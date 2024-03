Ranieri studia l’11 anti Empoli, Shomurodov pronto al rientro

Il conto alla rovescia verso una sfida a tutta delicatezza con l’Empoli è cominciato. E il Cagliari rischia di arrivarci un po’ acciaccato. Le due squadre sono accomunate da un numero preciso, il sei. Che, per la squadra di Davide Nicola, significa sole splendente perchè designa i turni da cui non perde. Per quella di Claudio Ranieri, invece, costituisce il numero di partite in cui non vede ombra di vittoria. Di una vittoria che le servirebbe come l’aria per respirare con quel penultimo posto con 20 punti con Hellas Verona e Sassuolo che rende il morale della truppa sempre meno elevato. In casa rossoblù, insomma, regna salda la consapevolezza dell’importanza di ristringere la mano alla posta piena.

Ma il punto è: con quale formazione? Perchè Ranieri sa per certo che a quattro pedine non proprio di secondo piano dovrà assolutamente rinunciare. Mancosu, fermato da un problema al ginocchio, non rivedrà il rettangolo verde sino ad aprile. Stesso discorso per Pavoletti che deve ancora duellare di spada con una nemica chiamata frattura composta della base del quarto metatarso. Una nemica su cui dovrebbe, salvo complicazioni, avere la meglio per fine aprile.

Rischia grosso anche Hatzidiakos a causa di una frattura tibiale. Ma, per quanto i fattori di preoccupazione non manchino, almeno un sorriso spunta o potrebbe spuntare: l’ex Spezia Shomurodov, infatti, potrebbe tornare abile e arruolato dopo avere smaltito la frattura al metatarso del piede. Tutto considerato, Ranieri si è già fatto la sua idea di collettivo. Scuffet va a presidiare i pali, nel reparto difensivo Augello opererà da laterale sinistro, Nandez da laterale destro e Mina e Dossena centrali, Zito Luvumbo a destra e Jankto a sinistra a centrocampo sono le due estreme che cingono i centrali Makoumbou e Deiola, l’ex Cremonese e Napoli Gaetano fungerà da trequartista alle spalle dell’unica punta Lapadula. Il Cagliari non vince in casa dallo scorso gennaio quando rifilò un 2-1 al Bologna.