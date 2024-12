Il Bayern scappa, il Leverkusen è tornato! Pari per il Dortmund

BAYER LEVERKUSEN – ST PAULI 2-1

La sua settimana era cominciata bene con la vittoria per 1-0 nella tana del Bayern Monaco negli ottavi di finale di Coppa di Germania. Il Bayer Leverkusen ha ora messo la ciliegina sulla torta sconfiggendo per 2-1 alla Bay Arena il St Pauli. Gli uomini di Xabi Alonso colgono così l’undicesimo risultato utile consecutivo e piombano al terzo posto con 26 punti a sette lunghezze dal Bayern capolista e a meno uno dall’Eintracht Francoforte secondo e fermato in casa sul pareggio dall’Augsburg. Il St Pauli subisce invece la seconda sconfitta esterna di fila e non bissa il successo ottenuto lo scorso turno per 3-1 contro l’Holstein Kiel restando quartultimo con undici punti e, per ora, in zona salvezza. I padroni di casa la sbloccano già al minuto 6 con Wirtz che riceve dalle retrovie da Xhaka, entra in area e segna scartando due difensori. . Al 21’ arriva già il raddoppio per merito di Tah che riceve la sfera su corner da Garcia e infila Vasilj di testa. Al 43’ Xhaka fornisce a Tella l’occasione per realizzare il 3-0 scartando il portiere ospite. L’arbitro , però, consulta il Var e annulla la rete. Al 37’ della ripresa Tella infila ancora la porta ospite ma la rete è annullata per un precedente fallo. Al 39’ il St Pauli prova a riprenderla con un diagonale di Guilavogui che raccoglie un assist di Sinani e infila Hradecky. Il risultato, però , non cambia e il Bayer Leverkusen intasca la posta piena ponendosi quindi nelle condizioni migliori per affrontare l’impegno di Champions League di martedì 10 dicembre alle 21 in casa contro l’Inter.

BAYERN MONACO- HEIDENHEIM 4-2

La delusione per lo 0-1 patito in casa negli ottavi di finale di Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen esigeva un pronto riscatto. Il Bayern Monaco lo ha trovato regolando per 4-2 l’Heidenheim. Il decimo successo stagionale in tredici gare consente ai bavaresi di conservare l’imbattibilità stagionale e di allungare a sette punti (trentatré contro ventisette) il vantaggio sull’Eintracht Francoforte secondo. L’Heidenheim, invece, subisce la quinta sconfitta consecutiva e resta terzultimo con 10 punti. La squadra allenata da Franck Schmidt evidenzia ancora una volta una preoccupante carenza in fase difensiva avendo subito ben tredici reti negli ultimi tre incontri a fronte delle sole due messe a segno. Al 18’ il nazionale francese Upamecano, di testa, su corner di Kimmich, infila Muller portando in vantaggio i padroni di casa. Al 5’ della ripresa gli ospiti pervengono al pareggio con Honsak che, lanciato in contropiede, supera Peretz e insacca. Il Bayern Monaco non si scompone e, al minuto 11, la volge di nuovo a proprio favore grazie a un tiro dal limite di Musiala su suggerimento in profondità di Olise. Si tratta per lui della seconda giornata consecutiva a bersaglio dopo la rete segnata al Borussia Dortmund lo scorso turno. Al 39’ il Bayern allunga con un tiro dal limite di Goretzka su assist di Sanè. L’Heidenheim, però, crede nella rimonta e lo dimostra al minuto 40 con la rete del 3-2 di Dorsch in diagonale su suggerimento dalla destra di Scienza. La capolista chiude però i conti al 46’ con Musiala, imbeccato da Guerreiro su azione di contropiede. I bavaresi sono adesso attesi dall’impegno di Champions League di martedì 10 dicembre alle 21 sul terreno degli ucraini dello Shakhtar Donetsk.

