Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Premier League

Il Chelsea affonda il Liverpool al 96’, Arsenal al comando

Nelle gare del Sabato della 7^ giornata di Premier League il Liverpool viene beffato al fotofinish, al 96' minuto, dal Chelsea, ne approfitta l'Arsenal che si prende la vetta: i 'Gunners' battono il West Ham con un secco 2-0, e volano a +1 sui 'Reds', sconfitti 2-1 a casa di Maresca. Tel e Kudus lanciano il Tottenham. Bella vittoria del Manchester United sul sorprendente Sunderland

Ott 5, 20254 Lettura
EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Mandatory Credit: Photo by Ian Stephen/Action Plus/Shutterstock (15515080ai) Moisés Caicedo of Chelsea celebrates scoring Chelsea's first goal in the 17th minute with Enzo Fernández of Chelsea; Stamford Bridge, Chelsea, London, England: Premier League Football, Chelsea versus Liverpool. Chelsea v Liverpool, Premier League, Football, Stamford Bridge, London, UK - 04 Oct 2025

Le gare del Sabato della 7^ giornata di Premier League regalano la vetta del campionato per l’Arsenal. I Gunners battono 2-0 il West Ham nel derby, grazie all’ex Rice e a Saka (rigore), e salgono al primo posto. Il Chelsea sconfigge infatti il Liverpool al 96’ minuto con Estevao, dopo che Gakpo aveva risposto a Caicedo. Il Manchester United ritrova il successo: 2-0 contro il Sunderland, Mount e Sesko in gol. Ok anche il Tottenham, 2-1 in casa del Leeds: decidono la sfida Tel e Kudus.

ARSENAL-WEST HAM 2-0
Derby di Londra all’Emirates, dove l’Arsenal accoglie il West Ham. I Gunners provano a imporre da subito il proprio gioco e al 24’ minuto trovano pure la via del gol con Saka, ma la rete dell’inglese viene annullata per una posizione di fuorigioco. Si resta allora sullo 0-0, con Arteta che alla mezz’ora è costretto pure a cambiare Ødegaard per infortunio: la sfortuna continua a perseguitare il norvegese, che diventa il primo giocatore nella storia della Premier League a essere sostituito prima dell’intervallo in tre partite consecutive giocate da titolare. L’Arsenal riesce però a sfondare al 38’ minuto, quando Rice sigla il più classico dei gol dell’ex: Eze impegna Areola e il numero 41 ribadisce poi in rete. Nel recupero del primo tempo, Calafiori colpisce invece il palo, mentre Saka realizza il penalty che permette ai Gunners di involarsi sul 2-0 al 67’ minuto e di sigillare il derby. L’Arsenal trova così la seconda vittoria di fila e si porta a 16 punti, mentre il West Ham rimane a 4.

CHELSEA-LIVERPOOL 2-1
Stamford Bridge è teatro del big match tra Chelsea e Liverpool, classica del calcio inglese. I Blues sono reduci dal successo in Champions League contro il Benfica del grande ex José Mourinho, mentre i Reds vogliono dimenticare l’inaspettato ko europeo vissuto a Istanbul contro il Galatasaray. Alisson è out per infortunio e, allora, Slot chiama all’esordio in Premier League Mamardashvili, ma il georgiano non può nulla al 14’ minuto per fermare lo spettacolare tiro di Caicedo: l’ex Brighton lo fulmina infatti con un siluro che termina la sua corsa all’incrocio dei pali, segnando così un gol indimenticabile proprio a quella che sembrava sarebbe dovuta diventare la sua nuova squadra fino a poche ore prima della firma con il Chelsea nell’estate del 2023. Il Liverpool soffre per tutto il primo tempo, non riuscendo a sfondare né con Szoboszlai né con Isak e, dopo l’intervallo, si vede allora in campo Wirtz. Proprio il tedesco prova a innescare immediatamente Salah di tacco, ma l’egiziano non scarta il regalo. L’azione che vale l’1-1 la confezionano allora Isak e Gakpo: lo svedese offre l’assist, addomesticando un cross dalla destra con un’autentica magia, e l’olandese trafigge Sanchez. Mamardashvili salva poi il pareggio con un paio di parate spettacolari, con Enzo Fernandez che scheggia addirittura il palo al 91’ minuto. Il Chelsea però non demorde e, proprio al fotofinish, al 96’ minuto trova il colpo che vale la vittoria: Estevao segna il suo primo gol in Premier League, condannando i Reds. Il Liverpool resta quindi a 15 punti e si vede scavalcare al primo posto dall’Arsenal (+1). Il Chelsea sale a quota 11 punti, con Maresca espulso nel finale, ma felice.

MANCHESTER UNITED-SUNDERLAND 2-0
Il sorprendente neopromosso Sunderland fa tappa a Old Trafford, dove lo attende il Manchester United. Amorim decide che è arrivato il momento di far debuttare tra i pali Senne Lammens, portiere belga di 23 anni acquistato dall’Anversa nell’ultima sessione di mercato per essere il nuovo titolare in casa Red Devils. A prendersi la scena all’8’ minuto è però l’altro giocatore schierato a sorpresa dal primo minuto dal tecnico portoghese, ovvero Mount: l’inglese stoppa con eleganza un cross di Mbeumo e imbuca poi con delicatezza sul primo palo. Lo United si porta quindi in vantaggio e al 25’ minuto va a centimetri dal bis: Bruno Fernandes mira l’incrocio dei pali, ma Roefs riesce a deviare il pallone sul legno, toccandolo con la punta delle dita. L’appuntamento con il 2-0 è però solo rimandato, visto che Sesko va a segno al 31’ minuto. Il Var richiama poi l’arbitro per revocare un rigore inizialmente concesso dal direttore di gara al Sunderland nel recupero del primo tempo. Lammens riesce quindi a mantenere inviolata la propria porta nella ripresa, bagnando il suo esordio con un clean sheet. Torna allora al successo il Manchester United, ora a quota 10 punti. Nonostante il ko, il Sunderland resta però comunque davanti ai Red Devils in classifica: i Black Cats avevano infatti già accumulato 11 punti nelle scorse giornate.

LEEDS-TOTTENHAM 1-2
Il magnifico Elland Road fa da cornice alla sfida tra Leeds e Tottenham, gara in cui il primo squillo è dei padroni di casa: l’ex di giornata Rodon inzucca bene di testa al 7’ minuto, ma colpisce il palo. È invece decisamente più fortunato Tel dalla parte opposta al 23’ minuto: il suo tiro viene infatti deviato da Struijk e finisce in rete. Gli Spurs salgono così sull’1-0, ma al 35’ minuto vengono ripresi da Okafor: l’ex Milan batte infatti Vicario da distanza ravvicinata, pareggiando 1-1. Sempre Tel colpisce poi una traversa nel finale del primo tempo, mentre a inizio ripresa il cielo dello Yorkshire inizia a scaricare parecchia pioggia. Sotto il diluvio, a riportarsi avanti è di nuovo il Tottenham al 57’ minuto: Kudus libera il sinistro e Struijk è sfortunato nel deviare anche la conclusione del ghanese, spiazzando Darlow per la seconda volta. Il Tottenham vince allora 2-1, grazie anche a una parata di Vicario su Piroe in pieno recupero, e si porta a 14 punti. A 8 resta il Leeds.

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

Premier League, favola Bournemouth, è secondo dietro ai Reds

Ott 4, 2025

Premier League: Bowen salva il West Ham: 1-1 contro l’Everton

Set 30, 2025

Premier League: L’Arsenal ribalta il Newcastle al 96′. Tris Villa

Set 28, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.