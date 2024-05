Il Cagliari saluta Ranieri e pensa a Baroni per il futuro

Se ne va da vincitore. E la salvezza regalata al Cagliari deve avergli dato lo stesso sapore dello scudetto regalato alcune stagioni fa oltremanica al Leicester. Claudio Ranieri, tecnico gentleman e talentuoso, si è congedato dal mondo della sfera di cuoio. E, nel sodalizio rossoblù, dopo il dispiacere per non poterlo più vedere in panchina anche per la stagione 2024-25, si pensa adesso alla non semplice gestione della sua eredità. Perché, chiunque si siederà sulla panchina degli isolani dopo di lui, avrà certamente un compito non semplice nel confermare la squadra al livello di quest’anno.

Le quotazioni di Marco Baroni che, dopo avere consentito al Lecce lo scorso campionato di tenere i piedi ben saldi in massima serie, ha fatto la stessa strenna all’Hellas Verona, sono salite parecchio. Ma in ballo ci sono anche altri nomi come quello dell’ex Spezia Luca Gotti che, però, come riporta la Gazzetta dello Sport, non avrebbe alcuna intenzione di interrompere il rapporto con lui e Alessio Dionisi, desideroso di rilanciarsi dopo la deludente stagione al Sassuolo culminata con il suo esonero.

Intanto cominciano a diffondersi voci riguardo anche al mercato calciatori. Sempre secondo la rosea, Nicolas Viola sarebbe ai saluti dopo la scadenza del contratto, Leonardo Pavoletti resterebbe invece abile e arruolato con i colori rossoblù. Marco Mancosu, a quasi trentasei anni e dopo una terza vita nel Cagliari fatta di 28 presenze e 5 reti, potrebbe lasciare, per il portiere Simone Aresti sarebbe pronto un posto nello staff dirigenziale. Non saranno quasi certamente più nel novero dei disponibili l’ex Monza, Spal, Atalanta e Napoli Andrea Petagna e l’ex Napoli e Cremonese Gianluca Gaetano. L’attaccante ex Volendam Gaetano Oristanio potrebbe ritornare all’Inter che ne detiene il cartellino, stesso discorso per l’uzbeko ex Roma e Spezia Eldor Shomurodov in procinto di tornare in giallorosso. Determinante, però, per ora, per i sardi è sciogliere il rebus del tecnico. Poi si potrà impostare il mercato a dovere.