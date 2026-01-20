Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

Il Brighton riprende il Bournemouth al ’91! Decisivo Kostoulas

Nel posticipo della 22^ giornata di Premier League il Brighton si salva in extremis, grazie ad una splendida rovesciata di Kostoulas che risponde al rigore realizzato da Tavernier alla mezz’ora del primo tempo. Nel Monday Night i Seagulls riescono a trovare un prezioso pari al fotofinish: grazie a questo risultato, i Seagulls prolungano l’ottima serie casalinga in Premier League, avendo subito solo due sconfitte nelle ultime 19 partite di campionato giocate in casa dalla scorsa stagione

Si salva sul gong il Brighton, che nella gara interna contro il Bournemouth valida per il posticipo della 22^ giornata di Premier League. Nella partita del Monday Night, i seagulls pareggiano i conti allo scadere, al 91′ minuto, grazie alla splendida rete di Kostoulas, in risposta al rigore trasformato da Tavernier, intorno alla mezz’ora di gioco, precisamente al 32′ minuto. Le formazioni di Hurzeler e Iraola rientrano rispettivamente con 30 e 27 punti che valgono il 12º e 15° posto. Con questo risultato, i Seagulls prolungano l’ottima serie casalinga in Premier League, avendo subito solo due sconfitte nelle ultime 19 partite di campionato giocate in casa dalla scorsa stagione.

BRIGHTON-BORNEMOUTH 1-1

Nel posticipo della 22^ giornata di Premier League, il Brighton riesce a pareggiare in extremis, al 91’ minuto, grazie ad un bellissimo gol di Kostoulas contro il Bournemouth che era passato in vantaggio intorno alla mezz’ora di gioco, al 32’ minuto, con Tavernier che aveva realizzato un calcio di rigore. Nel Monday Night il Brighton ha cercato di partire forte contro le Cherries. Sull’onda della vittoria in F.A. Cup, i padroni di casa spingono subito sull’acceleratore: i primi 20 minuti sono stati intensi con Hinshelwood che ha visto il suo tiro deviato uscire vicino al palo, prima che Gruda costringesse Petrović a una parata difficile su una conclusione potente. Col passare del tempo il Bournemouth ha preso fiducia e ha provato a trovare le contromisure ai Seagulls. Fino alla mezz’ora quando l’arbitro viene richiamato dal VAR per un contatto tra Verbruggen e Adli. Dagli undici metri si presenta Marcus Tavernier che calcia molto bene rasoterra alla destra dello stesso Verbruggen e porta in vantaggio le Cherries. L’attaccante mette a segno, il suo quinto gol stagionale in Premier League. I ritmi si mantengono alti, così come l’intensità, fino all’intervallo: Hinshelwood ha visto il suo colpo di testa da distanza ravvicinata respinto da Petrović; mentre dall’altra parte Evanilson ha colpito il palo dopo una splendida azione di Álex Jiménez. Fin dagli inizi della ripresa il Brighton ha alzato i ritmi provando a cercare la rete del pareggio: quando Mitoma ha calciato a giro sfiorando il palo dall’ingresso dell’area. I Seagulls hanno continuato a rendersi pericolosi col passare dei minuti, ma le occasioni nitide sono state poche, con la difesa ospite che ha retto bene sotto pressione. Hürzeler si gioca la carta Minteh. Che ha portato nuova energia all’attacco del Brighton. L’esterno d’attacco ha costretto Petrović a deviare sopra la traversa un potente tiro da fuori. Alla fine il grosso lavoro offensivo del Brighton viene premiato, anche se solamente al fotofinish. Praticamente al 91’ minuto, in pieno recupero: quando un rimpallo di van Hecke in area ha trovato Kostoulas, che ha controllato e ha eseguito una splendida rovesciata, battendo un Petrović senza possibilità di intervento. Grazie al pari agguantato in extremis, il Brighton porta a cinque partite la striscia di imbattibilità in tutte le competizioni.

Premier League

