri decimi con 25 e per ora lontani dalla zona che conta. Holstein Kiel in vantaggio al 27’ con un gran tiro dal limite di Machino. Al 32’ è già raddoppio con un’incornata di Harres su lancio dalla destra. Al 49’ Bernardsson sigla il 3-0 sugli sviluppi di un’azione di contropiede. Al 27’ della ripresa il Borussia Dortmund accorcia le distanze con un tiro dal limite di Reyne. Gittens, con un diagonale dal limite, riavvicina pericolosamente gli ospiti ma , al 54’ in pieno recupero, Arp regala definitivamente la vittoria ai padroni di casa con una conclusione dalla lunga distanza vedendo Kobel fuori dai pali e infilandolo.

WOLFSBURG- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 5-1

Dopo aver espugnato il campo dell’Hoffenheim, il Wolsfburg fa festa anche in casa mostrando la manita al Borussia Monchengladbach. La squadra dell’ex Young Boys Gerardo Seoane incappa invece nel secondo stop di fila. Wolfsburg settimo con 27 punti, ospiti decimi a quota 24. Al 2’ Weigl commette fallo su Dardai e i padroni di casa beneficiano di un penalty. Dagli undici metri Wind trasforma. Al 15’ della ripresa lo stesso Wind si trasforma in rifinitore mettendo Maehle in condizione di superare Nicolas per il 2-0. Al 30’ è Arnold a siglare il 3-0. Il Wolfsburg, ormai, dilaga e al minuto 39 Nmeche, raccogliendo la sfera da Wimmer, serve il poker ripetendosi poi per il pokerissimo tre minuti dopo , questa volta su suggerimento di Maehle. Il Borussia Monchengladbach riesce a segnare il gol della bandiera al minuto 44 con Fukuda su assist di Plea.

BAYER LEVERKUSEN- MAINZ 1-0

Il settebello è servito. Il Bayer Leverkusen mette un’ulteriore tacca alla sua serie di vittorie consecutiva superando un Mainz reduce da tre poste piene di fila e si conferma il maggior antagonista della capolista Bayern Monaco da cui dista quattro lunghezze, trentotto contro quarantadue. Il gol partita porta la firma di Grimaldo che, al 3’ della ripresa, sfodera un ottimo calcio di punizione su cui Zentner nulla può.

EINTRACHT FRANCOFORTE -FRIBURGO 4-1

Vittoria e terzo posto. L’Eintracht Francoforte si concede il bis contro il Friburgo dopo avere espugnato il campo del St Pauli e sale a 33 punti alle spalle di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Il Friburgo incassa la seconda sconfitta esterna di fila dopo quella patita sul terreno del Bayer Leverkusen e conferma l’idiosincrasia per le partite esterne restando a ventisette punti ovvero a metà classifica. Sono gli ospiti a partire meglio andando a bersaglio al minuto 37 con Doan su assist dalla fascia destra. L’Eintracht non si scompone e, sei minuti dopo, la riprende grazie a un colpo di testa di Koch sugli sviluppi di un corner. Al 20’ della ripresa Marmoush approfitta di una corta respinta della difesa ospite per capovolgere l’esito della contesa. Ekitikè, al minuto 26, si invola in contropiede e sigla il 3-1. Dieci minuti dopo Collins confeziona il poker con un diagonale dopo avere resistito a un paio di marcature.

VFL BOCHUM- ST PAULI 1-0

In una sfida delicatissima in chiave di sicurezza di classifica, il fanalino di coda Vfl Bochum piega di misura al Vonovia Rurhstadion il St Pauli e conquista la seconda vittoria stagionale portandosi a nove punti. Il St Pauli subisce un altro cappaò dopo quello interno patito contro l’Eintracht Francoforte con il medesimo punteggio. Gli ospiti sono rimasti in dieci al minuto 49 della ripresa per l’espulsione di Dzwigale. Il gol partita dei padroni di casa è stato segnato da Hoffmann, bravo a sbucare con perfetta scelta di tempo su un cross teso dalla fascia destra di Broschinski e a ingannare Vasilj. Il St Pauli resta quintultimo con quattordici punti non ancora al riparo dalla zona pericolante.