HOLSTEIN KIEL- RB LIPSIA 0-2

Dopo il 3-0 rifilato all’Eintracht Francoforte negli ottavi di finale della Coppa di Germania, l’RB Lipsia si concede un’altra gioia espugnando il campo dell’Holstein Kiel penultimo in classifica. La squadra di Marco Rose torna così ad assaporare la posta piena dopo quattro turni nei quali aveva raccolto soltanto un punto ed è quarta in classifica. Prosegue, invece, la crisi dei padroni di casa al quarto stop consecutivo e a secco di vittorie da inizio novembre quando superarono in casa l’Heideheim. Per loro solo cinque punti che li collocano in zona retrocessione. Al 27’ gli ospiti rompono l’equilibrio grazie a Sesko che insacca su azione di contropiede ribadendo in rete una respinta di Weiner su un suo precedente tiro. Al 24’ della ripresa l’ Rb Lipsia beneficia di un penalty per un fallo di Schulz sul nazionale belga Openda. Dagli undici metri Andrè Silva non fallisce segnando il definitivo 2-0 degli ospiti. L’RB Lipsia affronterà ora in Champions League martedì 10 dicembre alle 21 gli inglesi dell’Aston Villa.

EINTRACHT FRANCOFORTE- AUGSBURG 2-2

In vantaggio, poi raggiunto e superato e infine capace di imporre la parità. In una sfida da montagne russe, l’Eintracht Francoforte impone il pareggio all’insidioso Augsburg. Di Dino Toppmoller resta comunque seconda a sei punti dalla capolista Bayern Monaco dopo il sesto risultato utile di fila ed è ora attesa dall’impegno di Europa League di giovedì 12 dicembre alle 21 in terra francese contro il Lione. L’Augsburg conferma il suo discreto momento dopo la vittoria in campionato per 1-0 contro il fanalino di coda Bochum e quella per 5-4 dopo i calci di rigore sul Karlsruhe in Coppa di Germania e fa respirare un po’ la sua classifica salendo a sedici punti per ora al riparo dalla zona pericolante. Al 10’ della ripresa Ekitikè raccoglie un assist di Knauff e infila Labrovic. Al 15’ della ripresa gli ospiti riacciuffano il pareggio con Tietz su assist di Rexxbecaj. Al 26’ Essende capovolge l’esito della contesa portando la squadra di mister Jess Thorup in vantaggio. Al 29’ Uzun firma la rete del definitivo pareggio.

VFL BOCHUM- WERDER BREMA 0-1

Vfl Bochum in continua crisi, Werder Brema sugli scudi. La squadra di Ole Werner espugna il campo del sempre più fanalino di coda con soli due punti e corona una buona settimana cominciata con la vittoria in Coppa di Germania per 1-0 contro il Darmstadt. I punti sono adesso diciannove e valgono una posizione di metà classifica. Luci ancora spente per il Vfl Bochum che incassa il terzo stop consecutivo ed è alla terza partita a secco di reti all’attivo. Per loro ancora nessuna vittoria dall’inizio del campionato. Per cercare l’ultima affermazione del VFl Bochum in campionato occorre risalire alla stagione 2022-23 quando, il 5 maggio dello scorso anno, riuscì a espugnare per 4-3 il terreno dell’Union Berlino. Il gol partita del Werder Brema giunge all’11’ della ripresa con un’incornata di Stage su calcio d’angolo battuto dalla destra da Ducksch.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH – BORUSSIA DORTMUND 1-1

Divisione della posta tra Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund. I padroni di casa hanno chiuso in inferiorità numerica per l’espulsione al 50’, in pieno recupero, di Cvancara. I padroni di casa riscattano parzialmente l’1-3 subito lo scorso turno dal Friburgo e restano a metà classifica con 18 punti. I gialloneri salgono a ventuno punti dopo il secondo pareggio di fila, restano nel salotto buono della classifica e concentrano ora i loro pensieri sulla sfida di Champions League contro il Barcellona che li attende martedì 10 dicembre sul campo amico alle 21. Al 19’ della ripresa gli ospiti si portano in vantaggio per merito di Gittens, già pericoloso in un paio di occasioni, su assist di Schlotterbeck. I padroni di casa, però, pareggiano al minuto 26 con un rigore trasformato da Stoger e concesso per un fallo di Gross, poi ammonito, su Kleindienst.