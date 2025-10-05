Il Chelsea affonda il Liverpool al 96’, Arsenal al comando

Le gare del Sabato della 7^ giornata di Premier League regalano la vetta del campionato per l’Arsenal. I Gunners battono 2-0 il West Ham nel derby, grazie all’ex Rice e a Saka (rigore), e salgono al primo posto. Il Chelsea sconfigge infatti il Liverpool al 96’ minuto con Estevao, dopo che Gakpo aveva risposto a Caicedo. Il Manchester United ritrova il successo: 2-0 contro il Sunderland, Mount e Sesko in gol. Ok anche il Tottenham, 2-1 in casa del Leeds: decidono la sfida Tel e Kudus.

ARSENAL-WEST HAM 2-0

Derby di Londra all’Emirates, dove l’Arsenal accoglie il West Ham. I Gunners provano a imporre da subito il proprio gioco e al 24’ minuto trovano pure la via del gol con Saka, ma la rete dell’inglese viene annullata per una posizione di fuorigioco. Si resta allora sullo 0-0, con Arteta che alla mezz’ora è costretto pure a cambiare Ødegaard per infortunio: la sfortuna continua a perseguitare il norvegese, che diventa il primo giocatore nella storia della Premier League a essere sostituito prima dell’intervallo in tre partite consecutive giocate da titolare. L’Arsenal riesce però a sfondare al 38’ minuto, quando Rice sigla il più classico dei gol dell’ex: Eze impegna Areola e il numero 41 ribadisce poi in rete. Nel recupero del primo tempo, Calafiori colpisce invece il palo, mentre Saka realizza il penalty che permette ai Gunners di involarsi sul 2-0 al 67’ minuto e di sigillare il derby. L’Arsenal trova così la seconda vittoria di fila e si porta a 16 punti, mentre il West Ham rimane a 4.

CHELSEA-LIVERPOOL 2-1

Stamford Bridge è teatro del big match tra Chelsea e Liverpool, classica del calcio inglese. I Blues sono reduci dal successo in Champions League contro il Benfica del grande ex José Mourinho, mentre i Reds vogliono dimenticare l’inaspettato ko europeo vissuto a Istanbul contro il Galatasaray. Alisson è out per infortunio e, allora, Slot chiama all’esordio in Premier League Mamardashvili, ma il georgiano non può nulla al 14’ minuto per fermare lo spettacolare tiro di Caicedo: l’ex Brighton lo fulmina infatti con un siluro che termina la sua corsa all’incrocio dei pali, segnando così un gol indimenticabile proprio a quella che sembrava sarebbe dovuta diventare la sua nuova squadra fino a poche ore prima della firma con il Chelsea nell’estate del 2023. Il Liverpool soffre per tutto il primo tempo, non riuscendo a sfondare né con Szoboszlai né con Isak e, dopo l’intervallo, si vede allora in campo Wirtz. Proprio il tedesco prova a innescare immediatamente Salah di tacco, ma l’egiziano non scarta il regalo. L’azione che vale l’1-1 la confezionano allora Isak e Gakpo: lo svedese offre l’assist, addomesticando un cross dalla destra con un’autentica magia, e l’olandese trafigge Sanchez. Mamardashvili salva poi il pareggio con un paio di parate spettacolari, con Enzo Fernandez che scheggia addirittura il palo al 91’ minuto. Il Chelsea però non demorde e, proprio al fotofinish, al 96’ minuto trova il colpo che vale la vittoria: Estevao segna il suo primo gol in Premier League, condannando i Reds. Il Liverpool resta quindi a 15 punti e si vede scavalcare al primo posto dall’Arsenal (+1). Il Chelsea sale a quota 11 punti, con Maresca espulso nel finale, ma felice.

MANCHESTER UNITED-SUNDERLAND 2-0

Il sorprendente neopromosso Sunderland fa tappa a Old Trafford, dove lo attende il Manchester United. Amorim decide che è arrivato il momento di far debuttare tra i pali Senne Lammens, portiere belga di 23 anni acquistato dall’Anversa nell’ultima sessione di mercato per essere il nuovo titolare in casa Red Devils. A prendersi la scena all’8’ minuto è però l’altro giocatore schierato a sorpresa dal primo minuto dal tecnico portoghese, ovvero Mount: l’inglese stoppa con eleganza un cross di Mbeumo e imbuca poi con delicatezza sul primo palo. Lo United si porta quindi in vantaggio e al 25’ minuto va a centimetri dal bis: Bruno Fernandes mira l’incrocio dei pali, ma Roefs riesce a deviare il pallone sul legno, toccandolo con la punta delle dita. L’appuntamento con il 2-0 è però solo rimandato, visto che Sesko va a segno al 31’ minuto. Il Var richiama poi l’arbitro per revocare un rigore inizialmente concesso dal direttore di gara al Sunderland nel recupero del primo tempo. Lammens riesce quindi a mantenere inviolata la propria porta nella ripresa, bagnando il suo esordio con un clean sheet. Torna allora al successo il Manchester United, ora a quota 10 punti. Nonostante il ko, il Sunderland resta però comunque davanti ai Red Devils in classifica: i Black Cats avevano infatti già accumulato 11 punti nelle scorse giornate.

LEEDS-TOTTENHAM 1-2

Il magnifico Elland Road fa da cornice alla sfida tra Leeds e Tottenham, gara in cui il primo squillo è dei padroni di casa: l’ex di giornata Rodon inzucca bene di testa al 7’ minuto, ma colpisce il palo. È invece decisamente più fortunato Tel dalla parte opposta al 23’ minuto: il suo tiro viene infatti deviato da Struijk e finisce in rete. Gli Spurs salgono così sull’1-0, ma al 35’ minuto vengono ripresi da Okafor: l’ex Milan batte infatti Vicario da distanza ravvicinata, pareggiando 1-1. Sempre Tel colpisce poi una traversa nel finale del primo tempo, mentre a inizio ripresa il cielo dello Yorkshire inizia a scaricare parecchia pioggia. Sotto il diluvio, a riportarsi avanti è di nuovo il Tottenham al 57’ minuto: Kudus libera il sinistro e Struijk è sfortunato nel deviare anche la conclusione del ghanese, spiazzando Darlow per la seconda volta. Il Tottenham vince allora 2-1, grazie anche a una parata di Vicario su Piroe in pieno recupero, e si porta a 14 punti. A 8 resta il Leeds.