WERDER BREMA- HEIDENHEIM 3-3

Ingenuità del Werder Brema o caparbietà dell’Heidenheim? Nel 3-3 con cui le due squadre si sono divise la posta al Weserstadion vi sono probabilmente entrambe le componenti. I padroni di casa riscattano in parte la sconfitta patita per 2-4 sul terreno dell’RB Lipsia e si collocano al nono posto, a metà classifica, con 26 punti,. L’Heidenheim è quartultimo a quota 14 a ridosso della zona a rischio. Werder avanti dopo un solo minuto di gioco con Gruli dopo un’azione elaborata in area ospite e con la complicità della deviazione di un difensore. Al 30’ Schopper la pareggia riprendendo una ribattuta di Zetterer. Ducksch riporta avanti il Werder all’11’ della ripresa ribadendo in rete una corta respinta di Muller su un tiro precedente. Al 16’ Kerber la ripareggia con una zampata da distanza ravvicinata su assist dalla sinistra. Nuovo vantaggio Werder al minuto 34 con Gruli che, su azione di contropiede, realizza la doppietta personale facendo passare la sfera sotto le gambe di Muller. Il definitivo pareggio ospite giunge al minuto 50 con un calcio di punizione di Scienza che Zetterer intercetta ma non riesce

UNION BERLINO -AUGSBURG 0-2

Terzo passo falso consecutivo per l’Union Berlino contro un Augsburg che non riusciva a muovere la classifica da ben tre turni. Gli ospiti si insediano al dodicesimo posto con 19 punti scavalcando proprio i padroni di casa rimasti a 17. Ambedue le compagini hanno comunque bisogno di rinforzare le rispettive classifiche per tenersi a debita distanza dalla zona pericolante. Eroe della partita è Maurice, autore di una doppietta. All’8’ apre le danze raccogliendo una corta respinta della difesa di casa. Al minuto 30 raddoppia da distanza ravvicinata su assist dalla destra.

STOCCARDA- RB LIPSIA 2-1

Dopo l’acuto esterno contro l’Augsburg, lo Stoccarda riserva lo stesso trattamento all’RB Lipsia imponendosi per 2-1 all’MHP Arena. La formazione di Sebastian Hoeness è così quinta con 29 punti. Rimasti in nove uomini per le espulsioni di Sesko al 40’ e Openda al 43’, gli ospiti non bissano la vittoria casalinga per 4-2 contro il Werder Brema ma restano quarti a quota 30. RB Lipsia avanti al minuto 10 con Sesko, innescato da un’azione di contropiede partita da un disimpegno errato dei locali. Al 5’ della ripresa Larsen realizza il pareggio con un colpo di testa su lancio dalla destra. Al minuto 15 Woltemade capovolge l’esito della contesa con un tiro da distanza ravvicinata su fase convulsa della gara in area ospite.

BAYERN MONACO- HOFFENHEIM 5-0

Manita del Bayern Monaco contro il malcapitato Hoffenheim. Il successo consente ai bavaresi, alla terza posta piena di fila, di salire a 42 punti e di tenere un margine di quattro lunghezze sul Bayer Leverkusen. L’Hoffenheim, invece, incassa la terza sconfitta di fila e resta in zona critica a quota 14 al terzultimo posto. Al minuto 6 i padroni di casa vanno a bersaglio con un diagonale di Sanè su suggerimento di Muller. Sei minuti dopo Guerreiro raccoglie un filtrante e, sempre in diagonale, raddoppia. Al 26’ arriva il 3-0 con un penalty trasformato da Kane e concesso per un fallo di Akpaguma su Geiger. Al 3’ della ripresa Sanè raccoglie un lancio dalla sinistra di Tel e serve il poker. Al 21’ Gnabry, da distanza ravvicinata e dopo un’azione elaborata , sigla il 5-0.